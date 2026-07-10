Toshkentda yana bir muhim ko‘cha yopiladi: Haydovchilarga ogohlantirish

·24·O‘zbekiston
Toshkentda yana bir muhim ko‘cha yopiladi: Haydovchilarga ogohlantirish

Toshkent shahrining Yashnobod tumanida joylashgan Aviasozlar ko‘chasining bir qismida transport vositalari harakati vaqtincha cheklanadi. Bu haqda Veolia Energy Tashkent ma’lum qildi.

Kompaniya xabariga ko‘ra, cheklov 11 iyul soat 08:00 dan 31 iyul soat 06:00 gacha amal qiladi. Ushbu muddat davomida magistral issiqlik tarmoqlarini yangilash va eski quvurlarni almashtirish ishlari olib boriladi.

Ta’kidlanishicha, ta’mirlash ishlari poytaxt aholisini kuz-qish mavsumida uzluksiz va sifatli issiqlik ta’minoti bilan ta’minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Qurilish jarayonida xavfsizlik talablariga rioya qilish uchun Aviasozlar ko‘chasining ma’lum qismi avtotransport harakati uchun vaqtincha yopiladi.

Shu munosabat bilan haydovchilarga yo‘nalishlarini oldindan rejalashtirish, ehtimoliy tirbandliklarning oldini olish maqsadida aylanma yo‘llardan foydalanish tavsiya etildi. Kompaniya yuzaga keladigan vaqtinchalik noqulayliklar uchun aholidan uzr so‘radi.

Eslatib o‘tamiz, ayni paytda poytaxtning yana bir yirik ko‘chalaridan biri — Mustaqillik shoh ko‘chasida ham ta’mirlash ishlari davom etmoqda. Shu bois mazkur hududda ham avtomobillar harakatiga vaqtinchalik cheklovlar joriy qilingan. Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati haydovchilardan safar yo‘nalishlarini oldindan belgilab olishni so‘ramoqda.

TashkentAviasozlarVeolia Energy TashkentMustaqillik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqdaSaida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqdaKecha, 23:53O‘zbek alifbosi nega o‘zgarmoqda? Eng muhim sabablar ochiqlandiO‘zbek alifbosi nega o‘zgarmoqda? Eng muhim sabablar ochiqlandiKecha, 22:48Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladiMirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladiKecha, 19:01Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaMirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaKecha, 18:54Mutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiMutaxassis: O‘zbekistonda chaqaloqlar o‘limining 47 foizi birinchi oyda sodir bo‘ladiKecha, 13:26Toshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiToshkentda marhumlardan qolgan qurollar topshirildi: DXX ikki holatni ma’lum qildiKecha, 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi