AQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqda

·1·Texno
AQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqda

AQSHning Indiana shtatidagi Purdue universiteti muhandislari energetika sohasida inqilobiy qadam tashlashdi. Mamlakat tarixida ilk bor amaldagi yadro reaktori bazasida sunʼiy intellekt (AI), raqamli boshqaruv va kiberxavfsizlik texnologiyalarini sinovdan oʻtkazish boshlandi. Ushbu loyiha kelajakda atom energetikasini toʻliq avtomatlashtirish va xavfsizlik tizimlarini yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tadqiqotlar uchun Purdue University Reactor Number One (PUR-1) deb nomlanuvchi tadqiqot reaktori tanlab olindi. Taʼkidlash joizki, ushbu qurilma elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun emas, balki sof ilmiy maqsadlar, mutaxassislar tayyorlash va yangi texnologiyalarni amaliyotda tekshirish uchun xizmat qiladi. 2019-yilda PUR-1 AQSHda toʻliq raqamli boshqaruv va xavfsizlik tizimi bilan ishlash uchun litsenziya olgan birinchi reaktorga aylangan edi.

Olimlarning fikricha, sunʼiy intellektni kompyuter simulyatsiyalarida emas, balki real ishlayotgan yadro qurilmasida sinash oʻta muhimdir. Bu dasturiy taʼminotning kutilmagan nosozliklar yoki nostandart vaziyatlarda oʻzini qanday tutishini aniq baholash imkonini beradi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha atom stansiyalarini boshqarishda inson omilini kamaytirish va jarayonlarni maksimal darajada optimallashtirishga qaratilgan.

Kichik modulli reaktorlar va kelajak istiqbollari

Ushbu texnologiyaning rivojlanishi AQSHda faol targʻib qilinayotgan kichik modulli reaktorlar (SMR) va mikroreaktorlar davri uchun poydevor boʻladi. Bunday ixcham qurilmalar chekka hududlar, yirik sanoat obyektlari, harbiy bazalar va ulkan maʼlumotlar markazlarini (Data-center) energiya bilan taʼminlashda eng samarali yechim sifatida koʻrilmoqda.

Raqamlashtirish yadro energetikasiga yondashuvni tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Kelajakda birgina operator oʻzidan yuzlab yoki minglab kilometr uzoqlikda joylashgan bir nechta reaktorlarni bir vaqtning oʻzida masofadan nazorat qilishi mumkin boʻladi. Bu esa ekspluatatsiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

AQSH Energetika vazirligi ushbu yoʻnalishdagi loyihalarni har tomonlama qoʻllab-quvvatlamoqda. Rejaga koʻra, birinchi mikroreaktorlar 2026-yildayoq ishga tushishi kerak. Biroq, ularni keng miqyosda joriy etishdan oldin raqamli boshqaruv tizimlarining mutlaq ishonchliligini isbotlash talab etiladi. PUR-1 reaktori aynan shu masʼuliyatli vazifani bajaruvchi asosiy sinov maydoniga aylandi.

Maʼlumot oʻrnida, PUR-1 reaktori 1962-yilda qurilgan boʻlib, u hozirda Indiana shtatidagi yagona ishchi holatdagi yadroviy qurilma hisoblanadi. Oltmish yildan ortiq tarixga ega boʻlgan ushbu inshoot bugun eng zamonaviy raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellektning sinov poligoniga aylangani sohaning qay darajada tez rivojlanayotganidan dalolat beradi.

AQSHYadro EnergetikasiSunʼiy IntellektТехнологияИнновация
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Litiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiLitiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiBugun, 01:52NVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiNVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiBugun, 01:23NVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 5090 SE modelini tayyorlamoqda: Imkoniyatlar va farqlarNVIDIA kompaniyasi GeForce RTX 5090 SE modelini tayyorlamoqda: Imkoniyatlar va farqlarBugun, 00:26SpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun ulkan maʼlumotlar markazini quradiSpaceX koinotda sunʼiy intellekt uchun ulkan maʼlumotlar markazini quradiKecha, 23:59Kompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKompyuter texnikasi bozorida kutilmagan inqiroz: 2027-yilda xotira chiplari taqchilligiKecha, 23:28Kamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKamera va karnaysiz aqlli koʻzoynak: Even Realities G2 modeli taqdim etildiKecha, 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi