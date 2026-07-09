Character.AI mikrodramalar bozoriga kirdi: Tomoshabinlar endi qahramonlar bilan suhbatlashadi
Sunʼiy intellekt asosidagi chat-botlar sohasida yetakchilardan biri boʻlgan Character.AI startapi koʻngilochar kontent bozorida inqilobiy qadam tashladi. Kompaniya foydalanuvchilarga nafaqat qisqa metrajli seriallarni tomosha qilish, balki ularning qahramonlari bilan bevosita muloqotga kirishish imkonini beruvchi oʻzining mikrodramalar platformasini ishga tushirganini eʼlon qildi. Bu yangilik sunʼiy intellekt va raqamli kinematografiya chorrahasida yangi davr boshlanganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda TikTok, Instagram va Amazon Prime kabi gigantlar mikrodramalar yoʻnalishida faol raqobat olib bormoqda. Biroq Character.AI oʻzining asosiy texnologiyasidan foydalanib, ushbu janrga oʻziga xos oʻzgartirish kiritdi. TechCrunch nashrining xabar berishicha, 18 yoshdan oshgan foydalanuvchilar serial qahramonlariga savollar berishi, ular bilan suhbatlashishi va hatto syujet yoʻnalishini oʻzgartiruvchi rolli oʻyinlarda ishtirok etishi mumkin.
Dastlabki loyihalar va janrlar xilma-xilligiStartap oʻz faoliyatini uchta turli janrdagi mikrodrama bilan boshlamoqda. Bular: "Last Summer" nomli romantik serial, "The Nighttime Game" qoʻrqinchli filmi hamda mashhur "Ochlik oʻyinlari" (Hunger Games) uslubidagi "Eden Fall" omon qolish dramasi. Ushbu loyihalarning barchasi sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan boʻlib, kompaniya kelajakda foydalanuvchilarning oʻzlari ham shunday kontent yaratishiga sharoit yaratishni maqsad qilgan.
Character.AI vakillarining taʼkidlashicha, hozirgi bosqichda kompaniyaning oʻz ijodiy jamoasi ish jarayonini shakllantirmoqda va auditoriyaning talablarini oʻrganmoqda. Keyinchalik esa ushbu tajribalar asosida foydalanuvchilar uchun maxsus vositalar taqdim etiladi. Bu esa har bir shaxsga oʻzining original qahramonlari va syujetlari asosida global auditoriya uchun seriallar tayyorlash imkonini beradi.
Yangi funksiyalar va koʻngilochar ekotizimBu kompaniyaning oʻtgan yildan beri amalga oshirayotgan koʻngilochar yoʻnalishdagi strategiyasining bir qismidir. Avvalroq startap Lorebook nomli vositani taqdim etgan edi, u orqali foydalanuvchilar qahramonlar tayanadigan dunyo haqidagi maʼlumotlarni yaratishlari mumkin. Shuningdek, Books funksiyasi orqali klassik adabiyot namunalariga oʻzini qoʻshish yoki asar qahramoni sifatida rol oʻynash imkoniyati yaratilgan edi.
Kompaniya shuningdek, c.ai FM nomli audio seriallar yaratish platformasini hamda badiiy adabiyot yozishga moʻljallangan c.ai Reads funksiyasini sinovdan oʻtkazmoqda. Hozirda c.ai FM xizmati c.ai Labs dasturi doirasida cheklangan miqdordagi foydalanuvchilar va professional yozuvchilar uchun ochiq. Bu vositalar yordamida kelajakda toʻliq avtomatlashtirilgan audio va matnli dramalar yaratish koʻzda tutilgan.
Sensor Tower tahliliy maʼlumotlariga koʻra, foydalanuvchilarning Character.AI platformasiga boʻlgan qiziqishi muttasil ortib bormoqda. Xususan, 2024-yilning birinchi yarmida foydalanuvchilar ushbu servisda oyiga oʻrtacha 950 daqiqadan koʻproq vaqt sarflashgan. Yangi mikrodramalar formati ushbu koʻrsatkichlarni yanada oshirishi va platformani shunchaki chat-botdan toʻlaqonli koʻngilochar markazga aylantirishi kutilmoqda.
…