Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?

·1·Texno
Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?

Raqamli texnologiyalar asrida maʼlumotlarning bir lahzada yetib borishi odatiy holga aylangan. Biroq, Ticketmaster xodimi Logan Mendelson tomonidan yaratilgan yangi Roost ilovasi ushbu qoidani butunlay inkor etadi. Mazkur messenjerda xabarlar virtual qushlar orqali yetkaziladi va ular xuddi real hayotdagi kabi maʼlum masofani bosib oʻtishi uchun bir necha soat, hatto kunlar talab etiladi. Kutilmaganda ushbu «sekin aloqa» konsepsiyasi internet foydalanuvchilari orasida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilova dastlab muallifning doʻstlari bilan muloqot qilishi uchun kichik shaxsiy loyiha sifatida boshlangan edi. Biroq Threads tarmogʻida maktab oʻquvchilarining Roost orqali qadimiy ingliz tilida yozishmalari haqidagi hikoya tarqalishi bilan servis virusli mashhurlikka erishdi. Atigi uch kun ichida foydalanuvchilar soni 10 mingdan 100 mingga yetdi, besh hafta oʻtib esa bu koʻrsatkich 300 ming nafardan oshib ketdi.

«Sekin ijtimoiy tarmoq» falsafasi

Roost konsepsiyasi «slow-cial» terminiga asoslangan boʻlib, u foydalanuvchilarni doimiy bildirishnomalar va tezkor javob qaytarish bosimidan xalos etishni koʻzda tutadi. Roʻyxatdan oʻtgan har bir kishi toʻrtta virtual yordamchiga ega boʻladi. Xabarning yetib borish tezligi tanlangan «kurer»ga bogʻliq: lochin eng tezkor hisoblansa, kolibri biroz sekinroq harakatlanadi. Eng sabrli foydalanuvchilar uchun esa hatto shilliqqurt va toshbaqalar ham xizmatga tayyor.

Mendelsonning fikricha, bunday yondashuv odamlarni yozishmalarga koʻproq eʼtibor va masʼuliyat bilan yondashishga majbur qiladi. Zamonaviy messenjerlardagi cheksiz xabarlar oqimidan charchagan yosh avlod uchun bu oʻziga xos nostalgiya va xotirjamlik manbaiga aylandi. Ilovada, shuningdek, oʻz tengdoshlari bilan anonim tarzda muloqot qilish imkonini beruvchi Pen Pals funksiyasi ham mavjud.

Xavfsizlik va sunʼiy intellekt imkoniyatlari

Yaratuvchi xavfsizlik masalasiga alohida urgʻu bergan. Hozircha ilovada fotosuratlar yuborish funksiyasi oʻchirib qoʻyilgan — bu ishonchli moderatsiya tizimi yaratilgunga qadar amal qiladi. Foydalanuvchilar bir-birlarining faqat yashash shaharlarini koʻra oladilar, bu esa shaxsiy maʼlumotlar himoyasini taʼminlaydi.

Logan Mendelsonning tan olishicha, sunʼiy intellekt vositalarisiz bunday keng koʻlamli loyihani yakka tartibda boshqarishning imkoni boʻlmas edi. Shunga qaramay, u platformaning rivojlanish strategiyasi va asosiy qarorlarni mustaqil ravishda qabul qilishini taʼkidlamoqda. Roost messenjeri bugungi tezkor dunyoda insonlar hali ham samimiy va shoshilmasdan muloqot qilishga ehtiyoj sezayotganining isbotidir.

RoostMessenjerТехнологияIjtimoiy TarmoqStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiAQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiBugun, 19:23Yevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiYevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiBugun, 19:21Samsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinSamsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinBugun, 18:51Meta Kanadada 10 milliard dollarlik yirik sunʼiy intellekt markazini barpo etadiMeta Kanadada 10 milliard dollarlik yirik sunʼiy intellekt markazini barpo etadiBugun, 18:29Motorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiMotorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiBugun, 17:50Samsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariSamsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariBugun, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi