Xitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqda
Smartfonlar bozorida navbatdagi texnologik inqilob yuz berishi kutilmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchilardan biri nafaqat oʻta yuqori quvvatli akkumulyator, balki tasvir aniqligi va tezkorligi boʻyicha ham yetakchi boʻladigan yangi flagman ustida ish olib bormoqda. Mazkur qurilma oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan koʻplab oʻyin smartfonlarini ham ortda qoldirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder Digital Chat Station maʼlumotlariga koʻra, yangi gadjet 10 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlanadi. Hozirda ishlab chiqaruvchi batareyaning ikki xil variantini sinovdan oʻtkazmoqda. Har ikkala holatda ham akkumulyator tarkibida kremniy miqdori taxminan 25 foizni tashkil etadi. Bu texnologiya batareya hajmini oshirmasdan, uning sigʻimini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.
Qurilmaning yana bir oʻziga xos jihati uning displeyida namoyon boʻladi. Maʼlum qilinishicha, smartfon 185 Hz yangilanish chastotasiga ega ekranga ega boʻladi. Bu koʻrsatkich hozirgi flagmanlardagi standart 120 Hz yoki oʻyin qurilmalaridagi 144-165 Hz koʻrsatkichidan ancha yuqori. Bunday yuqori chastota interfeysning oʻta ravon ishlashini va dinamik oʻyinlarda maksimal aniqlikni taʼminlaydi.
OnePlus brendining yangi qadamiEkspertlarning fikricha, gap OnePlus brendining boʻlajak flagmani haqida ketmoqda. Avvalroq aynan ushbu brend 185 Hz chastotali ekranlar ustida tadqiqot olib borayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar hozircha bunday yuqori chastotali displeylarni ommaviy ishlab chiqarishga shoshilmayotgani, OnePlus uchun bozorda oʻziga xos ustunlik yaratishi mumkin.
Smartfonning unumdorligi uchun Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi Snapdragon 8 seriyasidagi protsessori masʼul boʻladi. Ushbu chip nafaqat yuqori tezlikni, balki energiya samaradorligini ham taʼminlaydi. 100 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasi esa hatto 10 000 mA/soatli batareyani ham qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.
Qizigʻi shundaki, yangi qurilma "super-unumdorlik" rejimiga ega boʻlib, u orqali boshqa tashqi qurilmalarni ham quvvatlantirish (reverse charging) funksiyasi yanada takomillashtiriladi. Bu esa smartfondan oʻziga xos quvvat manbai (powerbank) sifatida foydalanish imkonini kengaytiradi.
Digital Chat Station avval ham texnologiya olamidagi muhim yangiliklarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan ishonchli manba hisoblanadi. Xususan, u Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro modellarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro smartfoni Samsung displeyi bilan chiqishini aniq bashorat qilgan edi. Shu sababli, yangi flagman haqidagi maʼlumotlar tez orada oʻz tasdigʻini topishi kutilmoqda.
Oʻzbekiston bozorida OnePlus qurilmalari oʻzining sifatli dasturiy taʼminoti va kuchli texnik xususiyatlari bilan mashhur. Agar ushbu model taqdim etilsa, u uzoq safarlarga chiquvchi va mobil oʻyin ishqibozlari uchun eng ideal tanlovga aylanishi shubhasiz.
…