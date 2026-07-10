Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalar

·37·Sport
Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalar

Londonning Chelsi klubi rasman yangi davrga qadam qoʻydi. Ispaniyalik taniqli mutaxassis Xabi Alonso Stamford Bridge stadionida bosh murabbiy sifatida ish boshlaganidan soʻng, jamoaning ulkan salohiyatidan hayratda ekanini yashirmadi. 44 yoshli murabbiy koʻp yillik inqirozdan charchagan muxlislarga murojaat qilib, jamoada gʻoliblik madaniyatini qayta tiklashga vaʼda berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BlueCo rahbariyati tomonidan uzoq muddatli loyihani boshqarish uchun taklif etilgan Alonso Chelsi bilan toʻrt yillik shartnoma imzoladi. Oʻtgan 2025-26 yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasi jadvalida 10-oʻrinni egallab, hatto Yevropa musobaqalaridan ham quruq qolgan London klubi uchun bu tayinlov yangi umid uchquni sifatida koʻrilmoqda. Murabbiy allaqachon Kobham mashgʻulot bazasida jamoaning asosiy qismi bilan yigʻinlarni boshlab yubordi.

Mehnat va yangi madaniyat

Xabi Alonso oʻzining ilk rasmiy chiqishida jamoada intizom va mehnatsevarlik birinchi oʻrinda turishini taʼkidladi. Real Madrid va Bayer Leverkuzen bilan katta muvaffaqiyatlarga erishgan mutaxassisning fikricha, muvaffaqiyatga erishish uchun har bir futbolchi oʻzini jamoa uchun toʻliq bagʻishlashi shart. "Hech narsani ayab boʻlmaydi, hamma narsa jamoa uchun boʻlishi kerak. Qattiq mehnat — bu majburiyat. Biz yangi madaniyat yaratishimiz lozim va bu jarayon har kuni Kobhamda davom etadi", — dedi Alonso.

Ispaniyalik mutaxassis jamoaning tarkibi va undagi futbolchilarning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Uning maqsadi nafaqat gʻalaba qozonish, balki muxlislarga zavq bagʻishlaydigan jozibali futbol uslubini joriy etishdir. Alonso dunyoning eng kuchli klublaridan birida ishlash u uchun katta sharaf va masʼuliyat ekanini qayd etdi.

Muxlislar bilan aloqani tiklash

Soʻnggi yillarda klub rahbariyati va muxlislar oʻrtasidagi munosabatlar ancha sovuqlashgan edi. Xabi Alonso bu muammoni yaxshi tushunib turibdi va stadiondagi muhitni oʻzgartirish niyatida. Uning soʻzlariga koʻra, maydondagi jamoa va tribunadagi muxlislar oʻrtasida hissiy bogʻliqlik boʻlmas ekan, uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishib boʻlmaydi.

"Men Stamford Bridge qanday energiyaga ega ekanini bilaman. Biz oʻsha quvvatni va barcha boʻgʻinlar oʻrtasidagi aloqani qayta tiklashimiz kerak. Muxlislarga xabarim shuki, agar biz birga boʻlsak va bu kuchni yarata olsak, yaxshi kunlar albatta keladi. Bu energiya bizdan chiqishi kerak, birgalikda esa kelgusi yillarda buyuk ishlarni amalga oshiramiz", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Alonso kelishi bilan tarkibda ham jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Murabbiy oʻzining taktik qarashlariga mos keladigan ijrochilarni saralab olish uchun mavsumoldi tayyorgarlik jarayonidan unumli foydalanmoqchi. Chelsi ishqibozlari esa oʻz jamoasini yana Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasi taxtida koʻrishni intizorlik bilan kutmoqdalar.

ChelsiХаби АлонсоAngliya Premer-ligasiFutbolTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiHarry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiBugun, 18:13Belgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBelgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBugun, 17:56Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Bugun, 17:15Erling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderErling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderBugun, 17:11Holanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiHolanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiBugun, 17:08Brozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBrozovich «Real» klubiga o‘tishi mumkin: Mourino uchun qiziq variant borBugun, 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi