Dunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojia

·87·Dunyo
Dunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojia

Xitoyning Futszyan provinsiyasida joylashgan Jinjiang shahridagi yirik poyabzal fabrikasida 9 iyul kuni kuchli yong‘in sodir bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu fojiali hodisa oqibatida kamida 28 kishi halok bo‘lgan. Qutqaruv ishlari hanuz davom etayotgani sababli qurbonlar soni yana ortishi mumkin. Bu haqda BBC xabar berdi.

Mahalliy Sinxua axborot agentligi tarqatgan videolarda fabrika binosidan ulkan qora tutun osmonga ko‘tarilgani, ayrim xodimlar esa qutqarilish ilinjida bino tomida qolib ketganini ko‘rish mumkin. Yong‘in haqida xabar olingach, voqea joyiga yuzlab o‘t o‘chiruvchilar va qutqaruv xizmatlari safarbar etildi.

Xitoy raisi Si Szinpin fojia munosabati bilan bayonot berib, ko‘p sonli insonlar halok bo‘lganidan chuqur afsus bildirgan. Shuningdek, u yong‘in sabablarini har tomonlama o‘rganish, aybdorlarni aniqlash va ularni qonun doirasida qat’iy javobgarlikka tortish bo‘yicha topshiriq berdi.

Futszyan provinsiyasidagi Jinjiang shahri dunyoda Xitoyning “poyabzal poytaxti” sifatida tanilgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, jahonda ishlab chiqariladigan sport poyabzallarining qariyb 20 foizi aynan shu shaharda tayyorlanadi. Shu bois mazkur hudud mamlakatning eng yirik sanoat markazlaridan biri hisoblanadi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yong‘in mahalliy vaqt bilan soat 12:00 atrofida Huiteng Footwear fabrikasida boshlangan. Hodisa sodir bo‘lgan zaxotiyoq yuzlab qutqaruvchilar va o‘t o‘chirish texnikalari voqea joyiga yetib kelgan. Fabrikadan 200 nafardan ortiq odam xavfsiz hududga evakuatsiya qilingan. Hozircha jarohat olganlar soni bo‘yicha aniq ma’lumot e’lon qilinmagan.

Tergovning dastlabki xulosalariga ko‘ra, yong‘in fabrikaning birinchi qavatida boshlangan bo‘lishi mumkin. Aynan ushbu hududda tez yonuvchi materiallar va ishlab chiqarish uchun mo‘ljallangan xomashyo saqlangani sababli alanga juda qisqa vaqt ichida butun binoga tarqalgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Bugun, 21:35Angliyada eng ko‘p qo‘yilgan ism yana Muhammad bo‘ldiAngliyada eng ko‘p qo‘yilgan ism yana Muhammad bo‘ldiBugun, 20:32Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiErdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiBugun, 18:3612-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshati12-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshatiBugun, 18:35Buxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBuxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBugun, 18:2645 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdi45 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdiBugun, 18:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda