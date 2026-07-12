Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdi
Noutbuklar bozoridagi yetakchi brendlardan biri boʻlgan Lenovo oʻzining mashhur biznes turkumini yangiladi. Kompaniya Intel Wildcat Lake protsessorlari bilan jihozlangan ilk noutbuklar — ThinkPad E14 Gen 8 va ThinkPad E16 Gen 4 modellarini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilmalar yuqori unumdorlikdan koʻra, koʻproq energiya tejamkorligiga eʼtibor qaratuvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi noutbuklar Intel kompaniyasining Core 5 315, Core 5 320, Core 5 330 va Core 7 360 kabi protsessorlari bilan taʼminlangan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Wildcat Lake seriyasidagi ushbu chiplar oʻziga xos arxitekturaga ega: ularning barchasida atigi ikkita asosiy quvvatli yadro va toʻrtta kam quvvatli (LP) yadro mavjud. Bu esa noutbukning batareya quvvatini sezilarli darajada tejashga va uzoq vaqt davomida quvvatlantirmasdan ishlashga xizmat qiladi.
Texnik imkoniyatlar va ekran xususiyatlariThinkPad E14 Gen 8 modeli 14 dyuymli, ThinkPad E16 Gen 4 esa 16 dyuymli ekran bilan jihozlangan. Ikkala modelda ham WUXGA aniqligidagi IPS panellaridan foydalanilgan boʻlib, tasvir yangilanish chastotasi 120 Hz gacha yetadi. Bu koʻrsatkich ofis ishlari va hujjatlar bilan ishlashda koʻz toliqishining oldini oladi hamda silliq tasvirni taʼminlaydi.
Xotira masalasida Lenovo tejamkorlik qilmagan: noutbuklar 32 GB gacha operativ xotira (RAM) va 1 TB gacha hajmdagi SSD doimiy xotira bilan taklif etiladi. Shuni taʼkidlash joizki, ushbu qurilmalarda diskret grafik kartalar (GPU) mavjud emas, barcha grafik jarayonlar protsessor ichidagi integral grafik chip zimmasiga yuklatilgan. Bu esa noutbuklarning qizib ketmasligini va shovqinsiz ishlashini kafolatlaydi.
Aloqa va avtonomlikZamonaviy standartlarga mos ravishda, yangi ThinkPad modellari eng soʻnggi Wi-Fi 7 texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, qurilmalarda maʼlumotlarni yuqori tezlikda uzatish va tashqi monitorlarni ulash uchun ikkita Thunderbolt 4 porti mavjud. Korpus qalinligi taxminan 20 mm ni tashkil etadi, vazni esa tanlangan modelga qarab 1,4 kg dan 1,7 kg gacha oʻzgaradi.
Akkumulyator hajmi boʻyicha foydalanuvchilarga ikki xil tanlov taqdim etiladi: 48 W/soat yoki 64 W/soat. Wildcat Lake protsessorlarining kam energiya isteʼmoli bilan birgalikda, ushbu batareyalar bir kunlik ish jarayoni uchun yetarli boʻlishi kutilmoqda. Hozircha qurilmalarning aniq narxi eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, mutaxassislar ushbu protsessorli noutbuklar hamyonbop narxlarda sotuvga chiqishini taxmin qilishmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham Lenovo ThinkPad seriyasi oʻzining chidamliligi va qulay klaviaturasi bilan qadrlanadi. Yangi energiya tejamkor modellar, ayniqsa, doimiy harakatda boʻlgan va noutbukning quvvati uzoqqa yetishini istaydigan biznes vakillari hamda talabalar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.
…