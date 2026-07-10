Meta Kanadada 10 milliard dollarlik yirik sunʼiy intellekt markazini barpo etadi
AQSHning texnologik giganti Meta kompaniyasi Kanadaning Alberta provinsiyasida qiymati 10 milliard dollarga teng boʻlgan ulkan maʼlumotlarni qayta ishlash markazi (data-markaz) qurilishini eʼlon qildi. Ushbu loyiha kompaniyaning AQSH hududidan tashqaridagi eng yirik investitsiyasi boʻlib, u global miqyosda sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini rivojlantirishda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Mazkur majmua nafaqat oʻzining hajmi, balki texnologik quvvati bilan ham dunyodagi eng kuchli hisoblash obʼyektlaridan biriga aylanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sturjen okrugida joylashadigan yangi majmua taxminan 270 ming kvadrat metr maydonni egallaydi — bu deyarli 33 ta futbol maydoniga teng hudud demakdir. Mazkur obʼyekt Meta kompaniyasining dunyo boʻylab 33-data-markazi boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihaning elektr quvvati 1 GWni tashkil etadi, bu esa oʻrtacha 750 mingta xonadonning energiya isteʼmoliga teng koʻrsatkichdir. Bunday ulkan quvvat kompaniyaning sunʼiy intellekt algoritmlarini oʻqitish va qayta ishlashga boʻlgan ortib borayotgan ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.
Energiya mustaqilligi va texnologik innovatsiyalarLoyiha doirasida Meta oʻzining 932 MW quvvatga ega gaz elektr stansiyasini qurishni rejalashtirmoqda. Bu stansiya Alberta provinsiyasi energiya tizimiga ulanadi va markazning barqaror ishlashini taʼminlaydi. Kompaniya mahalliy energiya operatorlari bilan barcha jarayonlarni muvofiqlashtirgan holda, uzatish infratuzilmasini modernizatsiya qilish xarajatlarini ham toʻliq oʻz zimmasiga olgan. Bu esa hududdagi umumiy energiya tizimiga ortiqcha yuklama tushishining oldini oladi.
Atrof-muhitni muhofaza qilish masalasi ham eʼtibordan chetda qolmagan. Serverlarni sovutish uchun yopiq konturli suyuqlik tizimi qoʻllaniladi. Ushbu texnologiya odatiy foydalanish vaqtida suv sarfini talab qilmaydi, bu esa mintaqadagi suv resurslarini tejash imkonini beradi. Shuningdek, Meta suv taʼminoti va oqova suvlarni tozalash bilan bogʻliq barcha moliyaviy majburiyatlarni oʻz zimmasiga olganini maʼlum qildi.
Iqtisodiy samaradorlik va yangi ish oʻrinlariQurilish jarayonida 3 mingga yaqin ish oʻrni yaratilishi kutilmoqda. Majmua toʻliq ishga tushganidan soʻng esa 300 nafardan ortiq yuqori malakali texnik mutaxassis doimiy ish bilan taʼminlanadi. Alberta hukumati hisob-kitoblariga koʻra, ushbu data-markaz soliqlar va boshqa toʻlovlar orqali mahalliy iqtisodiyotga har yili qariyb 250 million Kanada dollari miqdorida daromad keltiradi.
Meta vitse-prezidenti Geri Demazi ushbu investitsiyani kompaniyaning Kanada infratuzilmasiga boʻlgan ishonchi ramzi deb atadi. Uning taʼkidlashicha, yangi markaz Meta global tarmogʻining ajralmas qismiga aylanib, ChatGPT va boshqa zamonaviy AI tizimlari bilan raqobatda kompaniyaning pozitsiyasini mustahkamlaydi. Ushbu loyiha Kanadani jahon sunʼiy intellekt xaritasidagi eng muhim nuqtalardan biriga aylantirishi shubhasiz.
…