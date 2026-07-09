Ollama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davr

·29·Texno
Ollama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davr

Sunʼiy intellekt modellarini mahalliy kompyuterlarda ishga tushirish uchun moʻljallangan mashhur Ollama platformasi oʻzining rivojlanish yoʻlida navbatdagi yirik qadamni tashladi. Kompaniya asoschisi va rahbari Jeff Morgan TechCrunch nashriga bergan intervyusida Series B investitsiya bosqichi doirasida 65 million dollar mablagʻ toʻplanganini maʼlum qildi. Theory Venture jamgʻarmasi yetakchiligida oʻtgan ushbu raund loyihaning umumiy qiymati va nufuzi sezilarli darajada oshganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ollama platformasi 2023-yilda ishga tushirilgan boʻlib, u dasturchilarga ochiq kodli sunʼiy intellekt modellarini (open-weight models) oʻz shaxsiy kompyuterlarida bir necha daqiqa ichida sozlash va ishga tushirish imkonini beradi. Bugungi kunda platforma GitHub tarmogʻida 176 mingdan ortiq yulduzcha toʻplagan va 17 mingga yaqin forkka ega boʻlib, IT-hamjamiyatida eng tez oʻsayotgan vositalardan biriga aylandi. Hozirda kompaniyaning umumiy jalb qilgan investitsiyalari miqdori 88 million dollarga yetdi.

Docker tajribasi va sunʼiy intellekt integratsiyasi

Loyiha asoschilari Jeff Morgan va Michael Chiang dasturiy taʼminot olamida begona emas. Ular ilgari Docker Desktop platformasini yaratishda ishtirok etishgan va oʻzlarining Kitematic startapini Docker kompaniyasiga sotishgan. Docker bulutli ilovalarni koʻchirish va konteynerlashtirishda qanday inqilob qilgan boʻlsa, Ollama ham sunʼiy intellekt modellarini apparat vositalari bilan bogʻliq murakkabliklardan xalos etishni maqsad qilgan.

Jeff Morganning soʻzlariga koʻra, 2023-yilda ochiq modellar paydo boʻla boshlaganida, ulardan foydalanish oddiy dasturchilar uchun juda qiyin edi. Modellar asosan tadqiqotchilar uchun moʻljallangan boʻlib, ularni oddiy ishchi muhitda yurgizish koʻplab texnik toʻsiqlarni keltirib chiqarardi. Ollama aynan shu boʻshliqni toʻldirib, murakkab neyrotarmoqlarni oddiy interfeys orqali boshqarish imkonini taqdim etdi.

Katta natijalar va kichik jamoa

Hozirgi vaqtda Ollama xizmatlaridan har oyda 8,9 milliondan ortiq dasturchi foydalanmoqda. Hayratlanarlisi shundaki, Fortune 500 roʻyxatiga kiruvchi yirik kompaniyalarning 85 foizi oʻz faoliyatida ushbu vositadan foydalanadi. Eng qiziqarli jihati, shunchalik ulkan auditoriyaga ega boʻlgan kompaniyada bor-yoʻgʻi 14 nafar xodim mehnat qiladi. Bu esa zamonaviy texnologik startaplarning samaradorligi qanchalik yuqori boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi.

Platforma nafaqat bepul foydalanish, balki biznes uchun pullik obunalarni ham taklif etadi. Foydalanuvchilar oyiga 100 dollargacha boʻlgan tariflar orqali yanada murakkab modellar bilan ishlashlari mumkin. Ollamaʼning oʻziga xosligi shundaki, u toʻlovlarni tokenlar soniga qarab emas, balki GPU (grafik protsessor) vaqtiga qarab hisoblaydi. Bu esa katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun ancha qulay va shaffof tizimdir.

Mutaxassislarning fikricha, joriy yilning yanvar oyida OpenClaw kabi agentlik vazifalarni bajaruvchi modellar ommalashishi Ollama uchun burilish nuqtasi boʻldi. Ochiq modellar kod yozish va murakkab muammolarni hal qilishda yopiq tizimlardan (masalan, ChatGPT) qolishmasligi maʼlum boʻlgach, mahalliy hisoblash quvvatlariga boʻlgan talab keskin oshdi. Ollama esa bu jarayonda asosiy koʻprik vazifasini oʻtashda davom etmoqda.

OllamaSunʼiy IntellektInvestitsiyaIT-TexnologiyalarDocker
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Character.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadiCharacter.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadiBugun, 18:27Valsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiValsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiBugun, 17:33Nandan Nilekani Fundamentum rahbariyatidan ketmoqda: Yangi fondga 200 million dollarNandan Nilekani Fundamentum rahbariyatidan ketmoqda: Yangi fondga 200 million dollarBugun, 17:26Truecaller va Hindiston regulyatori oʻrtasida nizo: Spamga qarshi kurash kimning foydasiga?Truecaller va Hindiston regulyatori oʻrtasida nizo: Spamga qarshi kurash kimning foydasiga?Bugun, 07:52Elon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladiElon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladiBugun, 04:26Lovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqdaLovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqdaBugun, 03:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi