Pokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqda

·0·Dunyo
Pokistondagi uch qavatli yotoqli avtobus internetni hayratga solmoqda

Pokistonda shaharlararo qatnovlar uchun xizmat qiladigan noyob avtobus jamoatchilik e’tiborini tortmoqda. Mamlakat yo‘llarida harakatlanadigan First Class Triple Decker Sleeper Limousine Plus dunyodagi yagona uch qavatli va yotoq o‘rinlari bilan jihozlangan avtobus sifatida tanilgan.

Ushbu transport vositasining eng katta o‘ziga xosligi uning shaxsiy VIP-kupelari hisoblanadi. Ular avtobusning eng pastki qismida, odatda yukxona joylashadigan hududda barpo etilgan. Har bir kupega alohida yengil avtomobil eshigi orqali kiriladi. Tashqi qismi esa limuzin uslubidagi maxsus aerografiya bilan bezatilgan.

Avtobus salonining yotoq o‘rinlari va televizor o‘rnatilgan shinam qismi.

Luks-kupeda yo‘lovchilar uchun divan-krovat, stereotizimga ulangan televizor, yoritish tizimi, muzlatkich, stolcha hamda haydovchi bilan bog‘lanish uchun telefon mavjud. Bu yerdagi sharoit ko‘pchilik tomonidan Emirates aviakompaniyasining biznes-klassidagi sayohatga qiyoslanmoqda.

Avtobusning ikkinchi va uchinchi qavatlarida ham qulay va hashamatli o‘rindiqlar joylashgan. Biroq bu yerlarda yo‘lovchilar umumiy salonda sayohat qiladi va chipta narxi VIP-kupelarga nisbatan ancha arzon.

Kechki avtomobil yo‘lida harakatlanayotgan lyuks yotoqli avtobus saloni.

Bundan tashqari, avtobusda mini-bar va oshxona ham mavjud. Taomlar transport vositasining orqa qismida tayyorlanib, keyin yo‘lovchilarga taqdim etiladi.

Mazkur noyob avtobus Pokiston poytaxti Islomoboddan Kvetta shahrigacha qatnaydi. Yo‘l taxminan 10–12 soat davom etadi. E’tiborlisi, bu «avtobuslar qiroli»da sayohat qilish har kim uchun ochiq bo‘lib, chipta narxi 4500 Pokiston rupiysi, ya’ni taxminan 195 ming so‘mni tashkil etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdiO‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdiBugun, 16:50Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?Dunyodagi eng yirik banan haqida eshitganmisiz?Bugun, 16:46Radarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildiRadarlardan g‘oyib bo‘lgan samolyotning qoldiqlari dengizdan topildiBugun, 16:404 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)4 litr gazli ichimlikni 30 soniyada ichib rekord o‘rnatdi (video)Bugun, 16:38Ilk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdiIlk bor robot 6 ming metrlik cho‘qqini zabt etdiBugun, 16:08NATO sammitining kutilmagan yulduzlari — Anqara mushuklariNATO sammitining kutilmagan yulduzlari — Anqara mushuklariBugun, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi