Rudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchi
Belgiya terma jamoasi bosh murabbiyi Rudi Garsiya JCH-2026 chorakfinalida Ispaniyaga qarshi o‘yin oldidan jamoasining kayfiyati haqida gapirdi.
Mutaxassis raqib favorit ekanini tan oldi, ammo Belgiya bu bahsga qo‘rquv yoki ortiqcha bosim bilan chiqmasligini ta’kidladi.
«O‘z kuchimizga ishonishimiz kerak»
Rudi Garsiyaning aytishicha, Ispaniyaga qarshi o‘yinda Belgiya uchun eng muhim jihat — o‘z o‘yiniga ishonish.
«Ispaniyaga qarshi uchrashuvda o‘zimizga xos eng yaxshi o‘yinni namoyish etishni istaymiz. Eng avvalo, o‘z kuchimizga ishonishimiz kerak», — dedi u.
Uning fikricha, aynan shu holat jamoaning asosiy vazifasi bo‘lib turibdi.
Ispaniya favorit, ammo Belgiya chekinmoqchi emas
Garsiya Ispaniya terma jamoasining kuchini tan oldi. U raqibning so‘nggi Yevropa chempionatida g‘olib bo‘lgani va yuqori darajadagi tarkibga ega ekanini eslatdi.
«Albatta, Ispaniya terma jamoasi favorit hisoblanadi. Ular so‘nggi Yevropa chempionatida g‘olib chiqishdi, jamoa darajasi juda yuqori», — deya ta’kidladi murabbiy.
Shunga qaramay, Belgiya ustozi bu o‘yinda jamoasi faqat himoyalanish yoki raqibdan qo‘rqish uchun maydonga tushmasligini bildirdi.
«Bizda qo‘rquv yoki ruhiy bosim yo‘q»
Rudi Garsiya Belgiya termasi Ispaniya kuchini yaxshi bilishini, ammo o‘z imkoniyatlariga ham ishonishini aytdi.
«Bizda hech qanday qo‘rquv yoki ruhiy bosim yo‘q. Raqibning kuchini yaxshi bilamiz, biroq o‘zimizning ham kuchli tomonlarimiz bor», — dedi u.
Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, Belgiya aynan shu kuchli jihatlaridan maksimal foydalanishni maqsad qilgan.
Asosiy maqsad — Ispaniyani to‘xtatish
Garsiya Ispaniyaga munosib qarshilik ko‘rsatish va imkoniyat tug‘ilsa, raqibni musobaqadan chiqarib yuborishni ochiq aytdi.
«Ispaniyaga munosib qarshilik ko‘rsatishga, imkoni boricha ularni musobaqadan chiqarib yuborishga bel bog‘laganmiz», — dedi Belgiya ustozi.
Uning ta’kidlashicha, jamoa hozirgi yurishini davom ettirmoqchi va to‘xtab qolish niyatida emas.
Chorakfinal qachon boshlanadi?
Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘rtasidagi JCH-2026 chorakfinal uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 10 iyul kuni 23:59da start oladi.
Bu bahs g‘olibi yarimfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi. Ispaniya favorit sifatida maydonga chiqadi, ammo Garsiyaning so‘zlaridan keyin Belgiya bu o‘yinni oddiy sinov emas, katta imkoniyat sifatida ko‘rayotgani aniq.
…