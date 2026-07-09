Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...

·39·Dunyo
Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...

Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina bilan tinchlik muzokaralari olib borish bo‘yicha berilayotgan takliflarni qat’iyan rad etmoqda va yaqin oylarda mojaroni yanada keskinlashtirishga harakat qiladi. Bu haqda nufuzli Reuters axborot agentligi Kremlga yaqin bo‘lgan uchta mustaqil manbaga tayanib xabar berdi. Zamin.uz Rossiya rahbariyatining frontdagi rejalari va Kreml kuluarlaridagi ichki vaziyat tafsilotlarini taqdim etadi.

«O‘t ochishni to‘xtatish»ni taklif qilganlar tanqid qilindi

Agentlik suhbatdoshlaridan birining so‘zlariga ko‘ra, Vladimir Putin ayni paytda Donetsk viloyatining hali bosib olinmagan qolgan qismini to‘liq nazoratga olish masalasida «mutlaqo murosasiz pozitsiyani egallagan».

Kremldagi ichki manbalar juda qiziq bir detalni oshkor qilishdi:

  • Yaqinda bir guruh maslahatchilar Rossiya prezidentiga front chizig‘ida urushni vaqtincha to‘xtatib, o‘t ochishni to‘xtatish rejimini (ceasefire) joriy etishni taklif qilgan.

  • Biroq, Putin ushbu maslahatchilar guruhining rejasini keskin tanqid qilib, taklifni chippakka chiqargan.

  • Insayderlarning ta’kidlashicha, Rossiya rahbari o‘z harbiylari tez orada butun Donbass hududini to‘liq egallab olishiga qat’iy «ishonmoqda».

Neft zavodlariga zarbalar Putinni yanada g‘azablantirdi

Reuters manbalarining tushuntirishicha, Ukraina tomonidan Rossiya hududidagi neftni qayta ishlash zavodlariga (NPZ) qilinayotgan dron va raketa zarbalarining kuchayishi kutilgan natijani bermagan. Aksincha, bu holat Putinning jangovar harakatlarni oxirigacha davom ettirishga bo‘lgan qat’iyatini yanada kuchaytirib yuborgan.

Rossiya prezidenti bilan muntazam uchrashib turadigan manbaning aytishicha, yaqin oylarda frontda vaziyatning yangi bosqichda keskinlashuvi (eskalatsiya) sodir bo‘lishi «juda yuqori ehtimolga ega». Biroq, bu keskinlashuv aniq qanday ko‘rinishda bo‘lishi va qaysi yo‘nalishda amalga oshirilishi ochiqlanmagan.

Kreml munosabati: Peskovning rasmiy bayonoti

Reuters ushbu ma’lumotlar yuzasidan rasmiy izoh olish uchun Kreml matbuot xizmatiga murojaat qilgan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov vaziyatga quyidagicha baho berdi:

Dmitriy Peskovning bayonoti: «Rossiya mojaroni tinch yo‘l bilan hal qilishga hamisha tayyor. Biroq, mamlakatimiz hech kimga qaram bo‘lmagan holda, mustaqil harakat qilish va maxsus harbiy operatsiyani oxirigacha davom ettirish uchun yetarlicha harbiy va iqtisodiy salohiyatga ega».

Ekspertlarning fikricha, Kremldan sizib chiqqan ushbu ma’lumotlar yaqin vaqt ichida Ukraina frontida tinchlikdan umid qilish qiyinligini va tomonlar yangi, yanada shiddatli to‘qnashuvlar bosqichiga kirib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliyada eng ko‘p qo‘yilgan ism yana Muhammad bo‘ldiAngliyada eng ko‘p qo‘yilgan ism yana Muhammad bo‘ldiBugun, 20:32Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiErdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiBugun, 18:3612-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshati12-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshatiBugun, 18:35Buxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBuxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBugun, 18:2645 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdi45 yoshli cho‘pon sher changalidan 30 daqiqadan so‘ng tirik chiqdiBugun, 18:09Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Rossiyada ilk bor gumanoid robotlar nikohdan o‘tdi (video)Bugun, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda