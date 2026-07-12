Norvegiya va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi
FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Norvegiya va Angliya o‘zaro maydonga tushadi. Uchrashuv bugun Toshkent vaqti bilan 02:00 da Mayamidagi «Mayami Gardens» stadionida boshlanadi. Jamoalar asosiy tarkiblarini e’lon qildi. Norvegiya 4-1-2-3 sxemasida, Angliya esa 4-2-3-1 tizimida harakat qiladi. Zahira o‘yinchilari va bosh murabbiylar ro‘yxati skrinshotda to‘liq ko‘rinmagan.
Norvegiyaning asosiy tarkibi:
• E. Nyuland
• Yu. Rerson
• K. Ayer
• T. Xeggem
• D. Myoller Volfe
• S. Berge
• M. Edegor
• P. Berg
• A. Syorlot
• E. Xolann
• A. Shelderup
Angliyaning asosiy tarkibi:
• J. Pikford
• N. O'Rayli
• M. Gei
• J. Stounz
• E. Konsa
• D. Rays
• E. Anderson
• E. Gordon
• J. Bellingem
• N. Madueke
• G. Keyn
Uchrashuv g‘olibi yarim final yo‘llanmasi uchun kurashni davom ettiradi. Norvegiya hujumda Xolann, Syorlot va Shelderupga tayanadi. Angliya esa oldingi chiziqda Keyn, Bellingem, Gordon va Madueke orqali vaziyat yaratishga harakat qiladi.
…