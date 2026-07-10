Meta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdi

·25·Texno
Meta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdi

Meta kompaniyasi oʻzining aqlli koʻzoynaklari uchun xavfsizlik yangilanishini taqdim etdi. Ushbu dasturiy taʼminot qurilma yordamida atrofdagilarni bildirmasdan yashirincha videoga olish yoki suratga tushirish imkoniyatini sezilarli darajada cheklaydi. Endilikda qurilma ichiga oʻrnatilgan maxsus yorugʻlik indikatori shikastlangan yoki oʻchirilgan boʻlsa, kamera avtomatik ravishda bloklanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aqlli koʻzoynaklarning old qismida joylashgan svetodiod indikatori tasvirga olish jarayoni boshlanganda yonadi va atrofdagilarni kamera ishlayotgani haqida ogohlantiradi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ayrim foydalanuvchilar ushbu chiroqni jismoniy yoʻl bilan, masalan, burgʻulash yoki boʻyash orqali ishdan chiqarib, yashirin kuzatuv olib borishga uringan. Yangi tizim bunday holatlarni aniqlaydi va kamera ishlashini toʻxtatadi.

Kompaniya ilgari ham bunday manipulyatsiyalarga qarshi kurashgan edi. Ikkinchi avlod koʻzoynaklarida indikator usti lenta yoki boshqa narsa bilan yopib qoʻyilgan boʻlsa, tizim buni sezib, toʻsiqni olib tashlashni talab qilardi. Ammo texnologiya ishqibozlari ushbu himoyani aylanib oʻtish yoʻllarini topishgan. Meta kompaniyasining taqiladigan qurilmalar boʻyicha vitse-prezidenti Alex Himelning soʻzlariga koʻra, aqlli koʻzoynaklar ommalashgani sayin ulardan noqonuniy foydalanish holatlari ham koʻpaygan, shu sababli xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.

Maxfiylik masalasidagi xavotirlar va taqiqlar

Ushbu yangilanish Meta atrofidagi tanqidlar kuchaygan bir paytda eʼlon qilindi. OAVda tarqalgan xabarlarga koʻra, kompaniya kelajakda koʻzoynaklarga yuzni tanish funksiyasini qoʻshishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, internetda ushbu qurilmalardan foydalanib ayollarni taʼqib qilish holatlari haqida shikoyatlar paydo boʻlgan.

Xavfsizlik bilan bogʻliq xavotirlar tufayli dunyoning ayrim nuqtalarida aqlli koʻzoynaklardan foydalanishga cheklovlar qoʻyilmoqda. Masalan, shu oyning oʻzida Nyu-York shtati maʼmuriyati sud zallariga kamerali koʻzoynaklar bilan kirishni taqiqlaydi. Shunga oʻxshash cheklovlar Filadelfiya sudlarida ham joriy etilgan.

Faqat davlat idoralari emas, balki xususiy sektor ham bu masalada ehtiyotkorlik choralarini koʻrmoqda. Baʼzi yirik kruiz kompaniyalari oʻz laynerlarining jamoat joylarida bunday qurilmalardan foydalanishni taqiqlab qoʻygan. Bu kabi choralar Oʻzbekiston kabi shaxsiy daxlsizlikka eʼtibor kuchli boʻlgan hududlarda ham kelajakda dolzarb boʻlishi mumkin.

Meta taqdim etgan ushbu yangilanish texnologik taraqqiyot va inson huquqlari oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan qadam sifatida baholanmoqda. Kompaniya foydalanuvchilarning qulayligini taʼminlash bilan birga, begonalarning shaxsiy hayotiga daxl qilinmasligini kafolatlashga harakat qilmoqda.

MetaAqlli koʻzoynakTexnologiyaXavfsizlikKamera
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiCash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiBugun, 02:28Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiBugun, 02:24SpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiSpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiBugun, 02:20Meta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiMeta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiBugun, 01:59NVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiNVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiBugun, 01:57Parijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiParijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi