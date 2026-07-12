Bektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildi
Bektemir tumanida tezkor-profilaktik tadbirlar davomida giyohvandlik vositalarini «zakladka» usulida tarqatgani gumon qilingan shaxslar ushlandi.
Dastlabki holat «Iyk-ota» mahallasida qayd etilgan. Patrul-post xizmati xodimlari xizmat vaqtida ikki nafar fuqaroni shubhali deb topib, ularni xolislar ishtirokida ko‘zdan kechirgan.
Ko‘rik davomida ularning yonidan 43 ta alohida qadoqlangan giyohvandlik vositasi aniqlangan. Moddalar sotishga tayyor holatda bo‘lgani aytilmoqda.
Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi asosida jinoyat ishi ochildi. Ikki gumonlanuvchi qamoqqa olingan.
Shuningdek, tuman ichki ishlar xodimlari o‘tkazgan maxsus tadbirda yana bir shaxs qo‘lga olindi. Uning shaxsiy ko‘rigida 15 ta qadoqlangan giyohvandlik vositasi topildi va belgilangan tartibda musodara qilindi.
Ushbu holat bo‘yicha ham tergov harakatlari boshlangan. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan.
Ichki ishlar organlari giyohvandlik vositalari tarqalishining oldini olishga qaratilgan reydlar davom ettirilishini bildirdi.
…