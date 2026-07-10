Samolyotdan sakragan instruktor talabasini osmonda yolg‘iz qoldirdi
Argentinada parvoz mashg‘uloti vaqtida sodir bo‘lgan kutilmagan hodisa jamoatchilikni larzaga soldi. Tajribali parvoz instruktori mashg‘ulot o‘rtasida samolyotni tark etgan, uning 22 yoshli talabasi esa havoda yolg‘iz qolib, havo kemasini mustaqil ravishda qo‘ndirishga majbur bo‘lgan. Bu haqda mahalliy OAVlar prokuratura ma’lumotlariga tayanib xabar qildi.
Ma’lum qilinishicha, voqea 4 iyul kuni Argentinaning Toledo shahri osmonida sodir bo‘lgan. Cessna 150G rusumli o‘quv samolyotida parvoz darsi olib borayotgan instruktor Leandro Andres Bertatsso talabasi Rozarioga: «Nima qilish kerakligini bilasan, davom et», degan so‘zlarni aytgach, samolyotni tark etgan.
Xususiy uchuvchilik litsenziyasiga ega bo‘lgan Rozariya zudlik bilan Kordovadagi Flying Parrot parvoz maktabi dispetcherlari bilan bog‘langan. Mutaxassislar unga favqulodda vaziyat bo‘yicha ko‘rsatmalar berib turgan va u katta bosimga qaramay, o‘quv samolyotini xavfsiz tarzda aerodromga qo‘ndirishga muvaffaq bo‘lgan.
Parvoz maktabi direktori Eduardo Alvares talabaning harakatlarini yuqori baholadi.
«U juda qattiq ruhiy zarba olgan edi. Shunga qaramay, vaziyatni bosiqlik bilan boshqardi, professionallik namoyon qildi va samolyotni mukammal qo‘ndirdi», dedi u.
Hodisadan ko‘p o‘tmay qidiruv parvozi amalga oshirilgan va instruktorning jasadi Kordova viloyatidagi qishloq hududlaridan birida topilgan. Rasmiylar uning vafot etganini tasdiqladi.
Prokuratura voqea yuzasidan tergov boshlagan. Mutaxassislar samolyotni ekspertiza uchun musodara qilib, hodisaga olib kelgan barcha holatlarni o‘rganmoqda. Tergov davomida instruktor yaqin vaqtlarda ruhiy salomatligi bilan bog‘liq muolajalar olgani haqida ma’lumotlar ham o‘rtaga chiqqan. Bu haqda, aytilishicha, uning yaqin qarindoshlaridan boshqa hech kim xabardor bo‘lmagan.
Parvoz maktabi rahbariyatining ta’kidlashicha, hamkasblari va talabalar instruktorning tashqi holatida xavotirli alomatlarni sezmagan. Shu bois ushbu voqea ular uchun ham mutlaqo kutilmagan bo‘lgan.
Tergovchilar yana bir muhim jihatga e’tibor qaratmoqda. Ularning aytishicha, Cessna 150G samolyoti eshigini parvoz vaqtida ochish oson emas va bu yuqori tezlikda harakatlanayotgan avtomobil eshigini ochishga qiyoslanadi. Shunga qaramay, havo kemasi hodisadan keyin jiddiy shikastlanmagan, hatto eshigi ham butun holatda qolgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Leandro Andres Bertatsso ko‘p yillik tajribaga ega uchuvchi bo‘lib, aviakompaniya transporti uchuvchisi (ATP), birinchi toifali tijorat uchuvchisi va parvoz instruktori litsenziyalariga ega edi. U faoliyati davomida qo‘shni Chilida ham ishlagan. Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar voqeaning barcha holatlarini aniqlash bo‘yicha surishtiruvni davom ettirmoqda.
…