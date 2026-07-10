Meta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdi
Meta kompaniyasi oʻzining aqlli koʻzoynaklari uchun xavfsizlik yangilanishini taqdim etdi. Ushbu dasturiy taʼminot qurilma yordamida atrofdagilarni bildirmasdan yashirincha videoga olish yoki suratga tushirish imkoniyatini sezilarli darajada cheklaydi. Endilikda qurilma ichiga oʻrnatilgan maxsus yorugʻlik indikatori shikastlangan yoki oʻchirilgan boʻlsa, kamera avtomatik ravishda bloklanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aqlli koʻzoynaklarning old qismida joylashgan svetodiod indikatori tasvirga olish jarayoni boshlanganda yonadi va atrofdagilarni kamera ishlayotgani haqida ogohlantiradi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ayrim foydalanuvchilar ushbu chiroqni jismoniy yoʻl bilan, masalan, burgʻulash yoki boʻyash orqali ishdan chiqarib, yashirin kuzatuv olib borishga uringan. Yangi tizim bunday holatlarni aniqlaydi va kamera ishlashini toʻxtatadi.
Kompaniya ilgari ham bunday manipulyatsiyalarga qarshi kurashgan edi. Ikkinchi avlod koʻzoynaklarida indikator usti lenta yoki boshqa narsa bilan yopib qoʻyilgan boʻlsa, tizim buni sezib, toʻsiqni olib tashlashni talab qilardi. Ammo texnologiya ishqibozlari ushbu himoyani aylanib oʻtish yoʻllarini topishgan. Meta kompaniyasining taqiladigan qurilmalar boʻyicha vitse-prezidenti Alex Himelning soʻzlariga koʻra, aqlli koʻzoynaklar ommalashgani sayin ulardan noqonuniy foydalanish holatlari ham koʻpaygan, shu sababli xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Maxfiylik masalasidagi xavotirlar va taqiqlarUshbu yangilanish Meta atrofidagi tanqidlar kuchaygan bir paytda eʼlon qilindi. OAVda tarqalgan xabarlarga koʻra, kompaniya kelajakda koʻzoynaklarga yuzni tanish funksiyasini qoʻshishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, internetda ushbu qurilmalardan foydalanib ayollarni taʼqib qilish holatlari haqida shikoyatlar paydo boʻlgan.
Xavfsizlik bilan bogʻliq xavotirlar tufayli dunyoning ayrim nuqtalarida aqlli koʻzoynaklardan foydalanishga cheklovlar qoʻyilmoqda. Masalan, shu oyning oʻzida Nyu-York shtati maʼmuriyati sud zallariga kamerali koʻzoynaklar bilan kirishni taqiqlaydi. Shunga oʻxshash cheklovlar Filadelfiya sudlarida ham joriy etilgan.
Faqat davlat idoralari emas, balki xususiy sektor ham bu masalada ehtiyotkorlik choralarini koʻrmoqda. Baʼzi yirik kruiz kompaniyalari oʻz laynerlarining jamoat joylarida bunday qurilmalardan foydalanishni taqiqlab qoʻygan. Bu kabi choralar Oʻzbekiston kabi shaxsiy daxlsizlikka eʼtibor kuchli boʻlgan hududlarda ham kelajakda dolzarb boʻlishi mumkin.
Meta taqdim etgan ushbu yangilanish texnologik taraqqiyot va inson huquqlari oʻrtasidagi muvozanatni saqlashga qaratilgan qadam sifatida baholanmoqda. Kompaniya foydalanuvchilarning qulayligini taʼminlash bilan birga, begonalarning shaxsiy hayotiga daxl qilinmasligini kafolatlashga harakat qilmoqda.
…