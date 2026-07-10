AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqda

·74·Dunyo
AQSHda o‘zbekistonlik haydovchi o‘lim bilan yakunlangan YTH bo‘yicha ayblanmoqda

AQSHda 42 yoshli o‘zbekistonlik Behzod Asrarov o‘lim bilan yakunlangan yo‘l-transport hodisasidan keyin jinoiy ish figurantiga aylandi. Halokatda Massachusets universiteti futbol jamoasining 21 yoshli darvozaboni vafot etgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Asrarov boshqaruvidagi yuk mashinasi sportchi bo‘lgan yengil avtomobil bilan to‘qnashgan. Shundan keyin yuk mashinasi qarama-qarshi yo‘nalishga chiqib ketgan va yana bir nechta to‘qnashuvlarga sabab bo‘lgan.

Tergov ma’lumotlarida haydovchi AQSHga 2024 yilda grin-karta orqali kelgani aytilmoqda. U ingliz tilini bilmagani sabab politsiya xodimlari u bilan onlayn tarjimon orqali muloqot qilgan.

Asrarovga nisbatan dalillarni yashirishga urinish bo‘yicha ham ayblov qo‘yilgan. Tergov versiyasiga ko‘ra, u avariyadan keyin videoregistratorni yechib olgan, uchta telefon va ish vaqtini hisobga oluvchi qurilmani shikastlagan. Bu orqali yuk mashinasining harakatiga oid ma’lumotlarni yashirishga uringani taxmin qilinmoqda.

Hozirda unga ehtiyotsizlik orqasidan odam o‘limiga sabab bo‘lish va dalillarni soxtalashtirish bo‘yicha ayblovlar qo‘yilgan.

Ushbu voqea AQSHda muhokamalarga sabab bo‘ldi. Mamlakat transport vaziri ingliz tilini bilmaydigan yuk mashinasi haydovchilariga ishlashni taqiqlash masalasini ko‘targan.

Behzod AsrarovAQSHMassachusetsYTHYuk mashinasiFutbolchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy tarixiy yutuqqa erishdi: uchirilgan raketani qayta qo‘ndirishga muvaffaq bo‘ldiXitoy tarixiy yutuqqa erishdi: uchirilgan raketani qayta qo‘ndirishga muvaffaq bo‘ldiBugun, 16:45Gretsiyada F-16 qiruvchi samolyoti yonib ketdi (video)Gretsiyada F-16 qiruvchi samolyoti yonib ketdi (video)Bugun, 15:26Telefoni uchun kurashgan ayol ijtimoiy tarmoqlarda qahramonga aylandi (video)Telefoni uchun kurashgan ayol ijtimoiy tarmoqlarda qahramonga aylandi (video)Bugun, 14:51Marokashning mag‘lubiyati London va Parijda tartibsizliklarga sabab bo‘ldiMarokashning mag‘lubiyati London va Parijda tartibsizliklarga sabab bo‘ldiBugun, 14:28Boshi bilan zinadan chiqib, rekord o‘rnatdi (video)Boshi bilan zinadan chiqib, rekord o‘rnatdi (video)Bugun, 14:11Robotlar Marsning ilk "aholisi" bo‘lishi mumkinRobotlar Marsning ilk "aholisi" bo‘lishi mumkinBugun, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi