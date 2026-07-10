Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalariga nisbatan tanqidlar va maʼlumotlar markazlarining atrof-muhitga taʼsiri boʻyicha noroziliklar kuchayib borayotgan bir paytda, Anthropic kompaniyasi oʻzining Claude chatbotiga foydalanuvchilarni ushbu texnologiyadan voz kechmaslikka undovchi yangi funksiyani qoʻshdi. "Reflect" deb nomlangan ushbu tahliliy panel foydalanuvchining chatbot bilan oʻzaro aloqasini vizuallashtirish va sunʼiy intellektdan foydalanish odatlarini kuzatish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Reflect funksiyasi tashqi koʻrinishidan shunchaki statistik maʼlumotlar toʻplamiga oʻxshaydi: u qaysi mavzularda koʻproq muloqot qilingani, foydalanish vaqti va qanday vazifalar uchun sunʼiy intellektga murojaat qilinganini koʻrsatib beradi. Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu vositaning asosiy maqsadi ancha chuqurroq boʻlib, u foydalanuvchining ongida Claude chatbotini kundalik ish jarayonining ajralmas qismi sifatida shakllantirishga qaratilgan.
Tizim foydalanuvchiga sunʼiy intellekt yordamida qancha vaqt tejalganini aniq raqamlarda koʻrsatmasa-da, bajarilgan ishlarning umumiy koʻrinishi insonni ushbu vositaga bogʻlanib qolganini his qilishga majbur qiladi. Bu esa oʻz navbatida Claude chatbotini oddiy yordamchidan kundalik hayotning muhim boʻlagiga aylantiradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi tahliliy vositalar oʻz ish samaradorligini baholashda juda foydali boʻlishi mumkin.
Sunʼiy intellekt va raqamli salomatlikQiziqarli jihati shundaki, Anthropic foydalanuvchilarni sunʼiy intellektdan foydalanishda tanqidiy fikrlashga ham chorlamoqda. Reflect paneli vaqti-vaqti bilan foydalanuvchiga "Claude tezroq bajara olsa ham, qaysi ishni oʻzingiz qilishda davom etishni xohlaysiz?" kabi savollarni berib turadi. Bu foydalanuvchining oʻz shaxsiy mahoratini yoʻqotib qoʻymasligi uchun oʻziga xos eslatma vazifasini oʻtaydi.
Dastur shuningdek, sunʼiy intellektga haddan tashqari bogʻlanib qolishning (addiksiya) oldini olish uchun maxsus vositalarni taklif etadi. Foydalanuvchilar chatbot bilan muloqot qilmaydigan "sokin soatlar"ni belgilashlari yoki tanaffus qilish haqida eslatmalar oʻrnatishlari mumkin. Bu kabi yondashuv texnologik kompaniyalar orasida foydalanuvchining ruhiy salomatligiga eʼtibor qaratish tendensiyasining bir qismidir.
Tahliliy maʼlumotlar orqali foydalanuvchi fikrini shakllantirish strategiyasi yangilik emas. Masalan, 2012-yilda Google kompaniyasi Gmail Meter xizmatini ishga tushirgan edi. Oʻshanda ham elektron pochta trafigi va maʼlumotlar hajmi haqidagi grafiklar foydalanuvchilarga Gmail ularning raqamli hayotida naqadar muhim oʻrin tutishini koʻrsatish uchun xizmat qilgan.
Foydalanuvchilarni tizimda ushlab qolish strategiyasiClaude Reflect funksiyasi shunchaki maʼlumot berish bilan cheklanib qolmay, foydalanuvchilarga sunʼiy intellektdan samaraliroq foydalanishni ham oʻrgatadi. Masalan, tizim bir xil kontekstni qayta-qayta tushuntirmaslik uchun Claude ichidagi "Projects" funksiyasidan foydalanishni tavsiya qilishi mumkin. Bu esa Anthropic uchun foydalanuvchilarni oʻz ekotizimida saqlab qolish va ularning raqobatchi platformalarga oʻtib ketishining oldini olishda muhim vositadir.
Xulosa qilib aytganda, Anthropic yangi funksiya orqali sunʼiy intellektni shunchaki texnologiya emas, balki ongli ravishda foydalaniladigan va inson hayotini yengillashtiradigan shaxsiy hamkor sifatida taqdim etmoqda. Bu esa sunʼiy intellektga nisbatan jamiyatdagi mavjud qoʻrquv va qarshiliklarni yumshatishga xizmat qilishi kutilmoqda.
…