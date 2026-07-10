Telefoni uchun kurashgan ayol ijtimoiy tarmoqlarda qahramonga aylandi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda turist ayolning jasorati aks etgan video keng tarqalmoqda. Aytilishicha, voqea Argentinada sodir bo‘lgan.
Tasvirlarda noma’lum shaxslar ayolning telefonini tortib olib qochishga uringani aks etadi. Biroq u sarosimaga tushmay, o‘zini yo‘qotmasdan o‘g‘rilarga faol qarshilik ko‘rsatadi. Uning dadil va qat’iyatli harakati atrofdagilarni ham hayratda qoldirgan.
Mazkur video qisqa vaqt ichida internet foydalanuvchilari orasida keng muhokamaga sabab bo‘ldi. Ko‘pchilik ayolning vaziyatda sovuqqonlikni saqlab, qo‘rqmasdan harakat qilganini e’tirof etib, uning jasoratiga tahsin yo‘llamoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…