Rudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchi

·0·Sport
Rudi Garsiya Ispaniyaga qarshi rejani aytdi: Belgiya qo‘rquvsiz chiqmoqchi

Belgiya terma jamoasi bosh murabbiyi Rudi Garsiya JCH-2026 chorakfinalida Ispaniyaga qarshi o‘yin oldidan jamoasining kayfiyati haqida gapirdi.

Mutaxassis raqib favorit ekanini tan oldi, ammo Belgiya bu bahsga qo‘rquv yoki ortiqcha bosim bilan chiqmasligini ta’kidladi.

«O‘z kuchimizga ishonishimiz kerak»

Rudi Garsiyaning aytishicha, Ispaniyaga qarshi o‘yinda Belgiya uchun eng muhim jihat — o‘z o‘yiniga ishonish.

«Ispaniyaga qarshi uchrashuvda o‘zimizga xos eng yaxshi o‘yinni namoyish etishni istaymiz. Eng avvalo, o‘z kuchimizga ishonishimiz kerak», — dedi u.

Uning fikricha, aynan shu holat jamoaning asosiy vazifasi bo‘lib turibdi.

Ispaniya favorit, ammo Belgiya chekinmoqchi emas

Garsiya Ispaniya terma jamoasining kuchini tan oldi. U raqibning so‘nggi Yevropa chempionatida g‘olib bo‘lgani va yuqori darajadagi tarkibga ega ekanini eslatdi.

«Albatta, Ispaniya terma jamoasi favorit hisoblanadi. Ular so‘nggi Yevropa chempionatida g‘olib chiqishdi, jamoa darajasi juda yuqori», — deya ta’kidladi murabbiy.

Shunga qaramay, Belgiya ustozi bu o‘yinda jamoasi faqat himoyalanish yoki raqibdan qo‘rqish uchun maydonga tushmasligini bildirdi.

«Bizda qo‘rquv yoki ruhiy bosim yo‘q»

Rudi Garsiya Belgiya termasi Ispaniya kuchini yaxshi bilishini, ammo o‘z imkoniyatlariga ham ishonishini aytdi.

«Bizda hech qanday qo‘rquv yoki ruhiy bosim yo‘q. Raqibning kuchini yaxshi bilamiz, biroq o‘zimizning ham kuchli tomonlarimiz bor», — dedi u.

Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, Belgiya aynan shu kuchli jihatlaridan maksimal foydalanishni maqsad qilgan.

Asosiy maqsad — Ispaniyani to‘xtatish

Garsiya Ispaniyaga munosib qarshilik ko‘rsatish va imkoniyat tug‘ilsa, raqibni musobaqadan chiqarib yuborishni ochiq aytdi.

«Ispaniyaga munosib qarshilik ko‘rsatishga, imkoni boricha ularni musobaqadan chiqarib yuborishga bel bog‘laganmiz», — dedi Belgiya ustozi.

Uning ta’kidlashicha, jamoa hozirgi yurishini davom ettirmoqchi va to‘xtab qolish niyatida emas.

Chorakfinal qachon boshlanadi?

Ispaniya va Belgiya terma jamoalari o‘rtasidagi JCH-2026 chorakfinal uchrashuvi Toshkent vaqti bilan 10 iyul kuni 23:59da start oladi.

Bu bahs g‘olibi yarimfinal yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi. Ispaniya favorit sifatida maydonga chiqadi, ammo Garsiyaning so‘zlaridan keyin Belgiya bu o‘yinni oddiy sinov emas, katta imkoniyat sifatida ko‘rayotgani aniq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida ish boshladi: Yangi davr va katta vaʼdalarBugun, 18:54Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiHarry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshimi? Stan Collymore "zamonaviy bias" haqida gapirdiBugun, 18:13Belgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBelgiya terma jamoasi ustozi Lamine Yamalni toʻxtatish boʻyicha maxsus rejasi yoʻqligini aytdiBugun, 17:56Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Mourino «Real» bazasiga qaytdi: birinchi xabar juda qisqa bo‘ldi...Bugun, 17:15Erling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderErling Xoland bosimni Angliyaga yukladi: Norvegiya chorak final oldidan autsayderBugun, 17:11Holanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiHolanddan chempionlik savoliga kutilmagan javob: bosim boshqa jamoaga o‘tdiBugun, 17:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi