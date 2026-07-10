Gretsiyada F-16 qiruvchi samolyoti yonib ketdi (video)

·50·Dunyo
Gretsiyada F-16 qiruvchi samolyoti yonib ketdi (video)

Gretsiya Harbiy-havo kuchlariga tegishli F-16C Fighting Falcon qiruvchi samolyoti parvoz vaqtida texnik nosozlik va yong‘in yuzaga kelgani sababli Zakinf xalqaro aeroportiga favqulodda qo‘nishni amalga oshirdi. Bu haqda Kouti Pandoras nashri xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, samolyot qo‘nish jarayonida uchish-qo‘nish yo‘lagi bo‘ylab sirpanib ketgan va shundan so‘ng alangaga o‘ralgan. Yaxshiyamki, uchuvchi vaziyatni nazorat ostida ushlab, samolyotni o‘z vaqtida tark etishga muvaffaq bo‘lgan. Hodisa oqibatida u jarohat olmagan.

Qayd etilishicha, harbiy samolyot hodisa sodir bo‘lgan vaqtda dengiz uzra rejalashtirilgan o‘quv-mashg‘ulot parvozini bajarayotgan bo‘lgan.

Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan qutqaruv xizmatlari yong‘inni qisqa vaqt ichida bartaraf etdi. Ayni paytda Gretsiya harbiy rasmiylari hodisaning kelib chiqish sabablari yuzasidan rasmiy surishtiruv ishlarini boshlab yuborgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telefoni uchun kurashgan ayol ijtimoiy tarmoqlarda qahramonga aylandi (video)Telefoni uchun kurashgan ayol ijtimoiy tarmoqlarda qahramonga aylandi (video)Bugun, 14:51Marokashning mag‘lubiyati London va Parijda tartibsizliklarga sabab bo‘ldiMarokashning mag‘lubiyati London va Parijda tartibsizliklarga sabab bo‘ldiBugun, 14:28Boshi bilan zinadan chiqib, rekord o‘rnatdi (video)Boshi bilan zinadan chiqib, rekord o‘rnatdi (video)Bugun, 14:11Robotlar Marsning ilk "aholisi" bo‘lishi mumkinRobotlar Marsning ilk "aholisi" bo‘lishi mumkinBugun, 13:55Olimpiada chempioni mast holda YTH qilib qamoqqa olindiOlimpiada chempioni mast holda YTH qilib qamoqqa olindiBugun, 13:32Xitoylik sportchi 30 soniyada sakrash bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi!Xitoylik sportchi 30 soniyada sakrash bo‘yicha yangi jahon rekordini o‘rnatdi!Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi