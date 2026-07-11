Farg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqda
Farg‘ona viloyatining Bag‘dod tumanida yirik miqdordagi ko‘mir talon-toroj qilingani aniqlandi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ombor menejeri qariyb 1,7 milliard so‘mlik mahsulotni o‘zlashtirgan bo‘lishi mumkin.
Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
1,6 ming tonnadan ziyod ko‘mir yo‘qolgan
Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Bag‘dod tumani bo‘limi tadbirkorlik subyektlari huquqlarini himoya qilish yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o‘tkazdi.
Tekshiruv davomida J.K. MCHJga qarashli ko‘mir omborida katta miqdordagi talon-torojlik holati aniqlangan.
Ma’lum qilinishicha, ombor menejeri X.M. o‘ziga ishonib topshirilgan va moddiy javobgarligida bo‘lgan xorijda ishlab chiqarilgan 1 658,53 tonna ko‘mirni o‘zlashtirish yo‘li bilan talon-toroj qilganlikda gumonlanmoqda.
Korxonaga qancha zarar yetkazilgan?
Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, mazkur harakatlar oqibatida korxonaga 1,7 milliard so‘m miqdorida moddiy zarar yetkazilgan.
Hozircha ko‘mir qanday usulda va qancha vaqt davomida chiqarib ketilgani haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi — o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish alomatlari bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Ayni paytda ish doirasida barcha holatlarni aniqlash, yetkazilgan zararni hisoblash va ehtimoliy boshqa ishtirokchilarni tekshirishga qaratilgan tergov harakatlari davom etmoqda.
…