Lenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdi
Lenovo kompaniyasi Xitoy bozorida oʻzining yangi ThinkCentre X Tower ishchi stansiyasining oʻziga xos konfiguratsiyasini sotuvga chiqardi. Ushbu qurilmaning asosiy xususiyati uning ichiga birdaniga ikkita NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti video kartasi oʻrnatilganidir. Bunday yondashuv professional foydalanuvchilar uchun grafik quvvatni sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kompyuter JD savdo platformasida 35 999 yuan (taxminan 5300 AQSH dollari) narxida paydo boʻldi. Taʼkidlash joizki, Lenovo ushbu turkumdagi qurilmalarni ilk bor CES 2026 koʻrgazmasida namoyish etgan edi, biroq aynan ikki grafik protsessorli versiyaning narxi va texnik tafsilotlari endi maʼlum qilindi.
Grafik quvvat va texnik imkoniyatlarTizimning yuragi sifatida 24 yadroli Intel Core Ultra 7 270K Plus protsessori tanlangan. Qurilma 64 GB tezkor xotira va 1 TB hajmli SSD disk bilan jihozlangan. Ikkita GeForce RTX 5060 Ti video kartasi umumiy hisobda 32 GB GDDR7 xotirasini taqdim etadi. Biroq, bu yerda muhim bir jihat bor: Lenovo ushbu kompyuterni geymerlar uchun moʻljallangan texnika sifatida tasniflamaydi.
Gap shundaki, tizim video kartalarni klassik SLI usulida birlashtirishni qoʻllab-quvvatlamaydi. Bu degani, zamonaviy oʻyinlar ushbu ikki kartani yagona 32 GB xotirali grafik tezlatkich sifatida koʻra olmaydi. Buning oʻrniga har bir video karta mustaqil ravishda ishlaydi, vazifalarni taqsimlash esa maxsus dasturiy taʼminot zimmasiga yuklanadi.
Foydalanish sohalari va korpus tuzilishiIshchi stansiya asosan quyidagi yoʻnalishlar uchun moʻljallangan:
- Sunʼiy intellekt modellari bilan ishlash va ularni oʻqitish;
- Murakkab 3D renderlash va vizualizatsiya jarayonlari;
- Katta hajmdagi video maʼlumotlarni qayta ishlash;
- Muhandislik hisob-kitoblari va ilmiy modellashtirish.
Qurilma 34 litr hajmli, oʻlchamlari 425 × 225 × 495 mm boʻlgan korpusga joylashtirilgan. Uning ogʻirligi taxminan 21 kilogrammni tashkil etadi. Lenovo muhandislari tizimni changdan himoya qilish va ichki holatni monitoring qilish funksiyalariga alohida eʼtibor qaratishgan. Kompyuter ventilyatorlarning ishlash samaradorligini va komponentlarning ifloslanish darajasini real vaqt rejimida kuzatib boradi.
Aloqa imkoniyatlariga keladigan boʻlsak, ThinkCentre X Tower eng zamonaviy Wi-Fi 7 adapteri, ikkita gigabitli Ethernet porti va 40 Gbit/s tezlikni taʼminlovchi Thunderbolt 4 interfeysi bilan taʼminlangan. Hozircha ushbu kuchli ishchi stansiyasining Xitoydan tashqaridagi bozorlarda qachon sotuvga chiqishi va xalqaro narxi haqida rasmiy maʼlumot berilmagan.
…