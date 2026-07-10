Meta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradi

·24·Texno
Meta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradi

Mark Zuckerberg boshqaruvidagi Meta korporatsiyasi Nvidia chiplariga boʻlgan qaramlikni kamaytirish va xarajatlarni optimallashtirish maqsadida oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt protsessorlarini ommaviy ishlab chiqarishni boshlamoqda. Reuters agentligining kompaniya ichki hujjatlariga tayanib xabar berishicha, yangi chiplar joriy yilning sentyabr oyidan konveyerga chiqishi kutilmoqda. Bu qadam global miqyosda kuzatilayotgan GPU (grafik protsessorlar) tanqisligi sharoitida kompaniya uchun strategik ustunlik taqdim etadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, yangi chiplardan kamida bittasi olti haftalik sinov bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtgan. Meta ushbu loyiha doirasida Broadcom kompaniyasi bilan dizayn yoʻnalishida hamkorlik qilmoqda, biroq bevosita ishlab chiqarish jarayoni dunyodagi eng yirik yarimoʻtkazgich zavodi — Tayvanning TSMC kompaniyasiga ishonib topshirilgan. Shuningdek, butlovchi qismlar yetkazib berishda Samsung (tezkor xotira), Sandisk (maʼlumotlarni saqlash qurilmalari) va Sumitomo Electric (optik tolali uskunalar) kabi gigantlar ishtirok etmoqda.

MTIA dasturi va texnologik yondashuv

Yangi chiplar Meta kompaniyasining MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) dasturi doirasida ishlab chiqilgan boʻlib, ular asosan model oʻqitish va algoritmlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kompaniya muhandislari sunʼiy intellekt sohasidagi shiddatli oʻzgarishlarni hisobga olgan holda, chiplarni modulli arxitektura asosida yaratishgan. Bu yondashuv texnologiya eskirib qolmasdan, yangi turdagi vazifalarga tezda moslashish imkonini beradi.

Meta ushbu chiplardan Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlaridagi tavsiya qilish algoritmlarini, shuningdek, reklama tizimlarini yanada aqlli qilishda foydalanmoqchi. Garchi kompaniya Nvidia va AMD mahsulotlarini sotib olishda davom etsa-da, oʻz ishlanmalariga ega boʻlish milliardlab dollarlik kapital xarajatlarni tejashga yordam beradi. Maʼlumot uchun, Meta joriy yilda sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun 125 milliard dollardan 145 milliard dollargacha mablagʻ sarflashni rejalashtirgan.

Raqobat va global tendensiya

Sunʼiy intellekt poygasida oʻz chiplarini yaratish faqat Meta bilan cheklanib qolayotgani yoʻq. Bugungi kunda yirik texnologik korporatsiyalar Nvidia hukmronligidan chiqishga intilmoqda:

  • OpenAI kompaniyasi Broadcom bilan hamkorlikda oʻz protsessorini yaratish ustida ishlamoqda;
  • Google va Amazon allaqachon oʻzlarining oʻqitish va inferensiya chiplaridan foydalanib kelmoqda;
  • Anthropic startapi Samsung bilan chiplar ishlab chiqarish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda.
Meta oʻzining yangi Muse Spark seriyasidagi sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun ulkan hisoblash quvvatlarini safarbar etmoqda. Kompaniya joriy yilda 7 gigavatt, kelasi yili esa bu koʻrsatkichni ikki baravar oshirishni maqsad qilgan. Bu kabi ulkan loyihalar nafaqat dasturiy taʼminot, balki apparat taʼminoti sohasida ham mustaqillikka erishish naqadar muhimligini koʻrsatmoqda.

MetaSunʼiy intellektChipTexnologiyaTSMC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiCash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiBugun, 02:28Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiBugun, 02:24SpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiSpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiBugun, 02:20Meta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiMeta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiBugun, 01:58NVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiNVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiBugun, 01:57Parijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiParijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi