Qozog‘istonda 7 ming yillik noyob qabristonlar topildi

·50·Dunyo
Qozog‘istonda 7 ming yillik noyob qabristonlar topildi

Qozog‘istonning Qostanay viloyatida arxeologlar tomonidan tosh davriga oid noyob dafn joylari aniqlandi. Ahmad Boytursinov nomidagi Qostanay mintaqaviy universiteti ekspeditsiyasi Ovulko‘l tumanida joylashgan Shili arxeologik yodgorligida miloddan avvalgi VII–V ming yilliklarga mansub uchta qadimiy qabristonni topdi. Bu haqda Kazinform agentligi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, topilmalar qadimgi Mahanjar madaniyatiga tegishli bo‘lib, ular qadimgi turar joylarning pol qismi ostida aniqlangan. Arxeologlar hududda olib borgan qazish ishlari davomida bir nafar bola va ikki nafar katta yoshli insonning dafn qilingan qoldiqlarini topishga muvaffaq bo‘lgan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, bunday davrga mansub qabristonlar juda kam uchraydi. Arxeolog Irina Shevninaning fikricha, mazkur topilma nafaqat Qostanay viloyati, balki butun Qozog‘iston arxeologiyasi uchun ham muhim ilmiy kashfiyot hisoblanadi.

To‘lqinsimon chiziqli qadimiy sopol parchasi qo‘lda ushlab turilibdi.

Ekspeditsiya davomida tosh va suyakdan yasalgan mehnat qurollari, sopol idishlar, qadimiy bezak buyumlari hamda turli arxeologik ashyolar ham aniqlangan. Shuningdek, olimlar Mahanjar madaniyatiga tegishli qadimgi yarim yerto‘la uy-joy qoldiqlarini ham o‘rganish ishlarini davom ettirmoqda.

Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, qadimgi odamlarni uy polining ostiga dafn qilish an’anasi Markaziy Osiyoning ayrim neolit davri madaniyatlarida ham uchragan. Yangi topilmalar orqali olimlar o‘sha davr odamlarining turmush tarzi, diniy e’tiqodlari, urf-odatlari va ijtimoiy hayoti haqida yanada kengroq ma’lumotlarga ega bo‘lishni rejalashtirmoqda.

Ayni paytda qazish va ilmiy tadqiqot ishlari davom etmoqda. Mutaxassislar topilgan qoldiqlar va arxeologik ashyolarni chuqur tahlil qilib, ularning aniq yoshi, kelib chiqishi hamda tarixiy ahamiyatini belgilash ustida ish olib bormoqda.

Qozog'istonҚостанайАхмет Байтұрсынұлы номидаги Қостанай минтақавий университетиIrina ShevninaKazinform
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Venesueladagi kuchli zilzila qurbonlari soni 4100 nafardan oshdiVenesueladagi kuchli zilzila qurbonlari soni 4100 nafardan oshdiBugun, 04:032028 yilda Samsung ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini taqdim etadi2028 yilda Samsung ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini taqdim etadiBugun, 01:47Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?Kecha, 23:57Jahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiJahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiKecha, 22:50150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildiKecha, 22:27Berlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiBerlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiKecha, 21:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi