Kosmosda yashirin yadroviy qurollar bormi? Olimlar javob topdi

·48·Dunyo
Kosmosda yashirin yadroviy qurollar bormi? Olimlar javob topdi

Koinotda yadroviy qurollarni yashirish ehtimoli haqidagi xavotirlar yana kun tartibiga chiqdi. Massachusets texnologiya instituti (MIT) tadqiqotchilari sun’iy yo‘ldoshlarda yashiringan yadroviy qurollarni aniqlash imkonini beruvchi yangi texnologiyani taqdim qildi. Mutaxassislar fikricha, bu kosmosda ommaviy qirg‘in qurollarini masofadan turib tekshirishga xizmat qiladigan ilk ochiq e’lon qilingan usul hisoblanadi.

Ma’lum qilinishicha, 1967 yilda qabul qilingan «Koinot bo‘yicha shartnoma»ga muvofiq, Yer orbitasiga yadroviy qurol joylashtirish taqiqlangan. Biroq shu paytgacha sun’iy yo‘ldoshlarda bunday qurol mavjud yoki yo‘qligini ishonchli tarzda aniqlash imkoni bo‘lmagan.

MIT olimi Areg Danagulyan tomonidan taklif etilgan texnologiya ana shu muammoga yechim sifatida baholanmoqda. U ishlab chiqqan maxsus datchik tizimi shubha uyg‘otgan sun’iy yo‘ldoshga xavfsiz masofada yaqinlashib, undan tarqalayotgan radioaktiv zarrachalarni qayd etadi.

Tadqiqotga ko‘ra, katta hajmdagi datchik taxminan 4 kilometr masofada bir hafta davomida kuzatuv olib borsa, yadroviy materiallarni 99 foiz aniqlik bilan aniqlay oladi. Agar masofa 1000 metrgacha qisqartirilsa yoki bir nechta ixcham datchiklar qo‘llanilsa, tekshiruv vaqti bir necha soatgacha qisqarishi mumkin.

Qurilma uran va plutoniy kabi radioaktiv elementlardan ajralib chiqadigan neytronlarni qayd etish orqali ishlaydi. Olim o‘z tadqiqoti natijalarini nufuzli Nature ilmiy jurnalida e’lon qildi.

Mutaxassislar eslatishicha, kosmosda yadroviy portlashlar insoniyat uchun yangi xavf emas. Masalan, AQSH 1962 yilda orbitada 1,4 megatonna quvvatga ega termoyadroviy qurilmani sinovdan o‘tkazgan. Bu tajriba natijasida bir qator sun’iy yo‘ldoshlar ishdan chiqqan va kuchli radiatsiya ta’siri kuzatilgan.

Bugungi kunda kosmosda qurollanish bo‘yicha xavotirlar yana kuchaymoqda. Xususan, 2022 yilda Rossiyaning «Kosmos-2553» sun’iy yo‘ldoshini uchirishi G‘arb davlatlarida turli taxminlarga sabab bo‘ldi. AQSH ayrim rasmiylari ushbu apparat kelajakda sun’iy yo‘ldoshlarga qarshi yadroviy texnologiyalarni sinovdan o‘tkazish uchun xizmat qilishi mumkinligini istisno etmayapti. Rossiya esa bu boradagi ayblovlarga rasman rozilik bildirmagan.

Doktor Danagulyanning ta’kidlashicha, mazkur texnologiya hali to‘liq amaliy tizimga aylanmagan. Hozircha u bunday detektorlarni yaratish ilmiy jihatdan mumkinligini isbotlagan. Endigi bosqichda ushbu loyihani amalga oshirish uchun davlatlar, ilmiy markazlar va xalqaro tashkilotlar qo‘llab-quvvatlashi talab etiladi.

Ekspertlar fikricha, agar texnologiya amaliyotga tatbiq etilsa, u kosmosdagi qurollanish ustidan xalqaro nazoratni kuchaytirish va mamlakatlar o‘rtasida ishonchni mustahkamlashda muhim vositaga aylanishi mumkin.

Massachusetts Institute of TechnologyAreg DanagulyanNatureQo'shma ShtatlarKosmos-2553
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiPitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiBugun, 02:25Samolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiSamolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiBugun, 01:57Britaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandiBritaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandiBugun, 01:33Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...Kecha, 23:48Dunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaDunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaKecha, 22:22Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Kecha, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda