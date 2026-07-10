Yevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostida

·36·Dunyo
Yevropa Instagram va Facebook'ga qarshi chiqdi: Meta katta jarima xavfi ostida

Yevropa Ittifoqi Instagram va Facebook'ning ayrim funksiyalari foydalanuvchilarni platformadan uzila olmaydigan holatga olib kelishi mumkin, degan xulosaga keldi. Yevrokomissiyaning dastlabki bahosiga ko‘ra, Meta kompaniyasi ayniqsa o‘smirlar va himoyaga muhtoj foydalanuvchilar uchun xavflarni yetarlicha hisobga olmagan.

Agar tekshiruv yakunida bu xulosalar tasdiqlansa, dunyodagi eng yirik texnologik kompaniyalardan biri yillik global aylanmasining 6 foizigacha jarima to‘lashi mumkin.

Yevrokomissiya Meta'ga qanday ayb qo‘ydi?

10 iyul kuni Yevropa Komissiyasi Meta kompaniyasini Yevropa Ittifoqining Raqamli xizmatlar to‘g‘risidagi qonunini buzganlikda aybdor deb topgan dastlabki qarorni qabul qildi.

Komissiya ma’lum qilishicha, Facebook va Instagram'ning ayrim interfeys yechimlari foydalanuvchilarni platformada uzoqroq ushlab turishga xizmat qiladi va bu jismoniy hamda ruhiy salomatlik uchun xavf tug‘dirishi mumkin.

Tekshiruvga ko‘ra, Meta ushbu xavflarni, ayniqsa:

  • voyaga yetmaganlar;

  • o‘smirlar;

  • himoyaga muhtoj katta yoshli foydalanuvchilar uchun yetarlicha baholamagan.

Qaysi funksiyalar e’tirozga sabab bo‘ldi?

Yevrokomissiya qarshiligiga sabab bo‘lgan asosiy mexanizmlar quyidagilardir:

  • shaxsiylashtirilgan tavsiyalar algoritmi;

  • videolarning avtomatik ishga tushishi;

  • tasmaning cheksiz (infinite scroll) aylantirilishi.

Komissiya fikricha, aynan shu funksiyalar foydalanuvchilarni yangi kontentni to‘xtovsiz tomosha qilishga undaydi va ularni «avtopilot rejimi»ga o‘tkazishi mumkin.

Shuningdek, Yevropa Ittifoqi Meta kompaniyasi o‘smirlarning kechasi Instagram va Facebook'da o‘tkazadigan vaqti hamda Reels va Stories kabi formatlarning ortiqcha foydalanishga ta’siri haqidagi ma’lumotlarni ham yetarlicha inobatga olmaganini ta’kidladi.

Ota-ona nazorati ham tanqid qilindi

Komissiya Meta tomonidan taklif etilgan ota-ona nazorati vositalari ham kutilgan darajada samarali emas, degan xulosaga keldi.

Bayonotda qayd etilishicha, bu vositalardan to‘g‘ri foydalanish uchun ota-onalar yetarli texnik bilimga ega bo‘lishi va ularni o‘rganishga alohida vaqt ajratishi talab etiladi. Amalda esa bu har doim ham imkoni bo‘lmaydi.

Endi Meta'ni nima kutmoqda?

Dastlabki qaror e’lon qilingach, Meta kompaniyasiga hujjatlar bilan tanishish va Yevrokomissiya e’tirozlariga yozma javob berish imkoniyati beriladi.

Agar tekshiruv yakunida Komissiyaning xulosalari tasdiqlansa, Meta kompaniyasi global yillik aylanmasining 6 foizigacha miqdorda jarimaga tortilishi mumkin.

Ma’lumot uchun, Yevropa Ittifoqi Meta'ning Raqamli xizmatlar to‘g‘risidagi qonunga rioya qilishi bo‘yicha rasmiy tekshiruvni 2024 yil may oyida boshlagan edi.

Европа ИттифоқиMetaInstagramФейсбукЕвропа Комиссияси
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdi«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdiKecha, 23:03Arxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiArxeologlar rim imperatori saroyi ostida kutilmagan xonani topdiKecha, 22:45Lvivda yirik to‘qnashuv: Olomon harbiy komissariat mashinasini ag‘darib tashladiLvivda yirik to‘qnashuv: Olomon harbiy komissariat mashinasini ag‘darib tashladiKecha, 22:15Bokuda haydovchi yo‘lovchilarni avtobusda qoldirib, sigaret chekishga chiqib ketdiBokuda haydovchi yo‘lovchilarni avtobusda qoldirib, sigaret chekishga chiqib ketdiKecha, 21:11Ukrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiUkrainada 3 ming yillik qabrdan quchoqlashgan juftlik qoldiqlari topildiKecha, 19:42Gaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndiGaitida samolyot majburiy dengizga qo‘ndiKecha, 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi