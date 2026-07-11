Farg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqda

·0·Jamiyat
Farg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqda

Farg‘ona viloyatining Bag‘dod tumanida yirik miqdordagi ko‘mir talon-toroj qilingani aniqlandi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ombor menejeri qariyb 1,7 milliard so‘mlik mahsulotni o‘zlashtirgan bo‘lishi mumkin.

Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.

1,6 ming tonnadan ziyod ko‘mir yo‘qolgan

Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Bag‘dod tumani bo‘limi tadbirkorlik subyektlari huquqlarini himoya qilish yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o‘tkazdi.

Tekshiruv davomida J.K. MCHJga qarashli ko‘mir omborida katta miqdordagi talon-torojlik holati aniqlangan.

Ma’lum qilinishicha, ombor menejeri X.M. o‘ziga ishonib topshirilgan va moddiy javobgarligida bo‘lgan xorijda ishlab chiqarilgan 1 658,53 tonna ko‘mirni o‘zlashtirish yo‘li bilan talon-toroj qilganlikda gumonlanmoqda.

Korxonaga qancha zarar yetkazilgan?

Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, mazkur harakatlar oqibatida korxonaga 1,7 milliard so‘m miqdorida moddiy zarar yetkazilgan.

Hozircha ko‘mir qanday usulda va qancha vaqt davomida chiqarib ketilgani haqida batafsil ma’lumot berilmagan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi — o‘zlashtirish yoki rastrata yo‘li bilan talon-toroj qilish alomatlari bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Ayni paytda ish doirasida barcha holatlarni aniqlash, yetkazilgan zararni hisoblash va ehtimoliy boshqa ishtirokchilarni tekshirishga qaratilgan tergov harakatlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent markazida tunda ot choptirgan uch kishi IIBga chaqirildiToshkent markazida tunda ot choptirgan uch kishi IIBga chaqirildiBugun, 12:03YPXni ayblagan haydovchi keyinchalik xatosini tan olib uzr so‘radiYPXni ayblagan haydovchi keyinchalik xatosini tan olib uzr so‘radiBugun, 12:03Navoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdiNavoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdiBugun, 10:22Mashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiMashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiBugun, 10:22Andijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildiAndijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildiKecha, 23:56Madaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdiMadaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdiKecha, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi