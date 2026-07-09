Goal JCH favoritlarini yangiladi: chorakfinal oldidan intriga kuchaydi

·28·Sport
Goal JCH favoritlarini yangiladi: chorakfinal oldidan intriga kuchaydi

2026 yilgi Jahon chempionati hal qiluvchi bosqichga kirib bormoqda. Chorakfinal o‘yinlari oldidan Goal sport portali turnir favoritlari reytingini yangiladi.

Yangi ro‘yxatda asosiy da’vogar sifatida Fransiya ko‘rsatilgan. Ammo qolgan juftliklar va raqiblar tarkibi chempionlik poygasida hali ham katta intriga saqlanib turganini ko‘rsatmoqda.

Fransiya reytingda birinchi o‘ringa chiqdi

Goal talqiniga ko‘ra, JCH-2026 g‘olibligi uchun eng asosiy da’vogar — Fransiya milliy jamoasi.

Fransuzlar chorakfinalda Marokashga qarshi maydonga tushadi. Ushbu o‘yin nafaqat yarimfinal yo‘llanmasi, balki turnir favoriti maqomini tasdiqlash uchun ham muhim sinov bo‘ladi.

Ispaniya va Angliya ham yuqori baholandi

Reytingda ikkinchi o‘rin Ispaniyaga berilgan. Ispanlar chorakfinalda Belgiya bilan to‘qnash keladi.

Uchinchi pog‘onada esa Angliya joylashgan. Angliya termasi yarimfinal yo‘llanmasi uchun Norvegiyaga qarshi bahs olib boradi.

Argentina to‘rtinchi o‘rinda

Amaldagi jahon chempionlari — Argentina milliy jamoasi Goal reytingida to‘rtinchi o‘rinni egalladi.

Lionel Messi yetakchiligidagi jamoa chorakfinalda Shveysariya bilan o‘ynaydi. Argentina 1/8 finalda Misrni 3:2 hisobida mag‘lub etib, keyingi bosqichga chiqqan edi.

To‘liq reyting qanday ko‘rinish oldi?

Goal portali JCH-2026 chorakfinali oldidan favoritlar reytingini quyidagicha shakllantirdi:

  1. Fransiya

  2. Ispaniya

  3. Angliya

  4. Argentina

  5. Norvegiya

  6. Marokash

  7. Shveysariya

  8. Belgiya

Ushbu ro‘yxatda Norvegiyaning beshinchi o‘rinda ekani ham e’tiborli. Erling Holand boshchiligidagi jamoa Braziliyani musobaqadan chiqarib yuborganidan keyin jiddiy da’vogarlar qatoriga qo‘shildi.

Chorakfinal juftliklari

JCH-2026 1/4 final bellashuvlari 9 iyuldan start oladi.

Chorakfinal juftliklari:

  • Fransiya — Marokash

  • Ispaniya — Belgiya

  • Argentina — Shveysariya

  • Angliya — Norvegiya

Endi har bir xato qimmatga tushadi

Chorakfinal bosqichidan boshlab favorit maqomi kamroq, maydondagi aniqlik esa ko‘proq ahamiyat kasb etadi.

Goal reytingi Fransiyani birinchi o‘ringa qo‘ydi, ammo qolgan yetti jamoa ham bu mundialda hali o‘z so‘zini aytishga tayyor.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emasNani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emasBugun, 22:35Fransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaFransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaBugun, 21:28«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqanBugun, 21:15Holand Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiHoland Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiBugun, 19:25O‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdiO‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdiBugun, 19:19Saloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdiSaloh Argentinadan keyin hammani to‘xtatdi: Misr yetakchisi boshqacha fikr bildirdiBugun, 19:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi