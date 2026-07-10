Samsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkin
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung oʻzining boʻlajak Galaxy S27 flagmanlar turkumida kutilmagan strategik oʻzgarishlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Kompaniya ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va yuqori rentabellikni saqlab qolish maqsadida smartfonlar uchun muhim butlovchi qismlarni uchinchi tomon yetkazib beruvchilaridan xarid qilish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu qadam, ayniqsa, sunʼiy intellekt texnologiyalari rivoji fonida butlovchi qismlar narxi keskin oshib borayotgan bir paytda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ZDNet Korea nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Samsung oʻzining Galaxy S27 seriyasidagi ayrim modellarda xususiy DDI (Display Driver IC) displey kontrollerlaridan voz kechishni rejalashtirmoqda. Ushbu chiplar OLED va LCD panellarda tasvir uzatish, yorqinlik va ranglar aniqligini boshqarish uchun masʼul boʻlib, qurilmaning energiya samaradorligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Hozirga qadar kompaniya ushbu qismlarni oʻzining Samsung System LSI boʻlinmasidan olib kelayotgan edi.
Tannarx muammosi va sunʼiy intellekt taʼsiriEkspertlarning fikricha, bunday qarorga xotira chiplari (DRAM, HBM va NAND) narxining global miqyosda qimmatlashgani sabab boʻlgan. Sunʼiy intellekt bumu tufayli ushbu komponentlarga talab ortib bormoqda, bu esa smartfon ishlab chiqaruvchilari uchun moliyaviy bosimni kuchaytirmoqda. Xarajatlarni optimallashtirish maqsadida Samsung asosiy eʼtiborni Galaxy S27 va Galaxy S27+ modellariga qaratishi mumkin.
Taxminlarga koʻra, seriyaning nisbatan arzonroq modellari uchinchi tomon kontrollerlari bilan jihozlanadi. Shu bilan birga, eng qimmat va nufuzli hisoblangan Galaxy S27 Pro va Galaxy S27 Ultra modellari Samsung kompaniyasining oʻzida ishlab chiqarilgan yuqori texnologik chiplarni saqlab qolishi kutilmoqda. Bu esa flagmanlar oʻrtasidagi texnik farqni yanada oshirishi mumkin.
Potensial hamkorlar va sifat nazoratiHozirda Samsung bir nechta potensial yetkazib beruvchilarning takliflarini oʻrganmoqda. Nomzodlar roʻyxatidan quyidagi kompaniyalar joy olgan:
- Anapass (Janubiy Koreya)
- DB Global Chip (Janubiy Koreya)
- Wonik D2I (Janubiy Koreya)
- Novatek (Tayvan)
Avvalroq Samsung boʻlajak flagmanlari uchun Xitoyning BOE kompaniyasidan OLED panellarini sotib olish imkoniyatini ham koʻrib chiqqan edi. Biroq, keyinchalik sifat talablariga javob bermagani sababli ushbu gʻoyadan voz kechilgan. Endilikda kompaniya displeyning oʻzini emas, balki uni boshqaruvchi mikrosxemalarni tashqaridan olish orqali muvozanatni saqlashga urinmoqda. Bu kabi oʻzgarishlar yakuniy mahsulotning narxi isteʼmolchilar uchun hamyonbop boʻlib qolishiga xizmat qilishi mumkin.
…