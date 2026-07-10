Samolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdi

·55·Dunyo
Samolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdi

Argentinada parvoz mashg‘uloti vaqtida sodir bo‘lgan kutilmagan hodisa jamoatchilikni larzaga soldi. Tajribali parvoz instruktori mashg‘ulot o‘rtasida samolyotni tark etgan, uning 22 yoshli talabasi esa havoda yolg‘iz qolib, havo kemasini mustaqil ravishda qo‘ndirishga majbur bo‘lgan. Bu haqda mahalliy OAVlar prokuratura ma’lumotlariga tayanib xabar qildi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 4 iyul kuni Argentinaning Toledo shahri osmonida sodir bo‘lgan. Cessna 150G rusumli o‘quv samolyotida parvoz darsi olib borayotgan instruktor Leandro Andres Bertatsso talabasi Rozarioga: «Nima qilish kerakligini bilasan, davom et», degan so‘zlarni aytgach, samolyotni tark etgan.

Xususiy uchuvchilik litsenziyasiga ega bo‘lgan Rozariya zudlik bilan Kordovadagi Flying Parrot parvoz maktabi dispetcherlari bilan bog‘langan. Mutaxassislar unga favqulodda vaziyat bo‘yicha ko‘rsatmalar berib turgan va u katta bosimga qaramay, o‘quv samolyotini xavfsiz tarzda aerodromga qo‘ndirishga muvaffaq bo‘lgan.

Oq-yashil rangli Cessna samolyoti aeroportda kichik traktor yordamida tortilmoqda.

Parvoz maktabi direktori Eduardo Alvares talabaning harakatlarini yuqori baholadi.

«U juda qattiq ruhiy zarba olgan edi. Shunga qaramay, vaziyatni bosiqlik bilan boshqardi, professionallik namoyon qildi va samolyotni mukammal qo‘ndirdi», dedi u.

Hodisadan ko‘p o‘tmay qidiruv parvozi amalga oshirilgan va instruktorning jasadi Kordova viloyatidagi qishloq hududlaridan birida topilgan. Rasmiylar uning vafot etganini tasdiqladi.

Prokuratura voqea yuzasidan tergov boshlagan. Mutaxassislar samolyotni ekspertiza uchun musodara qilib, hodisaga olib kelgan barcha holatlarni o‘rganmoqda. Tergov davomida instruktor yaqin vaqtlarda ruhiy salomatligi bilan bog‘liq muolajalar olgani haqida ma’lumotlar ham o‘rtaga chiqqan. Bu haqda, aytilishicha, uning yaqin qarindoshlaridan boshqa hech kim xabardor bo‘lmagan.

Parvoz maktabi rahbariyatining ta’kidlashicha, hamkasblari va talabalar instruktorning tashqi holatida xavotirli alomatlarni sezmagan. Shu bois ushbu voqea ular uchun ham mutlaqo kutilmagan bo‘lgan.

Oq-jigarrang rangli kichik samolyot ochiq ko‘k osmonda uchmoqda.

Tergovchilar yana bir muhim jihatga e’tibor qaratmoqda. Ularning aytishicha, Cessna 150G samolyoti eshigini parvoz vaqtida ochish oson emas va bu yuqori tezlikda harakatlanayotgan avtomobil eshigini ochishga qiyoslanadi. Shunga qaramay, havo kemasi hodisadan keyin jiddiy shikastlanmagan, hatto eshigi ham butun holatda qolgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Leandro Andres Bertatsso ko‘p yillik tajribaga ega uchuvchi bo‘lib, aviakompaniya transporti uchuvchisi (ATP), birinchi toifali tijorat uchuvchisi va parvoz instruktori litsenziyalariga ega edi. U faoliyati davomida qo‘shni Chilida ham ishlagan. Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar voqeaning barcha holatlarini aniqlash bo‘yicha surishtiruvni davom ettirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiPitssadek ko‘zli ulkan kalmarga oid muhim topilma aniqlandiBugun, 02:25Britaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandiBritaniyada 1,3 million dollarlik ozdiruvchi dorilar sirli o‘g‘irlandiBugun, 01:33Kosmosda yashirin yadroviy qurollar bormi? Olimlar javob topdiKosmosda yashirin yadroviy qurollar bormi? Olimlar javob topdiBugun, 01:24Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...Kecha, 23:48Dunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaDunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaKecha, 22:22Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Kecha, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda