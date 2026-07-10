Xitoy tarixiy yutuqqa erishdi: uchirilgan raketani qayta qo‘ndirishga muvaffaq bo‘ldi

·1·Dunyo
Xitoy tarixiy yutuqqa erishdi: uchirilgan raketani qayta qo‘ndirishga muvaffaq bo‘ldi

Xitoy kosmik texnologiyalar sohasida yana bir muhim bosqichni zabt etdi. Mamlakat ilk marta qayta foydalanishga mo‘ljallangan raketa kuchaytirgichini muvaffaqiyatli ravishda Yerga qaytarishga erishdi. Bu natija Xitoyning zamonaviy kosmik dasturidagi eng muhim yutuqlardan biri sifatida baholanmoqda.

Ma’lum qilinishicha, Long March 10B raketasi 10 iyul kuni Xaynan orolidan fazoga uchirildi. Parvozdan so‘ng raketaning yuqori qismi ajralib chiqqan kuchaytirgich taxminan olti daqiqadan keyin vertikal holatda qaytib, dengizdagi maxsus suzuvchi platformaga aniq qo‘ndi.

Mutaxassislar fikricha, ushbu muvaffaqiyat Xitoyning qayta foydalaniladigan raketalar bo‘yicha AQSHning yetakchi kompaniyalari bilan raqobatlasha olish salohiyatini yanada oshirdi. Bugungi kunda Ilon Maskka tegishli SpaceX hamda Jeff Bezos asos solgan Blue Origin bu texnologiyadan faol foydalanib kelmoqda.

Oddiy raketalarning aksariyati bir marta ishlatiladi va parvozdan keyin ularning asosiy qismlari yo‘q qilinadi. Shu bois har bir uchirish katta mablag‘ talab etadi. Kuchaytirgichlarni qayta ishlatish esa kosmik parvozlar tannarxini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Eslatib o‘tish joiz, SpaceX 2015 yilda Falcon 9 raketasining kuchaytirgichini ilk bor muvaffaqiyatli qo‘ndirgan edi. Hozirda mazkur raketa yiliga yuzlab parvozlarni amalga oshiradi va uning kuchaytirgichlari o‘nlab marta qayta foydalaniladi.

Xitoy esa bu yo‘nalishdagi dastlabki sinovini joriy yilning fevral oyida Long March 10A raketa modeli orqali o‘tkazgan edi. Yangi Long March 10B esa past Yer orbitasiga kamida 16 tonna yuk olib chiqish imkoniyatiga ega bo‘lib, texnik imkoniyatlari jihatidan Falcon 9 bilan taqqoslanmoqda.

Biroq Xitoy raketa qo‘ndirishda boshqacha yechimdan foydalanadi. Agar Falcon 9 quruqlik yoki dron-kemaga mustaqil qo‘nsa, Long March 10B maxsus qo‘nish ilgaklari yordamida suzuvchi platformaga o‘rnatilgan maxsus to‘rga mahkamlanadi.

Mazkur muvaffaqiyat fond bozoriga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Yangilik ortidan China Spacesat va China Satellite Communications kompaniyalari aksiyalari qariyb 10 foizga qimmatlashdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gretsiyada F-16 qiruvchi samolyoti yonib ketdi (video)Gretsiyada F-16 qiruvchi samolyoti yonib ketdi (video)Bugun, 15:26Telefoni uchun kurashgan ayol ijtimoiy tarmoqlarda qahramonga aylandi (video)Telefoni uchun kurashgan ayol ijtimoiy tarmoqlarda qahramonga aylandi (video)Bugun, 14:51Marokashning mag‘lubiyati London va Parijda tartibsizliklarga sabab bo‘ldiMarokashning mag‘lubiyati London va Parijda tartibsizliklarga sabab bo‘ldiBugun, 14:28Boshi bilan zinadan chiqib, rekord o‘rnatdi (video)Boshi bilan zinadan chiqib, rekord o‘rnatdi (video)Bugun, 14:11Robotlar Marsning ilk "aholisi" bo‘lishi mumkinRobotlar Marsning ilk "aholisi" bo‘lishi mumkinBugun, 13:55Olimpiada chempioni mast holda YTH qilib qamoqqa olindiOlimpiada chempioni mast holda YTH qilib qamoqqa olindiBugun, 13:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi