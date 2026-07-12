Lenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdi

·48·Texno
Lenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdi

Lenovo kompaniyasi Xitoy bozorida oʻzining yangi ThinkCentre X Tower ishchi stansiyasining oʻziga xos konfiguratsiyasini sotuvga chiqardi. Ushbu qurilmaning asosiy xususiyati uning ichiga birdaniga ikkita NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti video kartasi oʻrnatilganidir. Bunday yondashuv professional foydalanuvchilar uchun grafik quvvatni sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kompyuter JD savdo platformasida 35 999 yuan (taxminan 5300 AQSH dollari) narxida paydo boʻldi. Taʼkidlash joizki, Lenovo ushbu turkumdagi qurilmalarni ilk bor CES 2026 koʻrgazmasida namoyish etgan edi, biroq aynan ikki grafik protsessorli versiyaning narxi va texnik tafsilotlari endi maʼlum qilindi.

Grafik quvvat va texnik imkoniyatlar

Tizimning yuragi sifatida 24 yadroli Intel Core Ultra 7 270K Plus protsessori tanlangan. Qurilma 64 GB tezkor xotira va 1 TB hajmli SSD disk bilan jihozlangan. Ikkita GeForce RTX 5060 Ti video kartasi umumiy hisobda 32 GB GDDR7 xotirasini taqdim etadi. Biroq, bu yerda muhim bir jihat bor: Lenovo ushbu kompyuterni geymerlar uchun moʻljallangan texnika sifatida tasniflamaydi.

Gap shundaki, tizim video kartalarni klassik SLI usulida birlashtirishni qoʻllab-quvvatlamaydi. Bu degani, zamonaviy oʻyinlar ushbu ikki kartani yagona 32 GB xotirali grafik tezlatkich sifatida koʻra olmaydi. Buning oʻrniga har bir video karta mustaqil ravishda ishlaydi, vazifalarni taqsimlash esa maxsus dasturiy taʼminot zimmasiga yuklanadi.

Foydalanish sohalari va korpus tuzilishi

Ishchi stansiya asosan quyidagi yoʻnalishlar uchun moʻljallangan:
  • Sunʼiy intellekt modellari bilan ishlash va ularni oʻqitish;
  • Murakkab 3D renderlash va vizualizatsiya jarayonlari;
  • Katta hajmdagi video maʼlumotlarni qayta ishlash;
  • Muhandislik hisob-kitoblari va ilmiy modellashtirish.

Qurilma 34 litr hajmli, oʻlchamlari 425 × 225 × 495 mm boʻlgan korpusga joylashtirilgan. Uning ogʻirligi taxminan 21 kilogrammni tashkil etadi. Lenovo muhandislari tizimni changdan himoya qilish va ichki holatni monitoring qilish funksiyalariga alohida eʼtibor qaratishgan. Kompyuter ventilyatorlarning ishlash samaradorligini va komponentlarning ifloslanish darajasini real vaqt rejimida kuzatib boradi.

Aloqa imkoniyatlariga keladigan boʻlsak, ThinkCentre X Tower eng zamonaviy Wi-Fi 7 adapteri, ikkita gigabitli Ethernet porti va 40 Gbit/s tezlikni taʼminlovchi Thunderbolt 4 interfeysi bilan taʼminlangan. Hozircha ushbu kuchli ishchi stansiyasining Xitoydan tashqaridagi bozorlarda qachon sotuvga chiqishi va xalqaro narxi haqida rasmiy maʼlumot berilmagan.

LenovoТинкЦентреGeForce RTXIntel КореТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiLenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiBugun, 03:57Gulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaGulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaBugun, 03:24Ninja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiNinja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiBugun, 03:20AQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaAQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 02:29Litiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiLitiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiBugun, 01:52NVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiNVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiBugun, 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi