Ukrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildi
Ukrainada arxeologlar bronza davriga mansub 3 ming yillik qabrni o‘rgandi. G‘arbiy Ukrainadagi Petrikiv qishlog‘i hududida topilgan ushbu dafn joyida erkak va ayol bir-birini quchoqlagan holda yotgani aniqlangan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, qabr Vysotska madaniyatiga tegishli. Bu madaniyat bronza davrida hududda yashagan aholi urf-odatlari va dafn marosimlari bilan bog‘liq muhim ma’lumotlar beradi.
Tadqiqotchilar qoldiqlarning holatiga qarab, ayol dafn paytida hali tirik bo‘lgan bo‘lishi mumkin, degan ehtimolni aytmoqda. Chunki ikki jasadning tabiiy quchoqlashgan holatda joylashishi tasodifiy emasdek ko‘rinadi.
Shu bilan birga, olimlar bu xulosa qat’iy isbot emasligini ham qayd etmoqda. Ayrimlar ayol turmush o‘rtog‘i bilan birga dafn etilishni o‘zi xohlagan bo‘lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Qadimiy qabr bronza davri odamlarining oila, vafo va marosimlarga munosabatini tushunish uchun qiziqarli topilma sifatida baholanmoqda.
…