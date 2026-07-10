15 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdi

·55·Dunyo
15 bemorni o‘ldirgan shifokorga sud umrbod qamoq jazosini berdi

Germaniyada 15 nafar bemorning o‘limiga sababchi bo‘lganlikda ayblangan shifokor sud hukmi bilan umrbod ozodlikdan mahrum etildi. Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, u bemorlarning roziligisiz turli dori vositalari aralashmasini yuborib, ularning hayotiga zomin bo‘lgan.

Berlin sudi 41 yoshli shifokorni 2021 yil sentyabridan 2024 yil iyuligacha bo‘lgan davrda 12 nafar ayol va 3 nafar erkakning qasddan o‘ldirilishida aybdor deb topdi. Germaniya qonunchiligiga muvofiq, sudlanuvchining to‘liq shaxsi oshkor etilmadi.

Ayblov tomonining bildirishicha, shifokor bemorlarning uyiga borib, ularning roziligisiz hayot uchun xavfli bo‘lgan dori vositalarini yuborgan. Ekspertizalar mazkur preparatlar qurbonlarning vafotiga olib kelganini ko‘rsatgan.

Qurbonlarning yoshi 25 yoshdan 94 yoshgacha bo‘lgan. Sudda ma’lum qilinishicha, ular og‘ir kasallikdan aziyat chekkan bo‘lsa-da, hech biri yaqin kunlarda vafot etishi kutilmagan.

Tergov materiallarida shifokor ayrim holatlarda jinoyat izlarini yo‘qotish maqsadida bemorlar yashagan uylarga o‘t qo‘yishga uringani ham qayd etilgan. Xususan, 2024 yil iyul oyida u bir kunning o‘zida 75 yoshli erkak va 76 yoshli ayolning o‘limiga aloqadorlikda gumon qilingan.

Sud jarayonida uzoq vaqt sukut saqlagan shifokor keyinchalik ayrim ayblovlarni tan oldi. Uning aytishicha, bemorlarni «azob-uqubatdan qutqarayotganiga» ishongan. Shu bilan birga, qilgan ishlari uchun jabrlanganlar yaqinlaridan kechirim so‘radi.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar uning boshqa o‘lim holatlariga ham aloqador bo‘lishi mumkinligini istisno etmayapti. Ayni paytda yana 76 ta holat yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Agar bu gumonlar ham tasdiqlansa, mazkur ish Germaniya tarixidagi eng yirik ketma-ket qotilliklardan biri sifatida qayd etilishi mumkin.

Sud qaroriga ko‘ra, shifokor umrbod qamoq jazosini o‘taydi. Shuningdek, unga kelgusida tibbiy faoliyat bilan shug‘ullanish ham umrbod taqiqlandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiUkrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiBugun, 19:42Gaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndiGaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndiBugun, 19:36AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqdaAQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqdaBugun, 17:03Xitoy tarixiy yutuqqa erishdi: uchirilgan raketani qayta qo‘ndirishga muvaffaq bo‘ldiXitoy tarixiy yutuqqa erishdi: uchirilgan raketani qayta qo‘ndirishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 16:45Gretsiyada F-16 qiruvchi samolyoti yonib ketdi (video)Gretsiyada F-16 qiruvchi samolyoti yonib ketdi (video)Bugun, 15:26Telefoni uchun kurashgan ayol ijtimoiy tarmoqlarda qahramonga aylandi (video)Telefoni uchun kurashgan ayol ijtimoiy tarmoqlarda qahramonga aylandi (video)Bugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi