Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalar
Londonning Chelsi klubi rasman yangi davrga qadam qoʻydi. Ispaniyalik taniqli mutaxassis Xabi Alonso Stamford Bridge stadionida bosh murabbiy sifatida ish boshlaganidan soʻng, jamoaning ulkan salohiyatidan hayratda ekanini yashirmadi. 44 yoshli murabbiy koʻp yillik inqirozdan charchagan muxlislarga murojaat qilib, jamoada gʻoliblik madaniyatini qayta tiklashga vaʼda berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BlueCo rahbariyati tomonidan uzoq muddatli loyihani boshqarish uchun taklif etilgan Alonso Chelsi bilan toʻrt yillik shartnoma imzoladi. Oʻtgan 2025-26 yilgi mavsumda Angliya Premer-ligasi jadvalida 10-oʻrinni egallab, hatto Yevropa musobaqalaridan ham quruq qolgan London klubi uchun bu tayinlov yangi umid uchquni sifatida koʻrilmoqda. Murabbiy allaqachon Kobham mashgʻulot bazasida jamoaning asosiy qismi bilan yigʻinlarni boshlab yubordi.
Mehnat va yangi madaniyatXabi Alonso oʻzining ilk rasmiy chiqishida jamoada intizom va mehnatsevarlik birinchi oʻrinda turishini taʼkidladi. Real Madrid va Bayer Leverkuzen bilan katta muvaffaqiyatlarga erishgan mutaxassisning fikricha, muvaffaqiyatga erishish uchun har bir futbolchi oʻzini jamoa uchun toʻliq bagʻishlashi shart. "Hech narsani ayab boʻlmaydi, hamma narsa jamoa uchun boʻlishi kerak. Qattiq mehnat — bu majburiyat. Biz yangi madaniyat yaratishimiz lozim va bu jarayon har kuni Kobhamda davom etadi", — dedi Alonso.
Ispaniyalik mutaxassis jamoaning tarkibi va undagi futbolchilarning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Uning maqsadi nafaqat gʻalaba qozonish, balki muxlislarga zavq bagʻishlaydigan jozibali futbol uslubini joriy etishdir. Alonso dunyoning eng kuchli klublaridan birida ishlash u uchun katta sharaf va masʼuliyat ekanini qayd etdi.
Muxlislar bilan aloqani tiklashSoʻnggi yillarda klub rahbariyati va muxlislar oʻrtasidagi munosabatlar ancha sovuqlashgan edi. Xabi Alonso bu muammoni yaxshi tushunib turibdi va stadiondagi muhitni oʻzgartirish niyatida. Uning soʻzlariga koʻra, maydondagi jamoa va tribunadagi muxlislar oʻrtasida hissiy bogʻliqlik boʻlmas ekan, uzoq muddatli muvaffaqiyatga erishib boʻlmaydi.
"Men Stamford Bridge qanday energiyaga ega ekanini bilaman. Biz oʻsha quvvatni va barcha boʻgʻinlar oʻrtasidagi aloqani qayta tiklashimiz kerak. Muxlislarga xabarim shuki, agar biz birga boʻlsak va bu kuchni yarata olsak, yaxshi kunlar albatta keladi. Bu energiya bizdan chiqishi kerak, birgalikda esa kelgusi yillarda buyuk ishlarni amalga oshiramiz", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Alonso kelishi bilan tarkibda ham jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Murabbiy oʻzining taktik qarashlariga mos keladigan ijrochilarni saralab olish uchun mavsumoldi tayyorgarlik jarayonidan unumli foydalanmoqchi. Chelsi ishqibozlari esa oʻz jamoasini yana Chempionlar ligasi va Angliya Premer-ligasi taxtida koʻrishni intizorlik bilan kutmoqdalar.
…