Norvegiya va Angliya o‘yinini saytimizda jonli kuzating
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Norvegiya va Angliya o‘zaro maydonga tushadi. Uchrashuv ertaga, Toshkent vaqti bilan 02:00 da Mayamidagi «Mayami Gardens» stadionida boshlanadi.
Saytimiz ushbu bahsni jonli matnli translyatsiya qiladi. O‘yin davomida gollar, xavfli vaziyatlar, kartochkalar, almashtirishlar va hakam qarorlari tezkor ravishda yoritib boriladi.
Uchrashuv oldidan berilgan taxminlarga ko‘ra, Angliyaning asosiy vaqtda g‘alaba qozonish imkoniyati yuqoriroq baholangan. Norvegiya g‘alabasi 24 foiz, qo‘shimcha vaqt ehtimoli 26 foiz, Angliya g‘alabasi esa 50 foiz sifatida ko‘rsatilgan.
Norvegiya va Angliya o‘rtasidagi chorak final bahsini saytimizda biz bilan birga kuzating.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…