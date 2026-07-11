O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...

·51·Jamiyat
O‘zbek alifbosi o‘zgaradimi? Alisher Qodirov muhim tafsilotni aytdi...

O‘zbek alifbosini takomillashtirish bo‘yicha qonun loyihasi atrofidagi muhokamalar yana jonlandi. «Milliy tiklanish» partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov rejalashtirilayotgan o‘zgarishlar nima uchun kerakligi va ular aholi hayotiga qanday ta’sir qilishi haqida izoh berdi.

Uning aytishicha, islohot keskin tarzda emas, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Hujjatlar, peshlavhalar va boshqa yozuvlarni birdaniga almashtirish talab etilmaydi.

Qonun loyihasidan asosiy maqsad nima?

Senatga yuborilgan qonun loyihasi o‘zbek alifbosidagi mavjud nomuvofiqliklarni bartaraf etishga qaratilgan.

Alisher Qodirovning ta’kidlashicha, yangi yondashuv o‘zbek yozuvini turkiy tillarga yaqinlashtirish, shuningdek, jadidlar merosi bilan hamohang tizimni shakllantirishga xizmat qiladi.

Uning fikricha, bu o‘zgarishlar texnik masalagina emas, balki o‘zbek tilining turkiy dunyodagi o‘rnini mustahkamlashga qaratilgan qadamdir.

Alifbo bir kunda o‘zgarib ketmaydi

Qodirov jamoatchilikni eng ko‘p qiziqtirayotgan masala — o‘tish jarayoniga ham aniqlik kiritdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra:

  • o‘zgarishlar bosqichma-bosqich joriy etiladi;

  • amaldagi hujjatlar belgilangan muddatgacha o‘z kuchida qoladi;

  • peshlavha va yozuvlar birdaniga almashtirilmaydi;

  • aholi uchun sun’iy shoshilinchlik va ortiqcha xarajatlarga yo‘l qo‘yilmaydi.

Shu tariqa islohot kundalik hayotga keskin ta’sir qilmasdan amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda.

Qonun qachon kuchga kiradi?

Qonun loyihasi hozircha yakuniy kuchga kirmagan.

Hujjat avval Senat tomonidan ma’qullanishi, so‘ng Prezident tomonidan imzolanishi kerak. Shundan keyingina yangi qoidalar rasman amal qila boshlaydi.

Turkiy dunyo bilan yaqinlashuv

Alisher Qodirovning fikricha, alifboni takomillashtirish O‘zbekistonning turkiy davlatlar bilan madaniy va til jihatidan yaqinlashuvini kuchaytiradi.

Biroq islohotning aniq shakli, qaysi harflar o‘zgarishi va o‘tish muddatlari qonun to‘liq qabul qilingach ma’lum bo‘ladi.

Alisher QodirovMilliy TiklanishO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent viloyatida 8 kunda 400 ga yaqin sovuq qurol musodara qilindiToshkent viloyatida 8 kunda 400 ga yaqin sovuq qurol musodara qilindiBugun, 13:11Farg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaFarg‘onada ko‘mir ombori menejeri 1,7 mlrd so‘mlik talon-torojda gumonlanmoqdaBugun, 12:37Toshkent markazida tunda ot choptirgan uch kishi IIBga chaqirildiToshkent markazida tunda ot choptirgan uch kishi IIBga chaqirildiBugun, 12:03YPXni ayblagan haydovchi keyinchalik xatosini tan olib uzr so‘radiYPXni ayblagan haydovchi keyinchalik xatosini tan olib uzr so‘radiBugun, 12:03Navoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdiNavoiyda fojia: Zarafshon daryosida 3 nafar o‘smir cho‘kib ketdiBugun, 10:22Mashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiMashina balonlari tagida jon bergan 6 yoshli bola voqea joyida jon berdiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi