Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdi

·0·Texno
Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdi

Noutbuklar bozoridagi yetakchi brendlardan biri boʻlgan Lenovo oʻzining mashhur biznes turkumini yangiladi. Kompaniya Intel Wildcat Lake protsessorlari bilan jihozlangan ilk noutbuklar — ThinkPad E14 Gen 8 va ThinkPad E16 Gen 4 modellarini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilmalar yuqori unumdorlikdan koʻra, koʻproq energiya tejamkorligiga eʼtibor qaratuvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi noutbuklar Intel kompaniyasining Core 5 315, Core 5 320, Core 5 330 va Core 7 360 kabi protsessorlari bilan taʼminlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Wildcat Lake seriyasidagi ushbu chiplar oʻziga xos arxitekturaga ega: ularning barchasida atigi ikkita asosiy quvvatli yadro va toʻrtta kam quvvatli (LP) yadro mavjud. Bu esa noutbukning batareya quvvatini sezilarli darajada tejashga va uzoq vaqt davomida quvvatlantirmasdan ishlashga xizmat qiladi.

Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlari

ThinkPad E14 Gen 8 modeli 14 dyuymli, ThinkPad E16 Gen 4 esa 16 dyuymli ekran bilan jihozlangan. Ikkala modelda ham WUXGA aniqligidagi IPS panellaridan foydalanilgan boʻlib, tasvir yangilanish chastotasi 120 Hz gacha yetadi. Bu koʻrsatkich ofis ishlari va hujjatlar bilan ishlashda koʻz toliqishining oldini oladi hamda silliq tasvirni taʼminlaydi.

Xotira masalasida Lenovo tejamkorlik qilmagan: noutbuklar 32 GB gacha operativ xotira (RAM) va 1 TB gacha hajmdagi SSD doimiy xotira bilan taklif etiladi. Shuni taʼkidlash joizki, ushbu qurilmalarda diskret grafik kartalar (GPU) mavjud emas, barcha grafik jarayonlar protsessor ichidagi integral grafik chip zimmasiga yuklatilgan. Bu esa noutbuklarning qizib ketmasligini va shovqinsiz ishlashini kafolatlaydi.

Aloqa va avtonomlik

Zamonaviy standartlarga mos ravishda, yangi ThinkPad modellari eng soʻnggi Wi-Fi 7 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, qurilmalarda maʼlumotlarni yuqori tezlikda uzatish va tashqi monitorlarni ulash uchun ikkita Thunderbolt 4 porti mavjud. Korpus qalinligi taxminan 20 mm ni tashkil etadi, vazni esa tanlangan modelga qarab 1,4 kg dan 1,7 kg gacha oʻzgaradi.

Akkumulyator hajmi boʻyicha foydalanuvchilarga ikki xil tanlov taqdim etiladi: 48 W/soat yoki 64 W/soat. Wildcat Lake protsessorlarining kam energiya isteʼmoli bilan birgalikda, ushbu batareyalar bir kunlik ish jarayoni uchun yetarli boʻlishi kutilmoqda. Hozircha qurilmalarning aniq narxi eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, mutaxassislar ushbu protsessorli noutbuklar hamyonbop narxlarda sotuvga chiqishini taxmin qilishmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham Lenovo ThinkPad seriyasi oʻzining chidamliligi va qulay klaviaturasi bilan qadrlanadi. Yangi energiya tejamkor modellar, ayniqsa, doimiy harakatda boʻlgan va noutbukning quvvati uzoqqa yetishini istaydigan biznes vakillari hamda talabalar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.

LenovoТинкПадIntelВилдкат ЛакеТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaGulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaBugun, 03:24Ninja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiNinja kompaniyasi uyda muzli ichimliklar tayyorlash uchun Slushi Twist qurilmasini taqdim etdiBugun, 03:20Lenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiLenovo ikkita mustaqil GeForce RTX 5060 Ti grafik kartasiga ega yangi kompyuterni taqdim etdiBugun, 03:00AQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaAQSHda yadro reaktorini boshqarishda ilk bor sunʼiy intellekt sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 02:29Litiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiLitiydan voz kechish: ESS kompaniyasi 20 yil xizmat qiluvchi natriy-ionli batareyani taqdim etdiBugun, 01:52NVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiNVIDIA kompaniyasining Rubin Ultra sunʼiy intellekt tizimi 21 million dollarga baholandiBugun, 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi