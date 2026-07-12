Litiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdi

·26·Texno
Litiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdi

Energiya saqlash texnologiyalari sohasida inqilobiy oʻzgarishlar davom etmoqda. Amerikaning ESS kompaniyasi litiy-ionli akkumulyatorlarga munosib muqobil boʻla oladigan, natriy-ion texnologiyasiga asoslangan Bridge modulli tizimini rasman namoyish etdi. Ushbu yangilik nafaqat tannarxning arzonligi, balki uzoq muddatli chidamliligi bilan ham soha mutaxassislarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bridge platformasi asosan yirik energiya kompaniyalari, maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-centrlar), sanoat korxonalari va muhim infratuzilma obʼyektlari uchun moʻljallangan. Tizimning asosiy afzalligi shundaki, u anʼanaviy litiy-ion batareyalariga boʻlgan qaramlikni kamaytiradi. IXBT nashri maʼlumotlariga koʻra, yangi qurilma standart 10 futlik konteynerga joylashtirilgan boʻlib, uning sigʻimi 1,2 MW·soatni tashkil etadi.

Texnik imkoniyatlar va samaradorlik

ESS muhandislari tizimni modulli koʻrinishda loyihalashtirganlar. Bir nechta bloklarni birlashtirish orqali umumiy sigʻimni 4,8 MW·soatgacha yetkazish mumkin. Shunisi eʼtiborliki, bunday yuqori quvvatli qurilma egallaydigan maydon oddiy 20 futlik konteyner oʻlchamidan oshmaydi. Bu esa joy tanqis boʻlgan sanoat hududlarida tizimni oʻrnatishni ancha osonlashtiradi.

Bridge tizimi foydalanishga tayyor holda yetkazib beriladi va uni oʻrnatish uchun maxsus murakkab texnika talab etilmaydi — oddiy qurilish kranlari kifoya. Sovutish tizimi ham soddalashtirilgan boʻlib, u oddiy havo aylanishi orqali ishlaydi. Bu esa murakkab suyuqlik bilan sovutish tizimlariga nisbatan ekspluatatsiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

Natriy-ion texnologiyasining ustunliklari

Litiydan natriyga oʻtish bir qancha strategik va iqtisodiy afzalliklarni taqdim etadi. ESS mutaxassislari natriy-ionli akkumulyatorlarning quyidagi xususiyatlarini alohida qayd etishmoqda:

  • Xomashyoning arzonligi va tabiatda koʻp uchrashi;
  • Yongʻin xavfsizligining yuqoriligi;
  • Atrof-muhit haroratiga chidamlilik;
  • Uzoq muddatli degradatsiyaga uchramaslik.
Tizim juda keng harorat oraligʻida — manfiy 40 darajadan musbat 50 darajagacha boʻlgan sharoitda ham barqaror ishlay oladi. Bu Oʻzbekiston kabi keskin kontinental iqlimga ega hududlar uchun juda muhim koʻrsatkichdir. Ishlab chiquvchilarning hisob-kitoblariga koʻra, Bridge tizimi batareya modullarini almashtirmasdan 20 yilgacha xizmat qilishi mumkin.

Hozirda yangi texnologiyaga boʻlgan qiziqish juda yuqori. ESS kompaniyasi bozorga chiqqanidan soʻng qisqa vaqt ichida 1 milliard dollardan ortiq qiymatdagi buyurtmalar portfelini shakllantirishga ulgurdi. Bu esa energiya saqlash bozorida natriy-ion texnologiyalari yaqin kelajakda litiyning asosiy raqobatchisiga aylanishidan dalolat beradi.

ESSBridgeNatriy-ionEnergiyaТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaAQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 02:29NVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiNVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiBugun, 01:23NVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 5090 SE modelini tayyorlamoqda: Imkoniyatlar va farqlarNVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 5090 SE modelini tayyorlamoqda: Imkoniyatlar va farqlarBugun, 00:26SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun ulkan maʼlumotlar markazini quradiSpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun ulkan maʼlumotlar markazini quradiKecha, 23:59Kompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKecha, 23:28Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKecha, 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi