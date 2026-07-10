Meta Kanadada 10 milliard dollarlik yirik sunʼiy intellekt markazini barpo etadi

·26·Texno
Meta Kanadada 10 milliard dollarlik yirik sunʼiy intellekt markazini barpo etadi

AQSHning texnologik giganti Meta kompaniyasi Kanadaning Alberta provinsiyasida qiymati 10 milliard dollarga teng boʻlgan ulkan maʼlumotlarni qayta ishlash markazi (data-markaz) qurilishini eʼlon qildi. Ushbu loyiha kompaniyaning AQSH hududidan tashqaridagi eng yirik investitsiyasi boʻlib, u global miqyosda sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini rivojlantirishda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Mazkur majmua nafaqat oʻzining hajmi, balki texnologik quvvati bilan ham dunyodagi eng kuchli hisoblash obʼyektlaridan biriga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sturjen okrugida joylashadigan yangi majmua taxminan 270 ming kvadrat metr maydonni egallaydi — bu deyarli 33 ta futbol maydoniga teng hudud demakdir. Mazkur obʼyekt Meta kompaniyasining dunyo boʻylab 33-data-markazi boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihaning elektr quvvati 1 GWni tashkil etadi, bu esa oʻrtacha 750 mingta xonadonning energiya isteʼmoliga teng koʻrsatkichdir. Bunday ulkan quvvat kompaniyaning sunʼiy intellekt algoritmlarini oʻqitish va qayta ishlashga boʻlgan ortib borayotgan ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

Energiya mustaqilligi va texnologik innovatsiyalar

Loyiha doirasida Meta oʻzining 932 MW quvvatga ega gaz elektr stansiyasini qurishni rejalashtirmoqda. Bu stansiya Alberta provinsiyasi energiya tizimiga ulanadi va markazning barqaror ishlashini taʼminlaydi. Kompaniya mahalliy energiya operatorlari bilan barcha jarayonlarni muvofiqlashtirgan holda, uzatish infratuzilmasini modernizatsiya qilish xarajatlarini ham toʻliq oʻz zimmasiga olgan. Bu esa hududdagi umumiy energiya tizimiga ortiqcha yuklama tushishining oldini oladi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi ham eʼtibordan chetda qolmagan. Serverlarni sovutish uchun yopiq konturli suyuqlik tizimi qoʻllaniladi. Ushbu texnologiya odatiy foydalanish vaqtida suv sarfini talab qilmaydi, bu esa mintaqadagi suv resurslarini tejash imkonini beradi. Shuningdek, Meta suv taʼminoti va oqova suvlarni tozalash bilan bogʻliq barcha moliyaviy majburiyatlarni oʻz zimmasiga olganini maʼlum qildi.

Iqtisodiy samaradorlik va yangi ish oʻrinlari

Qurilish jarayonida 3 mingga yaqin ish oʻrni yaratilishi kutilmoqda. Majmua toʻliq ishga tushganidan soʻng esa 300 nafardan ortiq yuqori malakali texnik mutaxassis doimiy ish bilan taʼminlanadi. Alberta hukumati hisob-kitoblariga koʻra, ushbu data-markaz soliqlar va boshqa toʻlovlar orqali mahalliy iqtisodiyotga har yili qariyb 250 million Kanada dollari miqdorida daromad keltiradi.

Meta vitse-prezidenti Geri Demazi ushbu investitsiyani kompaniyaning Kanada infratuzilmasiga boʻlgan ishonchi ramzi deb atadi. Uning taʼkidlashicha, yangi markaz Meta global tarmogʻining ajralmas qismiga aylanib, ChatGPT va boshqa zamonaviy AI tizimlari bilan raqobatda kompaniyaning pozitsiyasini mustahkamlaydi. Ushbu loyiha Kanadani jahon sunʼiy intellekt xaritasidagi eng muhim nuqtalardan biriga aylantirishi shubhasiz.

MetaSunʼiy IntellektKanadaТехнологияData-markaz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiAQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiBugun, 19:23Yevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiYevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchiBugun, 19:21Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Bugun, 19:20Samsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinSamsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinBugun, 18:51Motorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiMotorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiBugun, 17:50Samsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariSamsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariBugun, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi