Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...

·0·Dunyo
Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...

Ukrainaning Fire Point kompaniyasi bosh konstruktori Denis Stillerman mamlakat ballistik raketasi bo‘yicha muhim bosqich yaqinlashayotganini ma’lum qildi.

«Flamingo» raketasini ishlab chiqaruvchi kompaniya vakiliga ko‘ra, parvoz sinovlarini boshlash uchun faqat bitta bosqich — dvigatel sinovi qolgan.

Parvoz sinoviga bir qadam qolgani aytildi

Stillerman Liga.net nashriga bergan intervyusida Ukraina ballistik raketasi bo‘yicha tayyorgarlik jarayoni haqida gapirdi.

Uning aytishicha, hozirgi bosqichda asosiy vazifa dvigatel sinovini o‘tkazishdan iborat.

«Biz faqat dvigatelni sinab ko‘ramiz — parvoz sinovlarini boshlaymiz», — dedi u.

Raketa algoritm buyruqlarini bajarishi tekshiriladi

Bosh konstruktorning ta’kidlashicha, keyingi bosqichda raketa boshqaruv tizimi, parvozdagi barqarorligi va algoritm ko‘rsatmalarini bajarishi kuzatiladi.

Stillermanga ko‘ra, raketa boshqarilayotgani va belgilangan algoritmlar bo‘yicha harakatlanayotgani tasdiqlansa, keyingi bosqichga o‘tiladi.

Rossiya hududi haqidagi bayonot e’tibor tortdi

Fire Point vakili intervyu davomida Rossiya hududida sinovlar o‘tkazilishi mumkinligi haqida ham gapirgan.

«Kuzda biz o‘z raketalarimizni Rossiyada sinab ko‘ramiz», — dedi Stillerman.

Uning so‘zlariga ko‘ra, birinchi yo‘nalish sifatida Moskva tilga olingan. Shuningdek, himoyalangan harbiy korxonalar ham ehtimoliy nishonlar sifatida aytilgan.

Fire Point va «Flamingo» loyihasi

Fire Point Ukrainada «Flamingo» raketasini ishlab chiqaruvchi kompaniya sifatida tilga olinmoqda.

Kompaniya vakillarining bu bayonoti Ukraina raketa dasturi atrofidagi muhokamalarni yanada kuchaytirishi mumkin. Ayniqsa, gap ballistik raketa, parvoz sinovlari va Rossiya hududi haqida ketar ekan, bu mavzu harbiy-siyosiy nuqtayi nazardan katta e’tiborga tushadi.

Kuz oylari hal qiluvchi bosqich bo‘lishi mumkin

Hozircha loyiha bo‘yicha asosiy ma’lumotlar kompaniya vakilining bayonotlariga tayanadi.

Biroq Stillerman aytgan muddatlar amalga oshsa, kuz oylari Ukraina raketa dasturi uchun eng muhim bosqichlardan biriga aylanishi mumkin. Bu esa urushdagi harbiy muvozanat va Rossiyaning ichki xavfsizlik hisob-kitoblariga ham ta’sir qilishi ehtimoldan xoli emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaDunyo poyabzallarining 20 foizi ishlab chiqariladigan shaharda fojiaBugun, 22:22Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Tinchlik takliflari rad etildi: Putin yangi hujumga tayyorlanmoqda...Bugun, 21:35Angliyada eng ko‘p qo‘yilgan ism yana Muhammad bo‘ldiAngliyada eng ko‘p qo‘yilgan ism yana Muhammad bo‘ldiBugun, 20:32Erdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiErdo‘g‘an sammitdan keyin g‘ayrioddiy sovg‘a berdi: Yevropa yetakchilari uni saqlashda qiynaldiBugun, 18:3612-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshati12-qavatdan divani bilan uchib ketgan erkak: Xitoydagi tornado dahshatiBugun, 18:35Buxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBuxoroda o‘ldirilgan hindistonlik talaba ishi Hindistonda ham ochildiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda