Goal JCH favoritlarini yangiladi: chorakfinal oldidan intriga kuchaydi
2026 yilgi Jahon chempionati hal qiluvchi bosqichga kirib bormoqda. Chorakfinal o‘yinlari oldidan Goal sport portali turnir favoritlari reytingini yangiladi.
Yangi ro‘yxatda asosiy da’vogar sifatida Fransiya ko‘rsatilgan. Ammo qolgan juftliklar va raqiblar tarkibi chempionlik poygasida hali ham katta intriga saqlanib turganini ko‘rsatmoqda.
Fransiya reytingda birinchi o‘ringa chiqdi
Goal talqiniga ko‘ra, JCH-2026 g‘olibligi uchun eng asosiy da’vogar — Fransiya milliy jamoasi.
Fransuzlar chorakfinalda Marokashga qarshi maydonga tushadi. Ushbu o‘yin nafaqat yarimfinal yo‘llanmasi, balki turnir favoriti maqomini tasdiqlash uchun ham muhim sinov bo‘ladi.
Ispaniya va Angliya ham yuqori baholandi
Reytingda ikkinchi o‘rin Ispaniyaga berilgan. Ispanlar chorakfinalda Belgiya bilan to‘qnash keladi.
Uchinchi pog‘onada esa Angliya joylashgan. Angliya termasi yarimfinal yo‘llanmasi uchun Norvegiyaga qarshi bahs olib boradi.
Argentina to‘rtinchi o‘rinda
Amaldagi jahon chempionlari — Argentina milliy jamoasi Goal reytingida to‘rtinchi o‘rinni egalladi.
Lionel Messi yetakchiligidagi jamoa chorakfinalda Shveysariya bilan o‘ynaydi. Argentina 1/8 finalda Misrni 3:2 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga chiqqan edi.
To‘liq reyting qanday ko‘rinish oldi?
Goal portali JCH-2026 chorakfinali oldidan favoritlar reytingini quyidagicha shakllantirdi:
Fransiya
Ispaniya
Angliya
Argentina
Norvegiya
Marokash
Shveysariya
Belgiya
Ushbu ro‘yxatda Norvegiyaning beshinchi o‘rinda ekani ham e’tiborli. Erling Holand boshchiligidagi jamoa Braziliyani musobaqadan chiqarib yuborganidan keyin jiddiy da’vogarlar qatoriga qo‘shildi.
Chorakfinal juftliklari
JCH-2026 1/4 final bellashuvlari 9 iyuldan start oladi.
Chorakfinal juftliklari:
Fransiya — Marokash
Ispaniya — Belgiya
Argentina — Shveysariya
Angliya — Norvegiya
Endi har bir xato qimmatga tushadi
Chorakfinal bosqichidan boshlab favorit maqomi kamroq, maydondagi aniqlik esa ko‘proq ahamiyat kasb etadi.
Goal reytingi Fransiyani birinchi o‘ringa qo‘ydi, ammo qolgan yetti jamoa ham bu mundialda hali o‘z so‘zini aytishga tayyor.
…