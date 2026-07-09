Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan tinchlik muzokaralari olib borish bo‘yicha berilayotgan takliflarni qat’iyan rad etmoqda va yaqin oylarda mojaroni yanada keskinlashtirishga harakat qiladi. Bu haqda nufuzli Reuters axborot agentligi Kremlga yaqin bo‘lgan uchta mustaqil manbaga tayanib xabar berdi. Zamin.uz Rossiya rahbariyatining frontdagi rejalari va Kreml kuluarlaridagi ichki vaziyat tafsilotlarini taqdim etadi.
«O‘t ochishni to‘xtatish»ni taklif qilganlar tanqid qilindi
Agentlik suhbatdoshlaridan birining so‘zlariga ko‘ra, Vladimir Putin ayni paytda Donetsk viloyatining hali bosib olinmagan qolgan qismini to‘liq nazoratga olish masalasida «mutlaqo murosasiz pozitsiyani egallagan».
Kremldagi ichki manbalar juda qiziq bir detalni oshkor qilishdi:
Yaqinda bir guruh maslahatchilar Rossiya prezidentiga front chizig‘ida urushni vaqtincha to‘xtatib, o‘t ochishni to‘xtatish rejimini (ceasefire) joriy etishni taklif qilgan.
Biroq, Putin ushbu maslahatchilar guruhining rejasini keskin tanqid qilib, taklifni chippakka chiqargan.
Insayderlarning ta’kidlashicha, Rossiya rahbari o‘z harbiylari tez orada butun Donbass hududini to‘liq egallab olishiga qat’iy «ishonmoqda».
Neft zavodlariga zarbalar Putinni yanada g‘azablantirdi
Reuters manbalarining tushuntirishicha, Ukraina tomonidan Rossiya hududidagi neftni qayta ishlash zavodlariga (NPZ) qilinayotgan dron va raketa zarbalarining kuchayishi kutilgan natijani bermagan. Aksincha, bu holat Putinning jangovar harakatlarni oxirigacha davom ettirishga bo‘lgan qat’iyatini yanada kuchaytirib yuborgan.
Rossiya prezidenti bilan muntazam uchrashib turadigan manbaning aytishicha, yaqin oylarda frontda vaziyatning yangi bosqichda keskinlashuvi (eskalatsiya) sodir bo‘lishi «juda yuqori ehtimolga ega». Biroq, bu keskinlashuv aniq qanday ko‘rinishda bo‘lishi va qaysi yo‘nalishda amalga oshirilishi ochiqlanmagan.
Kreml munosabati: Peskovning rasmiy bayonoti
Reuters ushbu ma’lumotlar yuzasidan rasmiy izoh olish uchun Kreml matbuot xizmatiga murojaat qilgan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov vaziyatga quyidagicha baho berdi:
Dmitriy Peskovning bayonoti: «Rossiya mojaroni tinch yo‘l bilan hal qilishga hamisha tayyor. Biroq, mamlakatimiz hech kimga qaram bo‘lmagan holda, mustaqil harakat qilish va maxsus harbiy operatsiyani oxirigacha davom ettirish uchun yetarlicha harbiy va iqtisodiy salohiyatga ega».
Ekspertlarning fikricha, Kremldan sizib chiqqan ushbu ma’lumotlar yaqin vaqt ichida Ukraina frontida tinchlikdan umid qilish qiyinligini va tomonlar yangi, yanada shiddatli to‘qnashuvlar bosqichiga kirib borayotganini ko‘rsatmoqda.
…