Ninja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdi

·31·Texno
Ninja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdi

Yozning jazirama kunlarida salqin ichimliklarga boʻlgan ehtiyoj har qachongidan ham ortadi. Maishiy texnika bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Ninja brendi ushbu muammoni hal qilish maqsadida oʻzining yangilangan Ninja Slushi Twist muzli ichimliklar (slash) tayyorlash mashinasini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat muzli sharbatlar, balki murakkab kokteyllar va kofeli ichimliklarni ham uy sharoitida professional darajada tayyorlash imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi modelning avvalgisidan asosiy farqi va ustunligi uning qoʻshaloq tizimidir. Slushi Twist har biri 1,4 litr (48 unsiya) hajmli ikkita alohida idish bilan jihozlangan boʻlib, ular bir vaqtning oʻzida ikki xil ichimlik tayyorlashga qodir. Bu xususiyat oilaviy tadbirlar yoki doʻstlar davrasidagi bazmlar uchun juda qoʻl keladi, chunki bir vaqtning oʻzida ham bolalar uchun mevali muzqaymoq, ham kattalar uchun alkogolli kokteyllarni tayyorlash mumkin.

Texnologik yangiliklar va intellektual boshqaruv

Qurilmaning eng diqqatga sazovor jihati uning "Dual SlushAssist" texnologiyasidir. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu tizim har bir idishdagi mahsulot tarkibini mustaqil ravishda tahlil qiladi va har bir tomon uchun alohida muzlatish haroratini belgilaydi. Masalan, bir tomonda sutli kokteyl (milkshake) yumshoq kremsimon holatda saqlansa, ikkinchi tomonda mevali sharbat qattiqroq muz granulalariga aylanadi.

Ninja Slushi Twist faqatgina muzli ichimliklar bilan cheklanib qolmaydi. U quyidagi ichimlik turlarini tayyorlash uchun maxsus rejimlarga ega:

  • Klassik muzli slash (Slushies);
  • Frappe va muzlatilgan kofe;
  • Sutli kokteyllar (Milkshakes);
  • Smoothie va mevali muzqaymoqlar;
  • Alkogolsiz va alkogolli muzli kokteyllar.
Yana bir qiziqarli funksiya — bu "twist" dispanseri. Foydalanuvchilar maxsus dasta yordamida har bir ichimlikni alohida quyishlari yoki ikkala taʼmni bir stakanda chiroyli tarzda aralashtirib (spiral koʻrinishida) chiqarishlari mumkin. Bu esa tayyor ichimlikning tashqi koʻrinishini xuddi qimmatbaho kafelardagidek jozibador qiladi.

Foydalanish qulayligi va narxi

Qurilmani tozalash jarayoni ham maksimal darajada soddalashtirilgan. Undagi maxsus chayish tugmasi yordamida idishlarni iliq suv bilan tezda yuvib tashlash mumkin. Biroq, xaridorlar shuni hisobga olishlari kerakki, Slushi Twist modeli oʻzining qoʻshaloq idishlari sababli oshxonada sezilarli darajada koʻp joy egallaydi. Shuningdek, uning narxi ham hamyonbop emas — qurilma AQSH bozorida 399,99 dollar atrofida sotilmoqda.

Oʻzbekiston iqlim sharoitida, ayniqsa uzoq davom etadigan issiq yoz faslida bunday qurilmalar katta oilalar va mehmon kutishni xush koʻruvchilar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Hozircha ushbu texnika asosan Gʻarb bozorlarida ommalashayotgan boʻlsa-da, tez orada mahalliy riteylerlar va onlayn savdo platformalarida ham paydo boʻlishi kutilmoqda.

NinjaСлуши ТвистТехнологияОшхонаGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiLenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiBugun, 03:57Gulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaGulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaBugun, 03:24Lenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiLenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiBugun, 03:00AQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaAQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 02:29Litiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiLitiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiBugun, 01:52NVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiNVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiBugun, 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi