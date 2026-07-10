Makron Fransiya g‘alabasidan keyin yozdi: Marokashga ham alohida e’tirof bor

·60·Sport
Makron Fransiya g‘alabasidan keyin yozdi: Marokashga ham alohida e’tirof bor

Fransiya prezidenti Emmanuel Makron JCH-2026 chorakfinalida Marokash ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng milliy jamoani tabrikladi.

Fransiya yarimfinalga yo‘l oldi, ammo Makron o‘z munosabatida nafaqat «ko‘klar»ning muvaffaqiyatini, balki Marokash termasining munosib o‘yinini ham alohida ta’kidladi.

Fransiya yarimfinalda

Fransiya milliy jamoasi Marokashni mag‘lub etib, JCH-2026 yarimfinaliga chiqdi.

Bu natijadan keyin mamlakatda milliy jamoa atrofidagi ishonch yanada kuchaydi. Fransuzlar turnirning hal qiluvchi bosqichiga yetib keldi va chempionlik uchun kurashni davom ettirmoqda.

Makron: «Ko‘klarimizdan faxrlanaman»

Emmanuel Makron ijtimoiy tarmoq X da Fransiya termasini tabrikladi.

«Bizning “ko‘klar”imizdan faxrlanaman», — deb yozdi Fransiya prezidenti.

Ushbu qisqa murojaat jamoaning yarimfinalga chiqishi Fransiyada katta voqea sifatida qabul qilinganini ko‘rsatadi.

Marokashga ham olqish aytildi

Makron tabrigida Marokash milliy jamoasini ham e’tibordan chetda qoldirmadi.

«Marokashga ham alohida olqish — bu kecha ham, to‘rt yil avval bo‘lgani kabi, munosib va kuchli raqib bo‘ldi», — dedi u.

Bu so‘zlar Fransiya va Marokash o‘rtasidagi o‘yin faqat natija emas, sportdagi hurmat va raqobat ruhi bilan ham esda qolganini anglatadi.

«Sharaf va birodarlik ruhida»

Fransiya prezidenti o‘z murojaatida yarimfinalga chiqishni «sharaf va birodarlik ruhida» deb baholadi.

«Fransiya yarimfinalda — sharaf va birodarlik ruhida!» — deb yozdi Makron.

Bu ibora o‘yindan keyingi siyosiy va sport ramziy ma’nosini yanada kuchaytirdi.

Fransiyaning keyingi raqibi kim bo‘ladi?

Fransiya yarimfinalda Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘rtasidagi juftlik g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

Har ikki ehtimoliy raqib ham yuqori darajadagi tarkibga ega. Shu bois Fransiyani oldinda yana bir katta sinov kutib turibdi.

Chempionlik yo‘lida yana bir qadam

Marokash ustidan qozonilgan g‘alaba Fransiyaning JCH-2026dagi maqsadlari jiddiy ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Endi «ko‘klar» uchun asosiy savol shunday: yarimfinalda ham shu ishonch va barqarorlik saqlanadimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada yangi davr boshlandi: Ronaldu uchun tanish murabbiy keldiPortugaliyada yangi davr boshlandi: Ronaldu uchun tanish murabbiy keldiBugun, 20:51Argentina Misr ustidan irodali g'alabaga erishdi: Janjal va chempionlarga xos xarakterArgentina Misr ustidan irodali g'alabaga erishdi: Janjal va chempionlarga xos xarakterBugun, 20:16Rudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchiRudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchiBugun, 19:52Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarBugun, 18:54Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiHarry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiBugun, 18:13Belgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBelgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi