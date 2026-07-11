Xitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqda

·31·Texno
Xitoyda rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli yangi smartfon tayyorlanmoqda

Smartfonlar bozorida navbatdagi texnologik inqilob yuz berishi kutilmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchilardan biri nafaqat oʻta yuqori quvvatli akkumulyator, balki tasvir aniqligi va tezkorligi boʻyicha ham yetakchi boʻladigan yangi flagman ustida ish olib bormoqda. Mazkur qurilma oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan koʻplab oʻyin smartfonlarini ham ortda qoldirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder Digital Chat Station maʼlumotlariga koʻra, yangi gadjet 10 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlanadi. Hozirda ishlab chiqaruvchi batareyaning ikki xil variantini sinovdan oʻtkazmoqda. Har ikkala holatda ham akkumulyator tarkibida kremniy miqdori taxminan 25 foizni tashkil etadi. Bu texnologiya batareya hajmini oshirmasdan, uning sigʻimini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi.

Qurilmaning yana bir oʻziga xos jihati uning displeyida namoyon boʻladi. Maʼlum qilinishicha, smartfon 185 Hz yangilanish chastotasiga ega ekranga ega boʻladi. Bu koʻrsatkich hozirgi flagmanlardagi standart 120 Hz yoki oʻyin qurilmalaridagi 144-165 Hz koʻrsatkichidan ancha yuqori. Bunday yuqori chastota interfeysning oʻta ravon ishlashini va dinamik oʻyinlarda maksimal aniqlikni taʼminlaydi.

OnePlus brendining yangi qadami

Ekspertlarning fikricha, gap OnePlus brendining boʻlajak flagmani haqida ketmoqda. Avvalroq aynan ushbu brend 185 Hz chastotali ekranlar ustida tadqiqot olib borayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar hozircha bunday yuqori chastotali displeylarni ommaviy ishlab chiqarishga shoshilmayotgani, OnePlus uchun bozorda oʻziga xos ustunlik yaratishi mumkin.

Smartfonning unumdorligi uchun Qualcomm kompaniyasining eng soʻnggi Snapdragon 8 seriyasidagi protsessori masʼul boʻladi. Ushbu chip nafaqat yuqori tezlikni, balki energiya samaradorligini ham taʼminlaydi. 100 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasi esa hatto 10 000 mA/soatli batareyani ham qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.

Qizigʻi shundaki, yangi qurilma "super-unumdorlik" rejimiga ega boʻlib, u orqali boshqa tashqi qurilmalarni ham quvvatlantirish (reverse charging) funksiyasi yanada takomillashtiriladi. Bu esa smartfondan oʻziga xos quvvat manbai (powerbank) sifatida foydalanish imkonini kengaytiradi.

Digital Chat Station avval ham texnologiya olamidagi muhim yangiliklarni birinchilardan boʻlib eʼlon qilgan ishonchli manba hisoblanadi. Xususan, u Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro modellarining xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro smartfoni Samsung displeyi bilan chiqishini aniq bashorat qilgan edi. Shu sababli, yangi flagman haqidagi maʼlumotlar tez orada oʻz tasdigʻini topishi kutilmoqda.

Oʻzbekiston bozorida OnePlus qurilmalari oʻzining sifatli dasturiy taʼminoti va kuchli texnik xususiyatlari bilan mashhur. Agar ushbu model taqdim etilsa, u uzoq safarlarga chiquvchi va mobil oʻyin ishqibozlari uchun eng ideal tanlovga aylanishi shubhasiz.

OnePlusSmartfonТехнологияSnapdragonAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdiYaponiya kosmik poygada yangi bosqichga chiqdi: RV-X koʻp marta ishlatiladigan raketasi sinovdan oʻtdiBugun, 13:53Kvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdiKvantli displeylar inqilobi: Olimlar QD-LED ekranlar umrini ming barobar uzaytirishdiBugun, 13:24AQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiAQSHning kiberxavfsizlik agentligi CISA tizimida jiddiy kamchiliklar aniqlandiBugun, 06:29Honor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiHonor brendi baykerlar uchun maxsus Watch 6 Plus Motorcycle Edition aqlli soatini taqdim etdiBugun, 06:23Yadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaYadro energetikasida inqilob: Ampera 30 yil davomida yoqilgʻi talab qilmaydigan reaktorni yaratmoqdaBugun, 05:55Bill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBill Gatesning qizi asos solgan Phia startapi firibgarlikda ayblanmoqdaBugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi