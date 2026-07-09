O‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdi

·64·Dunyo
O‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdi

AQSHda 18 oylik bola bilan bog‘liq g‘ayrioddiy voqea jamoatchilik e’tiborini tortdi. Dastlab shifokorlar tomonidan vafot etgani e’lon qilingan chaqaloq shifoxona morgida hali ham tirik ekani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda BBC politsiya hisobotiga tayanib xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, bolaning oilasi uni 8 fevral kuni Arizona shtatining Gilbert shahridagi uy hovuzida yuzi suvga qaratilgan holda topgan. Shundan so‘ng ular zudlik bilan politsiya va tez yordam xizmatiga murojaat qilgan. Hodisa joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar bolaga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatib, uni shifoxonaga olib borgan.

Biroq oradan taxminan bir soat o‘tgach, shifoxonadagi shifokor Aryan Tusi bolaning vafot etganini e’lon qilgan. Shu bilan birga, voqea joyida bo‘lgan politsiya xodimlari shifokorga bolada hayot alomatlarini ko‘rganliklarini aytgan.

«Iltimos, o‘z ishingizni qiling va menga o‘z ishimni qilishga ruxsat bering. Men tibbiyot maktabiga bekorga bormaganman», — deya javob bergan shifokor.

Hodisa vaqtida oila a’zolari NFL Super Bowl final uchrashuvini tomosha qilish uchun yig‘ilgan bo‘lgan. Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, Marikopa okrugi sud-tibbiyot ekspertizasi idorasi xodimi oradan besh soat o‘tib morgga kelganida bolaning hali ham nafas olayotganini aniqlagan. Shundan so‘ng u vertolyot orqali boshqa tibbiyot muassasasiga yetkazilgan. Davolanishdan keyin bola tuzalib, shifoxonadan chiqarilgan.

Tergov davomida politsiya bolaning ota-onasiga nisbatan ehtiyotsizlik bo‘yicha jinoiy ish qo‘zg‘atishni tavsiya qildi. Tergovchilarning ta’kidlashicha, voqea sodir bo‘lgan kuni uy ichida marixuana hidi kuchli bo‘lgan. Ular bu holat kattalar nazoratining susayishiga sabab bo‘lgan va bolaning hovuzga yolg‘iz yaqinlashishiga olib kelgan bo‘lishi mumkin, deb hisoblamoqda.

Hozircha Marikopa okrugi prokuraturasi ota-onaga nisbatan rasmiy ayblov qo‘yish yoki qo‘ymaslik bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaPokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqdaBugun, 17:13Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?Bugun, 16:46Radarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildiRadarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildiBugun, 16:404 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)4 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)Bugun, 16:38Ilk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdiIlk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdiBugun, 16:08NATO sammitining kutilmagan yulduzlari — Anqara mushuklariNATO sammitining kutilmagan yulduzlari — Anqara mushuklariBugun, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi