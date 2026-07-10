Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?
Raqamli texnologiyalar asrida maʼlumotlarning bir lahzada yetib borishi odatiy holga aylangan. Biroq, Ticketmaster xodimi Logan Mendelson tomonidan yaratilgan yangi Roost ilovasi ushbu qoidani butunlay inkor etadi. Mazkur messenjerda xabarlar virtual qushlar orqali yetkaziladi va ular xuddi real hayotdagi kabi maʼlum masofani bosib oʻtishi uchun bir necha soat, hatto kunlar talab etiladi. Kutilmaganda ushbu «sekin aloqa» konsepsiyasi internet foydalanuvchilari orasida katta qiziqish uygʻotdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ilova dastlab muallifning doʻstlari bilan muloqot qilishi uchun kichik shaxsiy loyiha sifatida boshlangan edi. Biroq Threads tarmogʻida maktab oʻquvchilarining Roost orqali qadimiy ingliz tilida yozishmalari haqidagi hikoya tarqalishi bilan servis virusli mashhurlikka erishdi. Atigi uch kun ichida foydalanuvchilar soni 10 mingdan 100 mingga yetdi, besh hafta oʻtib esa bu koʻrsatkich 300 ming nafardan oshib ketdi.
«Sekin ijtimoiy tarmoq» falsafasiRoost konsepsiyasi «slow-cial» terminiga asoslangan boʻlib, u foydalanuvchilarni doimiy bildirishnomalar va tezkor javob qaytarish bosimidan xalos etishni koʻzda tutadi. Roʻyxatdan oʻtgan har bir kishi toʻrtta virtual yordamchiga ega boʻladi. Xabarning yetib borish tezligi tanlangan «kurer»ga bogʻliq: lochin eng tezkor hisoblansa, kolibri biroz sekinroq harakatlanadi. Eng sabrli foydalanuvchilar uchun esa hatto shilliqqurt va toshbaqalar ham xizmatga tayyor.
Mendelsonning fikricha, bunday yondashuv odamlarni yozishmalarga koʻproq eʼtibor va masʼuliyat bilan yondashishga majbur qiladi. Zamonaviy messenjerlardagi cheksiz xabarlar oqimidan charchagan yosh avlod uchun bu oʻziga xos nostalgiya va xotirjamlik manbaiga aylandi. Ilovada, shuningdek, oʻz tengdoshlari bilan anonim tarzda muloqot qilish imkonini beruvchi Pen Pals funksiyasi ham mavjud.
Xavfsizlik va sunʼiy intellekt imkoniyatlariYaratuvchi xavfsizlik masalasiga alohida urgʻu bergan. Hozircha ilovada fotosuratlar yuborish funksiyasi oʻchirib qoʻyilgan — bu ishonchli moderatsiya tizimi yaratilgunga qadar amal qiladi. Foydalanuvchilar bir-birlarining faqat yashash shaharlarini koʻra oladilar, bu esa shaxsiy maʼlumotlar himoyasini taʼminlaydi.
Logan Mendelsonning tan olishicha, sunʼiy intellekt vositalarisiz bunday keng koʻlamli loyihani yakka tartibda boshqarishning imkoni boʻlmas edi. Shunga qaramay, u platformaning rivojlanish strategiyasi va asosiy qarorlarni mustaqil ravishda qabul qilishini taʼkidlamoqda. Roost messenjeri bugungi tezkor dunyoda insonlar hali ham samimiy va shoshilmasdan muloqot qilishga ehtiyoj sezayotganining isbotidir.
…