YPXni ayblagan haydovchi keyinchalik xatosini tan olib uzr so‘radi

·22·Jamiyat
YPXni ayblagan haydovchi keyinchalik xatosini tan olib uzr so‘radi

Andijon viloyatida davlat raqam belgisini qasddan yashirib harakatlangan haydovchiga nisbatan qonunchilikka muvofiq ma’muriy choralar ko‘rildi. Bu haqda viloyat Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati ma’lum qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, eshiklarni ochish xizmati bilan shug‘ullanuvchi fuqaro o‘zi boshqarayotgan Matiz avtomobilining old va orqa davlat raqam belgilarini qora sellofan bilan yopgan holda harakatlangan. YPX inspektori tomonidan to‘xtatilgan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilgan.

Aniqlanishicha, mazkur haydovchi bundan 10 kun avval ham xuddi shu qoidabuzarlikni sodir etgan. O‘shanda u davlat raqam belgisini skotch bilan yopib harakatlangani uchun to‘xtatilgan va profilaktik suhbatdan so‘ng ogohlantirish bilan qo‘yib yuborilgan. Ammo haydovchi bundan tegishli xulosa chiqarmagan.

Shundan so‘ng fuqaro ijtimoiy tarmoqlarda YPX xodimlarini tanqid qilgan videoni e’lon qilgan. Biroq keyinchalik o‘z harakatlari noto‘g‘ri bo‘lganini tan olib, qonun doirasida ko‘rilgan choralarga nisbatan e’tirozi yo‘qligini ma’lum qildi. Shuningdek, u obunachilaridan ham uzr so‘radi.

Holat yuzasidan haydovchiga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 127-moddasi asosida ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shu bilan birga, transport vositasi vaqtincha jarima maydonchasiga joylashtirildi.

АндижонMatiz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaFarg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaBugun, 12:37Toshkent markazida tunda ot choptirgan uch kishi IIBga chaqirildiToshkent markazida tunda ot choptirgan uch kishi IIBga chaqirildiBugun, 12:03Navoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdiNavoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdiBugun, 10:22Mashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiMashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiBugun, 10:22Andijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildiAndijonda tovlamachilikda gumonlangan shaxsning mashinasidan giyohvand modda topildiKecha, 23:56Madaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdiMadaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdiKecha, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi