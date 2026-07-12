Ninja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdi
Yozning jazirama kunlarida salqin ichimliklarga boʻlgan ehtiyoj har qachongidan ham ortadi. Maishiy texnika bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Ninja brendi ushbu muammoni hal qilish maqsadida oʻzining yangilangan Ninja Slushi Twist muzli ichimliklar (slash) tayyorlash mashinasini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat muzli sharbatlar, balki murakkab kokteyllar va kofeli ichimliklarni ham uy sharoitida professional darajada tayyorlash imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi modelning avvalgisidan asosiy farqi va ustunligi uning qoʻshaloq tizimidir. Slushi Twist har biri 1,4 litr (48 unsiya) hajmli ikkita alohida idish bilan jihozlangan boʻlib, ular bir vaqtning oʻzida ikki xil ichimlik tayyorlashga qodir. Bu xususiyat oilaviy tadbirlar yoki doʻstlar davrasidagi bazmlar uchun juda qoʻl keladi, chunki bir vaqtning oʻzida ham bolalar uchun mevali muzqaymoq, ham kattalar uchun alkogolli kokteyllarni tayyorlash mumkin.
Texnologik yangiliklar va intellektual boshqaruvQurilmaning eng diqqatga sazovor jihati uning "Dual SlushAssist" texnologiyasidir. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu tizim har bir idishdagi mahsulot tarkibini mustaqil ravishda tahlil qiladi va har bir tomon uchun alohida muzlatish haroratini belgilaydi. Masalan, bir tomonda sutli kokteyl (milkshake) yumshoq kremsimon holatda saqlansa, ikkinchi tomonda mevali sharbat qattiqroq muz granulalariga aylanadi.
Ninja Slushi Twist faqatgina muzli ichimliklar bilan cheklanib qolmaydi. U quyidagi ichimlik turlarini tayyorlash uchun maxsus rejimlarga ega:
- Klassik muzli slash (Slushies);
- Frappe va muzlatilgan kofe;
- Sutli kokteyllar (Milkshakes);
- Smoothie va mevali muzqaymoqlar;
- Alkogolsiz va alkogolli muzli kokteyllar.
Foydalanish qulayligi va narxiQurilmani tozalash jarayoni ham maksimal darajada soddalashtirilgan. Undagi maxsus chayish tugmasi yordamida idishlarni iliq suv bilan tezda yuvib tashlash mumkin. Biroq, xaridorlar shuni hisobga olishlari kerakki, Slushi Twist modeli oʻzining qoʻshaloq idishlari sababli oshxonada sezilarli darajada koʻp joy egallaydi. Shuningdek, uning narxi ham hamyonbop emas — qurilma AQSH bozorida 399,99 dollar atrofida sotilmoqda.
Oʻzbekiston iqlim sharoitida, ayniqsa uzoq davom etadigan issiq yoz faslida bunday qurilmalar katta oilalar va mehmon kutishni xush koʻruvchilar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Hozircha ushbu texnika asosan Gʻarb bozorlarida ommalashayotgan boʻlsa-da, tez orada mahalliy riteylerlar va onlayn savdo platformalarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda.
…