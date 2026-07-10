Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdi

·0·Texno
Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalariga nisbatan tanqidlar va maʼlumotlar markazlarining atrof-muhitga taʼsiri boʻyicha noroziliklar kuchayib borayotgan bir paytda, Anthropic kompaniyasi oʻzining Claude chatbotiga foydalanuvchilarni ushbu texnologiyadan voz kechmaslikka undovchi yangi funksiyani qoʻshdi. "Reflect" deb nomlangan ushbu tahliliy panel foydalanuvchining chatbot bilan oʻzaro aloqasini vizuallashtirish va sunʼiy intellektdan foydalanish odatlarini kuzatish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Reflect funksiyasi tashqi koʻrinishidan shunchaki statistik maʼlumotlar toʻplamiga oʻxshaydi: u qaysi mavzularda koʻproq muloqot qilingani, foydalanish vaqti va qanday vazifalar uchun sunʼiy intellektga murojaat qilinganini koʻrsatib beradi. Biroq, ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu vositaning asosiy maqsadi ancha chuqurroq boʻlib, u foydalanuvchining ongida Claude chatbotini kundalik ish jarayonining ajralmas qismi sifatida shakllantirishga qaratilgan.

Tizim foydalanuvchiga sunʼiy intellekt yordamida qancha vaqt tejalganini aniq raqamlarda koʻrsatmasa-da, bajarilgan ishlarning umumiy koʻrinishi insonni ushbu vositaga bogʻlanib qolganini his qilishga majbur qiladi. Bu esa oʻz navbatida Claude chatbotini oddiy yordamchidan kundalik hayotning muhim boʻlagiga aylantiradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi tahliliy vositalar oʻz ish samaradorligini baholashda juda foydali boʻlishi mumkin.

Sunʼiy intellekt va raqamli salomatlik

Qiziqarli jihati shundaki, Anthropic foydalanuvchilarni sunʼiy intellektdan foydalanishda tanqidiy fikrlashga ham chorlamoqda. Reflect paneli vaqti-vaqti bilan foydalanuvchiga "Claude tezroq bajara olsa ham, qaysi ishni oʻzingiz qilishda davom etishni xohlaysiz?" kabi savollarni berib turadi. Bu foydalanuvchining oʻz shaxsiy mahoratini yoʻqotib qoʻymasligi uchun oʻziga xos eslatma vazifasini oʻtaydi.

Dastur shuningdek, sunʼiy intellektga haddan tashqari bogʻlanib qolishning (addiksiya) oldini olish uchun maxsus vositalarni taklif etadi. Foydalanuvchilar chatbot bilan muloqot qilmaydigan "sokin soatlar"ni belgilashlari yoki tanaffus qilish haqida eslatmalar oʻrnatishlari mumkin. Bu kabi yondashuv texnologik kompaniyalar orasida foydalanuvchining ruhiy salomatligiga eʼtibor qaratish tendensiyasining bir qismidir.

Tahliliy maʼlumotlar orqali foydalanuvchi fikrini shakllantirish strategiyasi yangilik emas. Masalan, 2012-yilda Google kompaniyasi Gmail Meter xizmatini ishga tushirgan edi. Oʻshanda ham elektron pochta trafigi va maʼlumotlar hajmi haqidagi grafiklar foydalanuvchilarga Gmail ularning raqamli hayotida naqadar muhim oʻrin tutishini koʻrsatish uchun xizmat qilgan.

Foydalanuvchilarni tizimda ushlab qolish strategiyasi

Claude Reflect funksiyasi shunchaki maʼlumot berish bilan cheklanib qolmay, foydalanuvchilarga sunʼiy intellektdan samaraliroq foydalanishni ham oʻrgatadi. Masalan, tizim bir xil kontekstni qayta-qayta tushuntirmaslik uchun Claude ichidagi "Projects" funksiyasidan foydalanishni tavsiya qilishi mumkin. Bu esa Anthropic uchun foydalanuvchilarni oʻz ekotizimida saqlab qolish va ularning raqobatchi platformalarga oʻtib ketishining oldini olishda muhim vositadir.

Xulosa qilib aytganda, Anthropic yangi funksiya orqali sunʼiy intellektni shunchaki texnologiya emas, balki ongli ravishda foydalaniladigan va inson hayotini yengillashtiradigan shaxsiy hamkor sifatida taqdim etmoqda. Bu esa sunʼiy intellektga nisbatan jamiyatdagi mavjud qoʻrquv va qarshiliklarni yumshatishga xizmat qilishi kutilmoqda.

AnthropicClaudeSunʼiy IntellektTexnologiyaReflect
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiCash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildiBugun, 02:28SpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiSpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiBugun, 02:20Meta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiMeta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiBugun, 01:59Meta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiMeta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiBugun, 01:58NVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiNVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiBugun, 01:57Parijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiParijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi