O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...
O‘zbek alifbosini takomillashtirish bo‘yicha qonun loyihasi atrofidagi muhokamalar yana jonlandi. «Milliy tiklanish» partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov rejalashtirilayotgan o‘zgarishlar nima uchun kerakligi va ular aholi hayotiga qanday ta’sir qilishi haqida izoh berdi.
Uning aytishicha, islohot keskin tarzda emas, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Hujjatlar, peshlavhalar va boshqa yozuvlarni birdaniga almashtirish talab etilmaydi.
Qonun loyihasidan asosiy maqsad nima?
Senatga yuborilgan qonun loyihasi o‘zbek alifbosidagi mavjud nomuvofiqliklarni bartaraf etishga qaratilgan.
Alisher Qodirovning ta’kidlashicha, yangi yondashuv o‘zbek yozuvini turkiy tillarga yaqinlashtirish, shuningdek, jadidlar merosi bilan hamohang tizimni shakllantirishga xizmat qiladi.
Uning fikricha, bu o‘zgarishlar texnik masalagina emas, balki o‘zbek tilining turkiy dunyodagi o‘rnini mustahkamlashga qaratilgan qadamdir.
Alifbo bir kunda o‘zgarib ketmaydi
Qodirov jamoatchilikni eng ko‘p qiziqtirayotgan masala — o‘tish jarayoniga ham aniqlik kiritdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra:
o‘zgarishlar bosqichma-bosqich joriy etiladi;
amaldagi hujjatlar belgilangan muddatgacha o‘z kuchida qoladi;
peshlavha va yozuvlar birdaniga almashtirilmaydi;
aholi uchun sun’iy shoshilinchlik va ortiqcha xarajatlarga yo‘l qo‘yilmaydi.
Shu tariqa islohot kundalik hayotga keskin ta’sir qilmasdan amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda.
Qonun qachon kuchga kiradi?
Qonun loyihasi hozircha yakuniy kuchga kirmagan.
Hujjat avval Senat tomonidan ma’qullanishi, so‘ng Prezident tomonidan imzolanishi kerak. Shundan keyingina yangi qoidalar rasman amal qila boshlaydi.
Turkiy dunyo bilan yaqinlashuv
Alisher Qodirovning fikricha, alifboni takomillashtirish O‘zbekistonning turkiy davlatlar bilan madaniy va til jihatidan yaqinlashuvini kuchaytiradi.
Biroq islohotning aniq shakli, qaysi harflar o‘zgarishi va o‘tish muddatlari qonun to‘liq qabul qilingach ma’lum bo‘ladi.
…