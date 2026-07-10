Cash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildi

·0·Texno
Cash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildi

AQSHning Block moliyaviy texnologiyalar kompaniyasi oʻzining mashhur Cash App toʻlov ilovasi atrofidagi mojarolarni hal qilish uchun 46 ta shtat maʼmurlari bilan 45 million dollarlik kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuv platformaning xavfsizlik tizimidagi kamchiliklar va firibgarlik holatlariga qarshi yetarli choralar koʻrilmagani boʻyicha olib borilgan keng koʻlamli tekshiruvlar natijasidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Shtat prokurorlarining taʼkidlashicha, Block kompaniyasi foydalanuvchilarni chalgʻitib, Cash App ilovasida bank darajasidagi himoya tizimi va ilgʻor firibgarlikni aniqlash texnologiyalari mavjudligi haqida yolgʻon reklama qilgan. Aslida esa platformadagi boʻshliqlar jinoyatchilar uchun keng imkoniyatlar yaratib bergani maʼlum boʻldi. Reuters agentligi xabariga koʻra, kompaniya oʻz aybini tan olmagan boʻlsa-da, sud jarayonlarini toʻxtatish uchun tovon puli toʻlashga rozi boʻlgan.

Xavfsizlik tizimidagi jiddiy kamchiliklar

Tekshiruvlar davomida aniqlanishicha, Cash App foydalanuvchilarga ijtimoiy sugʻurta raqami yoki tugʻilgan sana kabi muhim maʼlumotlarni taqdim etmasdan hisob ochishga ruxsat bergan. Shuningdek, bir kishi ochishi mumkin boʻlgan akkauntlar soniga cheklov qoʻyilmagani firibgarlarga platformadan turli gʻarazli maqsadlarda foydalanishni osonlashtirgan. Bu kabi holatlar raqamli hamyonlar xavfsizligi boʻyicha xalqaro standartlarga zid hisoblanadi.

Yana bir jiddiy muammo mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmati bilan bogʻliq. Ilovada rasmiy aloqa telefoni mavjud boʻlmagani sababli, oʻz hisobiga kira olmagan yoki mablagʻidan ayrilgan foydalanuvchilar internetdan yordam qidirishga majbur boʻlishgan. Natijada koʻplab insonlar firibgarlar tomonidan boshqariladigan soxta "mijozlarni qoʻllab-quvvatlash" raqamlariga qoʻngʻiroq qilib, yanada koʻproq zarar koʻrishgan.

Regulyatorlar nazorati kuchaymoqda

Bugungi kunda koʻplab foydalanuvchilar anʼanaviy bank xizmatlaridan voz kechib, Cash App kabi fintex ilovalariga oʻtmoqda. Bu esa davlat organlarining ushbu soha ustidan nazoratni kuchaytirishiga sabab boʻldi. Block kompaniyasi avvalroq Isteʼmolchilarning moliyaviy huquqlarini himoya qilish byurosi (CFPB) tomonidan ham jarimaga tortilgan edi. Oʻshanda kompaniya firibgarlik haqidagi shikoyatlarni tekshirmagani uchun 175 million dollar toʻlashga majbur boʻlgan.

Yangi kelishuv shartlariga koʻra, Block kompaniyasi quyidagi majburiyatlarni oʻz zimmasiga oldi:

  • Cash App platformasida firibgarlikning oldini olish choralarini tubdan takomillashtirish;
  • Foydalanuvchilar uchun jonli muloqot rejimida ishlaydigan mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmatini yoʻlga qoʻyish;
  • Akkauntlarni roʻyxatdan oʻtkazish va shaxsni tasdiqlash jarayonlarini murakkablashtirish.
Ushbu holat jahon fintex bozori uchun muhim dars boʻlib, raqamli toʻlov tizimlari nafaqat qulay, balki maksimal darajada xavfsiz boʻlishi shartligini yana bir bor isbotladi. Oʻzbekiston bozorida ham elektron hamyonlar va toʻlov ilovalari ommalashib borayotgan bir paytda, xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, foydalanuvchilar shaxsiy maʼlumotlarini kiritishda va shubhali xizmatlarga murojaat qilishda doimo hushyor boʻlishlari lozim.

BlockCash AppFintexFiribgarlikXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Claude foydalanuvchilari uchun yangi Reflect funksiyasini taqdim etdiBugun, 02:24SpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiSpaceX aksiyalari Nasdaq-100 indeksiga kirgach kutilmaganda arzonlashib ketdiBugun, 02:20Meta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiMeta oʻzining yangi avlod sunʼiy intellekt chiplarini sentyabr oyidan ishlab chiqaradiBugun, 01:59Meta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiMeta aqlli koʻzoynaklar orqali yashirin tasvirga olishga qarshi yangi cheklov joriy etdiBugun, 01:58NVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiNVIDIA taxtdan tushmoqdami: Sunʼiy intellekt bozorida yangi yetakchi paydo boʻldiBugun, 01:57Parijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiParijning Gradium startapi NVIDIA koʻmagida 100 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi