Boeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydi

·31·Texno
Boeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydi

Aviatsiya olamining eng uzoq kutilgan va koʻplab toʻsiqlarga uchragan loyihalaridan biri — Boeing 737 MAX 7 samolyoti nihoyat yakuniy bosqichga yetib keldi. The Wall Street Journal nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, ushbu model AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) tomonidan 2026-yilning iyul oyi oxiriga qadar sertifikatlanishi kutilmoqda. Agar ushbu muddat oʻzgarishsiz qolsa, Boeing kompaniyasi oʻz tarixidagi eng murakkab loyihalardan birini muvaffaqiyatli yakunlagan hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Boeing 737 MAX 7 dasturi rasman 2013-yilning may oyida ishga tushirilgan edi. Dastlabki rejalarga koʻra, samolyotlar 2019-yildayoq buyurtmachilarga yetkazib berilishi kerak edi. Biroq, loyiha ustidagi ishlar turli texnik va xavfsizlik muammolari sababli qariyb 13 yilga choʻzilib ketdi. Natijada, ilk yetkazib berish muddati dastlabki rejadan yetti yilga kechikdi.

Xavfsizlik muammolari va kechikish sabablari

Loyiha yoʻlidagi birinchi jiddiy zarba 2018 va 2019-yillarda yuz bergan Boeing 737 MAX oilasiga mansub samolyotlarning halokatlari boʻldi. Ushbu fojialardan soʻng butun dunyo boʻylab ushbu turdagi laynerlarning parvozlari toʻxtatib qoʻyilgan edi. Keyinchalik MAX 7 modelining sertifikatlash jarayoni dvigatellarni muzlashdan himoya qilish tizimidagi nuqsonlar tufayli yana toʻxtab qoldi. Muhandislar ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun qariyb ikki yil vaqt sarfladilar va ishlar faqat 2025-yil oxiriga kelib yakunlandi.

Shuningdek, 2024-yil yanvar oyida Alaska Airlines aviakompaniyasiga tegishli Boeing 737 MAX 9 samolyotining parvoz paytida eshik qopqogʻi uzilib ketishi bilan bogʻliq hodisa nazorat qiluvchi organlarning eʼtiborini yanada kuchaytirdi. FAA Boeing kompaniyasining ishlab chiqarish jarayonlari ustidan nazoratni keskinlashtirdi va barcha yangi modellarni tekshirish koʻlamini kengaytirdi. Bu esa MAX 7 uchun qoʻshimcha sinovlar va hujjatlashtirish ishlarini talab qildi.

Texnik imkoniyatlar va asosiy xaridorlar

Boeing 737 MAX 7 oʻz oilasidagi eng ixcham model hisoblanadi. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

  • Yoʻlovchi sigʻimi: konfiguratsiyaga qarab 172 kishigacha;
  • Maksimal parvoz masofasi: taxminan 7000 kilometr;
  • Vazifasi: eskirgan Boeing 737-700 modellarini almashtirish.
Ushbu modelning asosiy mijozi Amerikaning Southwest Airlines aviakompaniyasi boʻlib qolmoqda. Tashuvchi jami 256 ta shunday samolyotga buyurtma bergan, bu esa MAX 7 uchun olingan barcha buyurtmalarning 90 foizidan ortigʻini tashkil etadi. Hozirda Vashington shtatidagi Mozes-Leyk maydonchasida 20 ga yaqin tayyor samolyot saqlanmoqda. Sertifikat olingandan soʻng, kompaniya ularni darhol mijozlarga topshirishni rejalashtirmoqda.

Boeing 737 MAX 7 ning foydalanishga topshirilishi mintaqaviy va oʻrta masofali parvozlar segmentida raqobatni kuchaytirishi kutilmoqda. Kompaniya, shuningdek, ushbu modeldan tashqari yanada kattaroq sigʻimli 737 MAX 10 ustida ham ish olib bormoqda, biroq u yerda ham muddatlar bilan bogʻliq qiyinchiliklar kuzatilmoqda. Aviatsiya ekspertlarining taʼkidlashicha, MAX 7 ning muvaffaqiyatli sertifikatlanishi Boeing brendining ishonchini tiklash yoʻlidagi muhim qadam boʻladi.

BoeingАвиацияТехнологияAQSHСамолёт
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaSteve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaBugun, 05:25Xitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiXitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiBugun, 05:22Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiLenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiBugun, 03:57Gulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaGulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaBugun, 03:24Ninja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiNinja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiBugun, 03:20Lenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiLenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiBugun, 03:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi