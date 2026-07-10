Cash App foydalanuvchilarni himoya qilmagani uchun 45 million dollar jarimaga tortildi
AQSHning Block moliyaviy texnologiyalar kompaniyasi oʻzining mashhur Cash App toʻlov ilovasi atrofidagi mojarolarni hal qilish uchun 46 ta shtat maʼmurlari bilan 45 million dollarlik kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuv platformaning xavfsizlik tizimidagi kamchiliklar va firibgarlik holatlariga qarshi yetarli choralar koʻrilmagani boʻyicha olib borilgan keng koʻlamli tekshiruvlar natijasidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Shtat prokurorlarining taʼkidlashicha, Block kompaniyasi foydalanuvchilarni chalgʻitib, Cash App ilovasida bank darajasidagi himoya tizimi va ilgʻor firibgarlikni aniqlash texnologiyalari mavjudligi haqida yolgʻon reklama qilgan. Aslida esa platformadagi boʻshliqlar jinoyatchilar uchun keng imkoniyatlar yaratib bergani maʼlum boʻldi. Reuters agentligi xabariga koʻra, kompaniya oʻz aybini tan olmagan boʻlsa-da, sud jarayonlarini toʻxtatish uchun tovon puli toʻlashga rozi boʻlgan.
Xavfsizlik tizimidagi jiddiy kamchiliklarTekshiruvlar davomida aniqlanishicha, Cash App foydalanuvchilarga ijtimoiy sugʻurta raqami yoki tugʻilgan sana kabi muhim maʼlumotlarni taqdim etmasdan hisob ochishga ruxsat bergan. Shuningdek, bir kishi ochishi mumkin boʻlgan akkauntlar soniga cheklov qoʻyilmagani firibgarlarga platformadan turli gʻarazli maqsadlarda foydalanishni osonlashtirgan. Bu kabi holatlar raqamli hamyonlar xavfsizligi boʻyicha xalqaro standartlarga zid hisoblanadi.
Yana bir jiddiy muammo mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmati bilan bogʻliq. Ilovada rasmiy aloqa telefoni mavjud boʻlmagani sababli, oʻz hisobiga kira olmagan yoki mablagʻidan ayrilgan foydalanuvchilar internetdan yordam qidirishga majbur boʻlishgan. Natijada koʻplab insonlar firibgarlar tomonidan boshqariladigan soxta "mijozlarni qoʻllab-quvvatlash" raqamlariga qoʻngʻiroq qilib, yanada koʻproq zarar koʻrishgan.
Regulyatorlar nazorati kuchaymoqdaBugungi kunda koʻplab foydalanuvchilar anʼanaviy bank xizmatlaridan voz kechib, Cash App kabi fintex ilovalariga oʻtmoqda. Bu esa davlat organlarining ushbu soha ustidan nazoratni kuchaytirishiga sabab boʻldi. Block kompaniyasi avvalroq Isteʼmolchilarning moliyaviy huquqlarini himoya qilish byurosi (CFPB) tomonidan ham jarimaga tortilgan edi. Oʻshanda kompaniya firibgarlik haqidagi shikoyatlarni tekshirmagani uchun 175 million dollar toʻlashga majbur boʻlgan.
Yangi kelishuv shartlariga koʻra, Block kompaniyasi quyidagi majburiyatlarni oʻz zimmasiga oldi:
- Cash App platformasida firibgarlikning oldini olish choralarini tubdan takomillashtirish;
- Foydalanuvchilar uchun jonli muloqot rejimida ishlaydigan mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmatini yoʻlga qoʻyish;
- Akkauntlarni roʻyxatdan oʻtkazish va shaxsni tasdiqlash jarayonlarini murakkablashtirish.
…