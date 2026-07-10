SpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdi

·0·Texno
SpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi aksiyalari nufuzli Nasdaq-100 indeksiga kiritilganidan soʻng kutilmagan pasayishni boshdan kechirdi. 7-iyul holatiga koʻra, kompaniya qimmatli qogʻozlari bir sutka ichida joylashtirish narxidan ham pastga tushib ketdi. Bu holat koʻplab investorlar uchun kutilmagan zarba boʻldi, chunki indeksga kirish odatda aksiyalar narxining oʻsishiga turtki berishi kutilgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Savdolar davomida SpaceX qogʻozlari 145 dollargacha arzonlashdi, bu esa dastlabki 150 dollarlik koʻrsatkichdan ancha pastdir. Garchi keyinchalik narxlar 148 dollar atrofida biroz barqarorlashgan boʻlsa-da, soʻnggi besh kun ichida kompaniya bozor qiymatining 13 foizini yoʻqotdi. Iyun oyidagi eng yuqori choʻqqi bilan solishtirilganda esa pasayish 35 foizni tashkil etmoqda.

Investorlarning xavotiri va moliyaviy koʻrsatkichlar

Tahlilchilarning fikricha, aksiyalar narxiga kompaniyaning haddan tashqari yuqori baholangani (taxminan 2 trillion dollar) taʼsir koʻrsatmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX oʻtgan yilni 18,5 milliard dollar tushum bilan yakunlagan boʻlsa-da, sof zarar 5 milliard dollarga yetgan. Shuningdek, Maskning yana bir loyihasi — xAI bilan birlashish ham qoʻshimcha investitsiyalar talab qilishi sababli investorlarda xavotir uygʻotmoqda.

AQSH bozoridagi umumiy vaziyat ham SpaceX pozitsiyasiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Eron neftiga nisbatan kiritilgan yangi cheklovlar fonida energiya resurslari narxining oshishi birjalarda beqarorlikni keltirib chiqardi. Bunday sharoitda yuqori texnologiyali kompaniyalar aksiyalari birinchi boʻlib bosim ostida qoladi.

Raqobat va kelajakdagi istiqbollar

SpaceX aksiyalari pasayib borayotgan bir paytda, uning asosiy raqobatchisi — Jeff Bezosga tegishli Blue Origin kompaniyasi 10 milliard dollarlik tashqi investitsiya jalb qilishini eʼlon qildi. Hozirda har ikki kompaniya NASA agentligining Oyga yoʻnaltirilgan missiyalari uchun koinot tizimlarini ishlab chiqishda faol ishtirok etmoqda.

Shunga qaramay, yirik moliya institutlari SpaceX kelajagiga ishonch bilan qaramoqda. Xususan, Morgan Stanley tahlilchilari kompaniya aksiyalari uchun 300 dollarlik maqsadli narxni belgilab, ularni sotib olishni tavsiya qilmoqda. Deutsche Bank esa koinot infratuzilmasining sunʼiy intellekt tizimlari bilan integratsiyalashuvini inobatga olib, aksiyalar qiymatini 255 dollar atrofida baholagan.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari va investorlar uchun ushbu oʻzgarishlar global aerokosmik bozorning naqadar oʻzgaruvchan ekanligini koʻrsatadi. SpaceX kabi gigantlarning aksiyalari arzonlashishi uzoq muddatli istiqbolda yangi imkoniyatlar yoki bozorning qayta shakllanishidan dalolat berishi mumkin.

SpaceXIlon MaskNasdaqAksiyalarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiCash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiBugun, 02:28Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiBugun, 02:24Meta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiMeta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiBugun, 01:59Meta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiMeta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiBugun, 01:58NVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiNVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiBugun, 01:57Parijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiParijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi