2028 yilda Samsung ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini taqdim etadi
Samsung kompaniyasi 2028 yilning ikkinchi choragida o‘zining ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini (data-markazlarini) ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Kompaniya mazkur innovatsion loyiha orqali ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash sohasida yangi bosqichni boshlashni maqsad qilgan.
Datacenter Dynamics nashrining xabar berishicha, Samsung Heavy Industries allaqachon bir nechta istiqbolli loyihalar ustida faol ish olib bormoqda. Kompaniya yaqin vaqt ichida ana shunday suzuvchi data-markazlarni barpo etish bo‘yicha dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni kutmoqda.
Ushbu tashabbusni amalga oshirish maqsadida Samsung Heavy Industries Gretsiyaning Capital kemasozlik kompaniyasi hamda Buyuk Britaniyaning Lloyd's Register klassifikatsiya jamiyati bilan o‘zaro anglashuv memorandumini imzoladi. Hamkorlik kelishuviga muvofiq, Samsung texnologik platformani ishlab chiqish bilan shug‘ullanadi. Capital kompaniyasi loyihalar va investorlarni jalb qilish ishlarini olib boradi. Lloyd's Register esa nazorat qiluvchi organlar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish va texnik talablarni muvofiqlashtirishda ko‘maklashadi.
Xalqaro hamkorlik va innovatsion yechimlar
Bundan tashqari, shu yilning may oyida Samsung Heavy Industries AQSHning Mousterian Corporation (M3) kompaniyasi bilan ham hamkorlik shartnomasini imzolagan edi. Ushbu kelishuv sanoat miqyosidagi suzuvchi ma’lumotlar markazlarini birgalikda ishlab chiqishga qaratilgan. Qayd etilishicha, M3 kompaniyasi asoschilari avval ham Nautilus suzuvchi data-markazi loyihasini ishlab chiqishda ishtirok etgan.
Ayni paytda jahondagi ko‘plab texnologik kompaniyalar suzuvchi infratuzilma loyihalariga katta qiziqish bildirmoqda. Mutaxassislar fikricha, quruqlikda yer maydonlarining tobora kamayib borayotgani va ularning narxi oshib ketishi sababli bunday obyektlar kelajakda an’anaviy data-markazlarga nisbatan ancha tejamkor va samarali yechim bo‘lishi mumkin.
…