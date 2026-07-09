Character.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadi

·29·Texno
Character.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadi

Sunʼiy intellekt asosidagi chat-botlar sohasida yetakchilardan biri boʻlgan Character.AI startapi koʻngilochar kontent bozorida inqilobiy qadam tashladi. Kompaniya foydalanuvchilarga nafaqat qisqa metrajli seriallarni tomosha qilish, balki ularning qahramonlari bilan bevosita muloqotga kirishish imkonini beruvchi oʻzining mikrodramalar platformasini ishga tushirganini eʼlon qildi. Bu yangilik sunʼiy intellekt va raqamli kinematografiya chorrahasida yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda TikTok, Instagram va Amazon Prime kabi gigantlar mikrodramalar yoʻnalishida faol raqobat olib bormoqda. Biroq Character.AI oʻzining asosiy texnologiyasidan foydalanib, ushbu janrga oʻziga xos oʻzgartirish kiritdi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, 18 yoshdan oshgan foydalanuvchilar serial qahramonlariga savollar berishi, ular bilan suhbatlashishi va hatto syujet yoʻnalishini oʻzgartiruvchi rolli oʻyinlarda ishtirok etishi mumkin.

Dastlabki loyihalar va janrlar xilma-xilligi

Startap oʻz faoliyatini uchta turli janrdagi mikrodrama bilan boshlamoqda. Bular: "Last Summer" nomli romantik serial, "The Nighttime Game" qoʻrqinchli filmi hamda mashhur "Ochlik oʻyinlari" (Hunger Games) uslubidagi "Eden Fall" omon qolish dramasi. Ushbu loyihalarning barchasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan boʻlib, kompaniya kelajakda foydalanuvchilarning oʻzlari ham shunday kontent yaratishiga sharoit yaratishni maqsad qilgan.

Character.AI vakillarining taʼkidlashicha, hozirgi bosqichda kompaniyaning oʻz ijodiy jamoasi ish jarayonini shakllantirmoqda va auditoriyaning talablarini oʻrganmoqda. Keyinchalik esa ushbu tajribalar asosida foydalanuvchilar uchun maxsus vositalar taqdim etiladi. Bu esa har bir shaxsga oʻzining original qahramonlari va syujetlari asosida global auditoriya uchun seriallar tayyorlash imkonini beradi.

Yangi funksiyalar va koʻngilochar ekotizim

Bu kompaniyaning oʻtgan yildan beri amalga oshirayotgan koʻngilochar yoʻnalishdagi strategiyasining bir qismidir. Avvalroq startap Lorebook nomli vositani taqdim etgan edi, u orqali foydalanuvchilar qahramonlar tayanadigan dunyo haqidagi maʼlumotlarni yaratishlari mumkin. Shuningdek, Books funksiyasi orqali klassik adabiyot namunalariga oʻzini qoʻshish yoki asar qahramoni sifatida rol oʻynash imkoniyati yaratilgan edi.

Kompaniya shuningdek, c.ai FM nomli audio seriallar yaratish platformasini hamda badiiy adabiyot yozishga moʻljallangan c.ai Reads funksiyasini sinovdan oʻtkazmoqda. Hozirda c.ai FM xizmati c.ai Labs dasturi doirasida cheklangan miqdordagi foydalanuvchilar va professional yozuvchilar uchun ochiq. Bu vositalar yordamida kelajakda toʻliq avtomatlashtirilgan audio va matnli dramalar yaratish koʻzda tutilgan.

Sensor Tower tahliliy maʼlumotlariga koʻra, foydalanuvchilarning Character.AI platformasiga boʻlgan qiziqishi muttasil ortib bormoqda. Xususan, 2024-yilning birinchi yarmida foydalanuvchilar ushbu servisda oyiga oʻrtacha 950 daqiqadan koʻproq vaqt sarflashgan. Yangi mikrodramalar formati ushbu koʻrsatkichlarni yanada oshirishi va platformani shunchaki chat-botdan toʻlaqonli koʻngilochar markazga aylantirishi kutilmoqda.

Character.AISunʼiy IntellektMikrodramaTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ollama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davrOllama loyihasi 65 million dollar sarmoya jalb qildi: Sunʼiy intellekt olamida yangi davrBugun, 18:21Valsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiValsga tusha oladigan insonga o‘xshash robot ijtimoiy tarmoqlarda e’tiborga tushdiBugun, 17:33Nandan Nilekani Fundamentum rahbariyatidan ketmoqda: Yangi fondga 200 million dollarNandan Nilekani Fundamentum rahbariyatidan ketmoqda: Yangi fondga 200 million dollarBugun, 17:26Truecaller va Hindiston regulyatori oʻrtasida nizo: Spamga qarshi kurash kimning foydasiga?Truecaller va Hindiston regulyatori oʻrtasida nizo: Spamga qarshi kurash kimning foydasiga?Bugun, 07:52Elon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladiElon Musk va SEC oʻrtasidagi nizo yakunlandi: Sudya 1,5 million dollarlik jarimani tasdiqladiBugun, 04:26Lovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqdaLovable startapi oʻz qiymatini ikki barobarga oshirib, 13,2 milliard dollarga yetkazmoqdaBugun, 03:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi