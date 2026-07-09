Ollama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davr
Sunʼiy intellekt modellarini mahalliy kompyuterlarda ishga tushirish uchun moʻljallangan mashhur Ollama platformasi oʻzining rivojlanish yoʻlida navbatdagi yirik qadamni tashladi. Kompaniya asoschisi va rahbari Jeff Morgan TechCrunch nashriga bergan intervyusida Series B investitsiya bosqichi doirasida 65 million dollar mablagʻ toʻplanganini maʼlum qildi. Theory Venture jamgʻarmasi yetakchiligida oʻtgan ushbu raund loyihaning umumiy qiymati va nufuzi sezilarli darajada oshganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ollama platformasi 2023-yilda ishga tushirilgan boʻlib, u dasturchilarga ochiq kodli sunʼiy intellekt modellarini (open-weight models) oʻz shaxsiy kompyuterlarida bir necha daqiqa ichida sozlash va ishga tushirish imkonini beradi. Bugungi kunda platforma GitHub tarmogʻida 176 mingdan ortiq yulduzcha toʻplagan va 17 mingga yaqin forkka ega boʻlib, IT-hamjamiyatida eng tez oʻsayotgan vositalardan biriga aylandi. Hozirda kompaniyaning umumiy jalb qilgan investitsiyalari miqdori 88 million dollarga yetdi.
Docker tajribasi va sunʼiy intellekt integratsiyasiLoyiha asoschilari Jeff Morgan va Michael Chiang dasturiy taʼminot olamida begona emas. Ular ilgari Docker Desktop platformasini yaratishda ishtirok etishgan va oʻzlarining Kitematic startapini Docker kompaniyasiga sotishgan. Docker bulutli ilovalarni koʻchirish va konteynerlashtirishda qanday inqilob qilgan boʻlsa, Ollama ham sunʼiy intellekt modellarini apparat vositalari bilan bogʻliq murakkabliklardan xalos etishni maqsad qilgan.
Jeff Morganning soʻzlariga koʻra, 2023-yilda ochiq modellar paydo boʻla boshlaganida, ulardan foydalanish oddiy dasturchilar uchun juda qiyin edi. Modellar asosan tadqiqotchilar uchun moʻljallangan boʻlib, ularni oddiy ishchi muhitda yurgizish koʻplab texnik toʻsiqlarni keltirib chiqarardi. Ollama aynan shu boʻshliqni toʻldirib, murakkab neyrotarmoqlarni oddiy interfeys orqali boshqarish imkonini taqdim etdi.
Katta natijalar va kichik jamoaHozirgi vaqtda Ollama xizmatlaridan har oyda 8,9 milliondan ortiq dasturchi foydalanmoqda. Hayratlanarlisi shundaki, Fortune 500 roʻyxatiga kiruvchi yirik kompaniyalarning 85 foizi oʻz faoliyatida ushbu vositadan foydalanadi. Eng qiziqarli jihati, shunchalik ulkan auditoriyaga ega boʻlgan kompaniyada bor-yoʻgʻi 14 nafar xodim mehnat qiladi. Bu esa zamonaviy texnologik startaplarning samaradorligi qanchalik yuqori boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi.
Platforma nafaqat bepul foydalanish, balki biznes uchun pullik obunalarni ham taklif etadi. Foydalanuvchilar oyiga 100 dollargacha boʻlgan tariflar orqali yanada murakkab modellar bilan ishlashlari mumkin. Ollamaʼning oʻziga xosligi shundaki, u toʻlovlarni tokenlar soniga qarab emas, balki GPU (grafik protsessor) vaqtiga qarab hisoblaydi. Bu esa katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun ancha qulay va shaffof tizimdir.
Mutaxassislarning fikricha, joriy yilning yanvar oyida OpenClaw kabi agentlik vazifalarni bajaruvchi modellar ommalashishi Ollama uchun burilish nuqtasi boʻldi. Ochiq modellar kod yozish va murakkab muammolarni hal qilishda yopiq tizimlardan (masalan, ChatGPT) qolishmasligi maʼlum boʻlgach, mahalliy hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab keskin oshdi. Ollama esa bu jarayonda asosiy koʻprik vazifasini oʻtashda davom etmoqda.
…