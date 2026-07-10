AQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldi

·1·Texno
AQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldi

AQSHning Florida shtatida kiberxavfsizlik sohasida faoliyat yuritgan mutaxassis Angelo Martino yirik xakerlik guruhlari bilan hamkorlik qilgani va Amerika kompaniyalarini tovlamachilik yoʻli bilan tunaganlikda ayblanib, besh yildan ortiq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Ushbu holat kiberxavfsizlik olamida kam uchraydigan, ammo oʻta xavfli tendensiyani — himoyachilarning oʻzi jinoyatchilar tomoniga oʻtib ketishini koʻrsatib berdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AQSH Adliya vazirligi maʼlumotlariga koʻra, Martino kiberxavfsizlik kompaniyasida ransomware-muzokarachi (tovlamachi dasturlar boʻyicha muzokaralar olib boruvchi) boʻlib ishlagan. Biroq u oʻz lavozimidan foydalanib, xakerlar bilan maxfiy kelishuvga erishgan va kompaniyalarga qarshi hujumlarni tashkil etishda yordam bergan. Hukumat ushbu jinoiy sxema orqali orttirilgan 10 million dollardan ortiq qiymatdagi kriptovalyuta va aktivlarni musodara qildi.

Xiyonat va noqonuniy daromad

Tergov materiallariga koʻra, Martino oʻgʻirlangan mablagʻlarni hashamatli hayot uchun sarflagan. Musodara qilingan mulklar orasida oziq-ovqat yuk mashinasi (food truck) va qimmatbaho baliq ovlash qayigʻi borligi aniqlangan. U ushbu sxemaning qamoqqa olingan uchinchi ishtirokchisidir; bundan avval kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar Kevin Martin va Ryan Goldberg ham panjara ortiga joʻnatilgan edi.

Ushbu uchlik 2023-yil davomida AQSH kompaniyalariga qarshi BlackCat ransomware dasturini qoʻllashda xakerlarga koʻmaklashgan. Masalan, muvaffaqiyatli hujumlardan birida ular bir kompaniyadan 1,2 million dollar undirishgan va ushbu mablagʻni yuvish orqali oʻzaro boʻlishib olishgan. Bu voqea kiberxavfsizlik sohasidagi "ichki tahdid" naqadar jiddiy ekanini isbotlaydi.

BlackCat guruhining xavfi

BlackCat (shuningdek, ALPHV nomi bilan tanilgan) — bu "xizmat sifatidagi ransomware" (RaaS) modeli boʻlib, u mustaqil xakerlarga guruhning zararli dasturlaridan foydalanish imkonini beradi. Buning evaziga xakerlar undirilgan toʻlovning maʼlum bir qismini guruhga berishadi. Mazkur guruh oʻzining shafqatsizligi va yirik hujumlari bilan nom qozongan.

Xususan, BlackCat dasturi 2024-yil fevral oyida Change Healthcare texnologik gigantiga qilingan hujumda ham qoʻllanilgan edi. Oʻshanda 192 milliondan ortiq insonning oʻta maxfiy tibbiy va moliyaviy maʼlumotlari oʻgʻirlangan. Garchi Martino va uning sheriklari aynan shu hujumga aloqador boʻlmasa-da, ularning xuddi shu guruh bilan hamkorligi kiberjinoyatchilik ekotizimining qanchalik keng tarqalganini koʻrsatadi.

Hukumatlar odatda jabrlangan kompaniyalarga toʻlov toʻlamaslikni maslahat beradi, chunki bu jinoyatchilarni yanada ragʻbatlantiradi. Biroq, koʻplab kompaniyalar mijozlar maʼlumotlari sizib chiqishidan qoʻrqib, baribir toʻlov qilishga majbur boʻlishmoqda. Bu esa AQSHda ransomware hujumlariga qarshi sugʻurta va maxsus muzokarachilar xizmati kabi butun bir yangi sohaning shakllanishiga olib keldi.

Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham ushbu holat muhim dars boʻlishi lozim. Kiberxavfsizlik faqat texnologik himoya emas, balki xodimlarning etikasini nazorat qilish va ichki audit tizimini toʻgʻri yoʻlga qoʻyishni ham talab etadi. Aks holda, tizimni himoya qilishi kerak boʻlgan shaxs uning eng zaif nuqtasiga aylanishi hech gap emas.

КиберхавфсизликХакерларБлаккКатAQSHРансомваре
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiYevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiBugun, 19:21Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Bugun, 19:20Samsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinSamsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinBugun, 18:51Meta Kanadada 10 milliard dollarlik yirik sunʼiy intellekt markazini barpo etadiMeta Kanadada 10 milliard dollarlik yirik sunʼiy intellekt markazini barpo etadiBugun, 18:29Motorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiMotorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiBugun, 17:50Samsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariSamsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariBugun, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi