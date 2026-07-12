Norvegiya va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi

·94·Sport
Norvegiya va Angliya o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi

FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Norvegiya va Angliya o‘zaro maydonga tushadi. Uchrashuv bugun Toshkent vaqti bilan 02:00 da Mayamidagi «Mayami Gardens» stadionida boshlanadi. Jamoalar asosiy tarkiblarini e’lon qildi. Norvegiya 4-1-2-3 sxemasida, Angliya esa 4-2-3-1 tizimida harakat qiladi. Zahira o‘yinchilari va bosh murabbiylar ro‘yxati skrinshotda to‘liq ko‘rinmagan.

Norvegiyaning asosiy tarkibi:

• E. Nyuland
• Yu. Rerson
• K. Ayer
• T. Xeggem
• D. Myoller Volfe
• S. Berge
• M. Edegor
• P. Berg
• A. Syorlot
• E. Xolann
• A. Shelderup

Angliyaning asosiy tarkibi:

• J. Pikford
• N. O'Rayli
• M. Gei
• J. Stounz
• E. Konsa
• D. Rays
• E. Anderson
• E. Gordon
• J. Bellingem
• N. Madueke
• G. Keyn

Uchrashuv g‘olibi yarim final yo‘llanmasi uchun kurashni davom ettiradi. Norvegiya hujumda Xolann, Syorlot va Shelderupga tayanadi. Angliya esa oldingi chiziqda Keyn, Bellingem, Gordon va Madueke orqali vaziyat yaratishga harakat qiladi.

NorvegiyaAngliyaErling XolannGarri KeynJud BellingemFIFA 2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Norvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingNorvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 01:59Kurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdiKurtua Belgiya termasidan ketishi mumkin: darvozabon kutilmagan qarorini aytdiKecha, 23:51Mayamida katta shaxmat dueli: O‘zbekiston AQSH yulduzlariga qarshi o‘ynaydiMayamida katta shaxmat dueli: O‘zbekiston AQSH yulduzlariga qarshi o‘ynaydiKecha, 23:49Razambek Jamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalik raqibini mag‘lub etdiRazambek Jamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalik raqibini mag‘lub etdiKecha, 23:38Xabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiXabi Alonso «Chelsi»dagi ilk so‘zlarini aytdiKecha, 23:131285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holat1285 dollarlik chipta 1 millionga chiqdi: Norvegiya — Angliya bahsidagi holatKecha, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi