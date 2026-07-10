Samsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkin

·31·Texno
Samsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkin

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining boʻlajak Galaxy S27 flagmanlar turkumida kutilmagan strategik oʻzgarishlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Kompaniya ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va yuqori rentabellikni saqlab qolish maqsadida smartfonlar uchun muhim butlovchi qismlarni uchinchi tomon yetkazib beruvchilaridan xarid qilish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam, ayniqsa, sunʼiy intellekt texnologiyalari rivoji fonida butlovchi qismlar narxi keskin oshib borayotgan bir paytda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ZDNet Korea nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Samsung oʻzining Galaxy S27 seriyasidagi ayrim modellarda xususiy DDI (Display Driver IC) displey kontrollerlaridan voz kechishni rejalashtirmoqda. Ushbu chiplar OLED va LCD panellarda tasvir uzatish, yorqinlik va ranglar aniqligini boshqarish uchun masʼul boʻlib, qurilmaning energiya samaradorligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Hozirga qadar kompaniya ushbu qismlarni oʻzining Samsung System LSI boʻlinmasidan olib kelayotgan edi.

Tannarx muammosi va sunʼiy intellekt taʼsiri

Ekspertlarning fikricha, bunday qarorga xotira chiplari (DRAM, HBM va NAND) narxining global miqyosda qimmatlashgani sabab boʻlgan. Sunʼiy intellekt bumu tufayli ushbu komponentlarga talab ortib bormoqda, bu esa smartfon ishlab chiqaruvchilari uchun moliyaviy bosimni kuchaytirmoqda. Xarajatlarni optimallashtirish maqsadida Samsung asosiy eʼtiborni Galaxy S27 va Galaxy S27+ modellariga qaratishi mumkin.

Taxminlarga koʻra, seriyaning nisbatan arzonroq modellari uchinchi tomon kontrollerlari bilan jihozlanadi. Shu bilan birga, eng qimmat va nufuzli hisoblangan Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra modellari Samsung kompaniyasining oʻzida ishlab chiqarilgan yuqori texnologik chiplarni saqlab qolishi kutilmoqda. Bu esa flagmanlar oʻrtasidagi texnik farqni yanada oshirishi mumkin.

Potensial hamkorlar va sifat nazorati

Hozirda Samsung bir nechta potensial yetkazib beruvchilarning takliflarini oʻrganmoqda. Nomzodlar roʻyxatidan quyidagi kompaniyalar joy olgan:

  • Anapass (Janubiy Koreya)
  • DB Global Chip (Janubiy Koreya)
  • Wonik D2I (Janubiy Koreya)
  • Novatek (Tayvan)
Kompaniya mutaxassislari ushbu ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlarini sifat, unumdorlik va energiya tejamkorligi boʻyicha sinovdan oʻtkazishni rejalashtirgan. Yakuniy qaror ushbu koʻrsatkichlar tahlilidan soʻng qabul qilinadi. Taʼkidlash joizki, DDI chiplari smartfonning batareya quvvatini tejashda muhim rol oʻynaydi, shuning uchun Samsung sifatsiz qismlardan foydalanish orqali oʻz obroʻsiga putur yetkazmaslikka harakat qiladi.

Avvalroq Samsung boʻlajak flagmanlari uchun Xitoyning BOE kompaniyasidan OLED panellarini sotib olish imkoniyatini ham koʻrib chiqqan edi. Biroq, keyinchalik sifat talablariga javob bermagani sababli ushbu gʻoyadan voz kechilgan. Endilikda kompaniya displeyning oʻzini emas, balki uni boshqaruvchi mikrosxemalarni tashqaridan olish orqali muvozanatni saqlashga urinmoqda. Bu kabi oʻzgarishlar yakuniy mahsulotning narxi isteʼmolchilar uchun hamyonbop boʻlib qolishiga xizmat qilishi mumkin.

SamsungGalaxy S27ТехнологияSmartfonChip
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiAQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiBugun, 19:23Yevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiYevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiBugun, 19:21Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Bugun, 19:20Meta Kanadada 10 milliard dollarlik yirik sunʼiy intellekt markazini barpo etadiMeta Kanadada 10 milliard dollarlik yirik sunʼiy intellekt markazini barpo etadiBugun, 18:29Motorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiMotorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiBugun, 17:50Samsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariSamsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariBugun, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi