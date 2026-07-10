Makron Fransiya g‘alabasidan keyin yozdi: Marokashga ham alohida e’tirof bor
Fransiya prezidenti Emmanuel Makron JCH-2026 chorakfinalida Marokash ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng milliy jamoani tabrikladi.
Fransiya yarimfinalga yo‘l oldi, ammo Makron o‘z munosabatida nafaqat «ko‘klar»ning muvaffaqiyatini, balki Marokash termasining munosib o‘yinini ham alohida ta’kidladi.
Fransiya yarimfinalda
Fransiya milliy jamoasi Marokashni mag‘lub etib, JCH-2026 yarimfinaliga chiqdi.
Bu natijadan keyin mamlakatda milliy jamoa atrofidagi ishonch yanada kuchaydi. Fransuzlar turnirning hal qiluvchi bosqichiga yetib keldi va chempionlik uchun kurashni davom ettirmoqda.
Makron: «Ko‘klarimizdan faxrlanaman»
Emmanuel Makron ijtimoiy tarmoq X da Fransiya termasini tabrikladi.
«Bizning “ko‘klar”imizdan faxrlanaman», — deb yozdi Fransiya prezidenti.
Ushbu qisqa murojaat jamoaning yarimfinalga chiqishi Fransiyada katta voqea sifatida qabul qilinganini ko‘rsatadi.
Marokashga ham olqish aytildi
Makron tabrigida Marokash milliy jamoasini ham e’tibordan chetda qoldirmadi.
«Marokashga ham alohida olqish — bu kecha ham, to‘rt yil avval bo‘lgani kabi, munosib va kuchli raqib bo‘ldi», — dedi u.
Bu so‘zlar Fransiya va Marokash o‘rtasidagi o‘yin faqat natija emas, sportdagi hurmat va raqobat ruhi bilan ham esda qolganini anglatadi.
«Sharaf va birodarlik ruhida»
Fransiya prezidenti o‘z murojaatida yarimfinalga chiqishni «sharaf va birodarlik ruhida» deb baholadi.
«Fransiya yarimfinalda — sharaf va birodarlik ruhida!» — deb yozdi Makron.
Bu ibora o‘yindan keyingi siyosiy va sport ramziy ma’nosini yanada kuchaytirdi.
Fransiyaning keyingi raqibi kim bo‘ladi?
Fransiya yarimfinalda Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘rtasidagi juftlik g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
Har ikki ehtimoliy raqib ham yuqori darajadagi tarkibga ega. Shu bois Fransiyani oldinda yana bir katta sinov kutib turibdi.
Chempionlik yo‘lida yana bir qadam
Marokash ustidan qozonilgan g‘alaba Fransiyaning JCH-2026dagi maqsadlari jiddiy ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Endi «ko‘klar» uchun asosiy savol shunday: yarimfinalda ham shu ishonch va barqarorlik saqlanadimi?
…