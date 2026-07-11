Abduqodir Husanov Abbosbek Fayzullayev to‘yidan ilk fotoni ulashdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov futbolchi Abbosbek Fayzullayevning to‘y marosimidan ilk suratni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali e’lon qildi.
Qisqa vaqt ichida ushbu surat muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ko‘plab foydalanuvchilar to‘ydan ilk kadrlarni qiziqish bilan qarshi oldi va izohlar qoldirdi.
Ma’lumki, Abbosbek Fayzullayevning to‘y marosimida o‘zbek futbolidagi qator mashhur sportchilar, do‘stlari va yaqinlari ishtirok etgan. Abduqodir Husanov tomonidan e’lon qilingan mazkur surat esa tantanadan omma e’tiboriga havola qilingan dastlabki fotolardan biri bo‘ldi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…