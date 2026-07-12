2028 yilda Samsung ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini taqdim etadi

·29·Dunyo
2028 yilda Samsung ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini taqdim etadi

Samsung kompaniyasi 2028 yilning ikkinchi choragida o‘zining ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini (data-markazlarini) ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Kompaniya mazkur innovatsion loyiha orqali ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash sohasida yangi bosqichni boshlashni maqsad qilgan.

Datacenter Dynamics nashrining xabar berishicha, Samsung Heavy Industries allaqachon bir nechta istiqbolli loyihalar ustida faol ish olib bormoqda. Kompaniya yaqin vaqt ichida ana shunday suzuvchi data-markazlarni barpo etish bo‘yicha dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni kutmoqda.

Ushbu tashabbusni amalga oshirish maqsadida Samsung Heavy Industries Gretsiyaning Capital kemasozlik kompaniyasi hamda Buyuk Britaniyaning Lloyd's Register klassifikatsiya jamiyati bilan o‘zaro anglashuv memorandumini imzoladi. Hamkorlik kelishuviga muvofiq, Samsung texnologik platformani ishlab chiqish bilan shug‘ullanadi. Capital kompaniyasi loyihalar va investorlarni jalb qilish ishlarini olib boradi. Lloyd's Register esa nazorat qiluvchi organlar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish va texnik talablarni muvofiqlashtirishda ko‘maklashadi.

Xalqaro hamkorlik va innovatsion yechimlar

Bundan tashqari, shu yilning may oyida Samsung Heavy Industries AQSHning Mousterian Corporation (M3) kompaniyasi bilan ham hamkorlik shartnomasini imzolagan edi. Ushbu kelishuv sanoat miqyosidagi suzuvchi ma’lumotlar markazlarini birgalikda ishlab chiqishga qaratilgan. Qayd etilishicha, M3 kompaniyasi asoschilari avval ham Nautilus suzuvchi data-markazi loyihasini ishlab chiqishda ishtirok etgan.

Ayni paytda jahondagi ko‘plab texnologik kompaniyalar suzuvchi infratuzilma loyihalariga katta qiziqish bildirmoqda. Mutaxassislar fikricha, quruqlikda yer maydonlarining tobora kamayib borayotgani va ularning narxi oshib ketishi sababli bunday obyektlar kelajakda an’anaviy data-markazlarga nisbatan ancha tejamkor va samarali yechim bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?Kecha, 23:57Jahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiJahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiKecha, 22:50150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildiKecha, 22:27Berlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiBerlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiKecha, 21:36Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Kecha, 21:23Germaniyada topilgan 500 kilolik Amerika bombasi shaharni oyoqqa turg‘izdiGermaniyada topilgan 500 kilolik Amerika bombasi shaharni oyoqqa turg‘izdiKecha, 19:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi