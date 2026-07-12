Qozog‘istonda 7 ming yillik noyob qabristonlar topildi
Qozog‘istonning Qostanay viloyatida arxeologlar tomonidan tosh davriga oid noyob dafn joylari aniqlandi. Ahmad Boytursinov nomidagi Qostanay mintaqaviy universiteti ekspeditsiyasi Ovulko‘l tumanida joylashgan Shili arxeologik yodgorligida miloddan avvalgi VII–V ming yilliklarga mansub uchta qadimiy qabristonni topdi. Bu haqda Kazinform agentligi xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, topilmalar qadimgi Mahanjar madaniyatiga tegishli bo‘lib, ular qadimgi turar joylarning pol qismi ostida aniqlangan. Arxeologlar hududda olib borgan qazish ishlari davomida bir nafar bola va ikki nafar katta yoshli insonning dafn qilingan qoldiqlarini topishga muvaffaq bo‘lgan.
Mutaxassislar ta’kidlashicha, bunday davrga mansub qabristonlar juda kam uchraydi. Arxeolog Irina Shevninaning fikricha, mazkur topilma nafaqat Qostanay viloyati, balki butun Qozog‘iston arxeologiyasi uchun ham muhim ilmiy kashfiyot hisoblanadi.
Ekspeditsiya davomida tosh va suyakdan yasalgan mehnat qurollari, sopol idishlar, qadimiy bezak buyumlari hamda turli arxeologik ashyolar ham aniqlangan. Shuningdek, olimlar Mahanjar madaniyatiga tegishli qadimgi yarim yerto‘la uy-joy qoldiqlarini ham o‘rganish ishlarini davom ettirmoqda.
Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, qadimgi odamlarni uy polining ostiga dafn qilish an’anasi Markaziy Osiyoning ayrim neolit davri madaniyatlarida ham uchragan. Yangi topilmalar orqali olimlar o‘sha davr odamlarining turmush tarzi, diniy e’tiqodlari, urf-odatlari va ijtimoiy hayoti haqida yanada kengroq ma’lumotlarga ega bo‘lishni rejalashtirmoqda.
Ayni paytda qazish va ilmiy tadqiqot ishlari davom etmoqda. Mutaxassislar topilgan qoldiqlar va arxeologik ashyolarni chuqur tahlil qilib, ularning aniq yoshi, kelib chiqishi hamda tarixiy ahamiyatini belgilash ustida ish olib bormoqda.
…