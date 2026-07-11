Norvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzating

·66·Sport
Norvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzating

FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Norvegiya va Angliya o‘zaro maydonga tushadi. Uchrashuv ertaga, Toshkent vaqti bilan 02:00 da Mayamidagi «Mayami Gardens» stadionida boshlanadi.

Saytimiz ushbu bahsni jonli matnli translyatsiya qiladi. O‘yin davomida gollar, xavfli vaziyatlar, kartochkalar, almashtirishlar va hakam qarorlari tezkor ravishda yoritib boriladi.

Uchrashuv oldidan berilgan taxminlarga ko‘ra, Angliyaning asosiy vaqtda g‘alaba qozonish imkoniyati yuqoriroq baholangan. Norvegiya g‘alabasi 24 foiz, qo‘shimcha vaqt ehtimoli 26 foiz, Angliya g‘alabasi esa 50 foiz sifatida ko‘rsatilgan.

Norvegiya va Angliya o‘rtasidagi chorak final bahsini saytimizda biz bilan birga kuzating.

NorvegiyaAngliyaFIFA 2026Жонли трансляцияChorak finalMayami Gardens
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavi Lamine Yamal haqida: «U Messi darajasidagi noyob iqtidor ekanini darrov anglaganman»Xavi Lamine Yamal haqida: «U Messi darajasidagi noyob iqtidor ekanini darrov anglaganman»Bugun, 13:57Harry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldiHarry Kane Donald Trump bilan golf oʻynagani haqida: Bu gʻayritabiiy tajriba boʻldiBugun, 13:32Benfica Joao Palhinha transferi uchun harakat boshladi: Marko Silva sobiq shogirdini kutmoqdaBenfica Joao Palhinha transferi uchun harakat boshladi: Marko Silva sobiq shogirdini kutmoqdaBugun, 13:12Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiJorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdiBugun, 12:33Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinManchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinBugun, 11:57Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiSadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi