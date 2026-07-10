Pitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandi

·24·Dunyo
Pitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandi

Avstraliyalik olimlar jahon okeani tubida yashovchi eng sirli mavjudotlardan biri — ulkan kalmarga tegishli muhim izlarni aniqladi. Bu kashfiyot G‘arbiy Avstraliya sohillari yaqinida so‘nggi chorak asr ichida qayd etilgan ilk holat sifatida baholanmoqda. Tadqiqot natijalari Environmental DNA ilmiy jurnalida e’lon qilindi.

Tadqiqot mualliflarining ta’kidlashicha, ushbu noyob mavjudotning izlarini topish dengiz biologiyasi sohasidagi muhim voqealardan biri hisoblanadi. G‘arbiy Avstraliya universiteti huzuridagi Minderoo OceanOmics Centre markazi tadqiqotchisi doktor Jorjiya Nesterning aytishicha, ulkan kalmarga oid dalillarning topilishi odamlarda katta qiziqish va hayrat uyg‘otadi.

Ma’lum qilinishicha, ulkan kalmar sayyoramizdagi eng sirli dengiz jonzotlaridan biri hisoblanadi. Uning uzunligi 43 futgacha (qariyb 13 metr) yetishi mumkin bo‘lib, bu deyarli maktab avtobusidan ham uzun hisoblanadi. Mavjudotning ko‘zlari esa katta pitssa o‘lchamiga teng bo‘lib, Yer yuzidagi barcha tirik mavjudotlar orasida eng yirigi sanaladi.

Shunga qaramay, ulkan o‘lchamiga qaramasdan, bu jonzotni tabiiy muhitida uchratish juda qiyin. Sababi, ulkan kalmar okeanning «shom zonasi» deb ataladigan, taxminan 600 metrgacha chuqurlikda yashaydi va juda ehtiyotkor hamda yashirin hayot kechiradi. Shu bois u kameralarga juda kam tushadi.

Suv osti robotsimon qo‘li timsor kalmar yonida cho‘tkani ushlab turibdi.

Olimlar bu safar mavjudotning o‘ziga emas, balki dengiz suvida qolgan ekologik DNK (eDNA) izlariga duch keldi. Bu usul suvda saqlanib qolgan biologik materiallar orqali hayvonlarni aniqlash imkonini beradi. Mutaxassislar ta’kidlashicha, mazkur usul okean tubida yashovchi ko‘plab sirli turlarni o‘rganishda katta ahamiyat kasb etmoqda.

G‘arbiy Avstraliya muzeyining suv hayvonlari bo‘limi rahbari va mollyuskalar kuratori doktor Liza Kirkendeyl ushbu natijani yuqori baholab, bu G‘arbiy Avstraliya sohillarida eDNA texnologiyasi orqali ulkan kalmar birinchi marta aniqlangani, shuningdek, Hind okeanining sharqiy qismida ushbu turning eng shimoliy qaydi ekanini ta’kidladi.

Tadqiqot Schmidt Ocean Institutening Falkor ilmiy kemasi bortida amalga oshirildi. Ekspeditsiya davomida olimlar mingdan ortiq suv namunalarini yig‘ib tahlil qildi.

Natijada jami 226 turga oid biologik izlar aniqlandi. Ular orasida Kyuve tumshuqli kiti, mitti kashalot kabi yirik dengiz hayvonlari, shuningdek, G‘arbiy Avstraliya suvlarida avval umuman qayd etilmagan bir qator turlar ham bor.

Jumladan, uyquchi akula, yuzsiz baliq, ingichka tanali yirtqich chuqur dengiz balig‘i kabi noyob jonzotlar aniqlangan. Olimlar ayrim namunalar hatto ilm-fan uchun mutlaqo yangi turlar bo‘lishi mumkinligini ham istisno qilmayapti.

Erkak kishi katta dengiz drayonining toshga aylangan qoldiqlari yonida yotibdi.

«Okean tubidagi bioxilma-xillik haqida biz hali juda kam ma’lumotga egamiz. Endigina uning haqiqiy ko‘lamini anglay boshlayapmiz», — dedi doktor Jorjiya Nester.

Qiziq jihati shundaki, ulkan kalmar ilk bor tirik holda faqat 2004 yilda kameraga tushirilgan. Shundan buyon ham u juda oz marta tabiiy muhitida tasvirga olingan. Ilgari asosan sohilga chiqib qolgan yoki halok bo‘lgan namunalar uchrardi.

Olimlar yana bir muhim ma’lumotni eslatib o‘tdi. Ulkan kalmar dunyodagi eng katta umurtqasiz jonzot emas. Bu unvon kolossal kalmarga tegishli bo‘lib, uning vazni 500 kilogrammdan ortishi mumkin.

2025 yilda esa ushbu kolossal kalmarning yosh namunasi Janubiy Sandvich orollari yaqinida ilk bor tabiiy muhitida videoga olingandi. Yangi Zelandiyadagi Oklend texnologiya universiteti tadqiqotchisi Ket Bolstad ushbu tasvirlarni tasdiqlab, buni dengiz biologiyasidagi eng hayajonli kuzatuvlardan biri deb baholagan.

Western AustraliaGeorgia NesterLisa KirkendaleUniversity of Western AustraliaWestern Australian Museum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiSamolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdiBugun, 01:57Britaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandiBritaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandiBugun, 01:33Kosmosda yashirin yadroviy qurollar bormi? Olimlar javob topdiKosmosda yashirin yadroviy qurollar bormi? Olimlar javob topdiBugun, 01:24Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...Kecha, 23:48Dunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaDunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaKecha, 22:22Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Kecha, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda