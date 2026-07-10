Toshkent metrosida poyezd to‘xtab qoldi: Yo‘lovchilar shoshilinch tushirildi

·29·Jamiyat
Toshkent metrosida poyezd to‘xtab qoldi: Yo‘lovchilar shoshilinch tushirildi

9 iyul kuni kechqurun Toshkent metropolitenining Chilonzor yo‘nalishida texnik nosozlik sababli poyezdlar harakatida qisqa muddatli uzilish kuzatildi. Hodisa oqibatida nosoz poyezddagi yo‘lovchilar xavfsizlik talablariga muvofiq vagonlardan tushirildi.

«Toshkent metropoliteni» ma’lumotiga ko‘ra, voqea soat taxminan 20:02 da «Xalqlar do‘stligi» va «Paxtakor» bekatlari oralig‘ida sodir bo‘lgan. Harakatlanayotgan poyezdda texnik nosozlik aniqlangach, xavfsizlik choralari zudlik bilan amalga oshirildi.

Qayd etilishicha, nosozlik 1985 yilda ishlab chiqarilgan 16-sonli eski turdagi harakat tarkibida yuzaga kelgan. Yo‘riqnoma talablariga muvofiq, poyezddagi barcha yo‘lovchilar xavfsiz tarzda tushirilib, nosoz tarkib ortidan kelayotgan boshqa poyezd yordamida texnik ko‘rik hududiga olib ketilgan.

Ushbu holat sabab Chilonzor yo‘nalishida poyezdlar harakati taxminan 8 daqiqaga kechikkan. Keyinchalik nosozlik bartaraf etilib, barcha yo‘nalishlarda qatnov odatiy jadval asosida tiklangan.

Metropoliten ma’muriyati yuzaga kelgan vaqtinchalik noqulaylik uchun yo‘lovchilardan uzr so‘rab, harakat xavfsizligi har doim ustuvor vazifa bo‘lib qolishini ta’kidladi.

Eslatib o‘tamiz, joriy yilning 28 mart kuni ham Toshkent metrosida 1984 yilda ishlab chiqarilgan poyezdda texnik nosozlik kuzatilgan edi. O‘shanda ham yo‘lovchilar xavfsiz tarzda tushirilgan, metro ma’muriyati esa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan poyezdlar to‘qnashuvi haqidagi xabarlarni rad etgandi.

Toshkent MetropoliteniChilonzorXalqlar do‘stligiPaxtakor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Beruniyda yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiBeruniyda yana bitta noqonuniy qurilma buzdirildiKecha, 19:28Bolalarni himoya qilish bo‘yicha yangi qoidalar: jiddiy cheklov kiritilmoqdaBolalarni himoya qilish bo‘yicha yangi qoidalar: jiddiy cheklov kiritilmoqdaKecha, 18:21Noqonuniy qurilmalarga murosa yo‘q: sud qarori bilan buzish ishlari davom etmoqdaNoqonuniy qurilmalarga murosa yo‘q: sud qarori bilan buzish ishlari davom etmoqdaKecha, 17:14“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildi“Yozishmalarni eringga yuboraman”: ayolni shantaj qilgan yigitga hukm o‘qildiKecha, 16:28Hisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdiHisorda noyob qor qoploni fotoqopqonga tushdiKecha, 16:17Toshkentda kanalda ikki kishi cho‘kib ketdiToshkentda kanalda ikki kishi cho‘kib ketdiKecha, 15:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi