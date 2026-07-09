Ukraina raketa sinoviga yaqinlashdi: bayonotda Moskva ham tilga olindi...
Ukrainaning Fire Point kompaniyasi bosh konstruktori Denis Stillerman mamlakat ballistik raketasi bo‘yicha muhim bosqich yaqinlashayotganini ma’lum qildi.
«Flamingo» raketasini ishlab chiqaruvchi kompaniya vakiliga ko‘ra, parvoz sinovlarini boshlash uchun faqat bitta bosqich — dvigatel sinovi qolgan.
Parvoz sinoviga bir qadam qolgani aytildi
Stillerman Liga.net nashriga bergan intervyusida Ukraina ballistik raketasi bo‘yicha tayyorgarlik jarayoni haqida gapirdi.
Uning aytishicha, hozirgi bosqichda asosiy vazifa dvigatel sinovini o‘tkazishdan iborat.
«Biz faqat dvigatelni sinab ko‘ramiz — parvoz sinovlarini boshlaymiz», — dedi u.
Raketa algoritm buyruqlarini bajarishi tekshiriladi
Bosh konstruktorning ta’kidlashicha, keyingi bosqichda raketa boshqaruv tizimi, parvozdagi barqarorligi va algoritm ko‘rsatmalarini bajarishi kuzatiladi.
Stillermanga ko‘ra, raketa boshqarilayotgani va belgilangan algoritmlar bo‘yicha harakatlanayotgani tasdiqlansa, keyingi bosqichga o‘tiladi.
Rossiya hududi haqidagi bayonot e’tibor tortdi
Fire Point vakili intervyu davomida Rossiya hududida sinovlar o‘tkazilishi mumkinligi haqida ham gapirgan.
«Kuzda biz o‘z raketalarimizni Rossiyada sinab ko‘ramiz», — dedi Stillerman.
Uning so‘zlariga ko‘ra, birinchi yo‘nalish sifatida Moskva tilga olingan. Shuningdek, himoyalangan harbiy korxonalar ham ehtimoliy nishonlar sifatida aytilgan.
Fire Point va «Flamingo» loyihasi
Fire Point Ukrainada «Flamingo» raketasini ishlab chiqaruvchi kompaniya sifatida tilga olinmoqda.
Kompaniya vakillarining bu bayonoti Ukraina raketa dasturi atrofidagi muhokamalarni yanada kuchaytirishi mumkin. Ayniqsa, gap ballistik raketa, parvoz sinovlari va Rossiya hududi haqida ketar ekan, bu mavzu harbiy-siyosiy nuqtayi nazardan katta e’tiborga tushadi.
Kuz oylari hal qiluvchi bosqich bo‘lishi mumkin
Hozircha loyiha bo‘yicha asosiy ma’lumotlar kompaniya vakilining bayonotlariga tayanadi.
Biroq Stillerman aytgan muddatlar amalga oshsa, kuz oylari Ukraina raketa dasturi uchun eng muhim bosqichlardan biriga aylanishi mumkin. Bu esa urushdagi harbiy muvozanat va Rossiyaning ichki xavfsizlik hisob-kitoblariga ham ta’sir qilishi ehtimoldan xoli emas.
…