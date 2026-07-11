«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdi
UFC sobiq chempioni Maks Hollouey tarixdagi ilk ikki divizion chempioni Konor Makgregorga qarshi bo‘lajak jang haqida o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi. Matbuot anjumanida amerikalik jangchi raqibi ustidan ishonchli g‘alaba qozonishini ma’lum qildi. Zamin.uz ushbu shiddatli bayonot tafsilotlarini taqdim etadi.
«Oktagonga chiqib, hammasini zarbalarim bilan ko‘rsataman»
Maks Hollouey bo‘lajak to‘qnashuvda g‘alaba qozonish uchun bor imkoniyatini ishga solishini va raqibiga oktagonda oson bo‘lmasligini ta’kidladi.
Maks Holloueyning matbuot anjumanidagi nutqidan: «Biz ertaga jang qilamiz. Shunda hammasini ko‘rasiz. Men yana biroz kutishim mumkin. O‘sha kuni oktagonga chiqib, hammasini zarbalarim bilan ko‘rsataman. Men g‘alaba qozonish uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qilaman.
Men Konorni ayamay kaltaklayman, o‘sha kuni hammasini o‘zingiz ko‘rasiz».
UFC 329: Markaziy jang tafsilotlari
Ikki afsonaviy jangchi o‘rtasidagi ushbu to‘qnashuv dunyo bo‘ylab aralash yakkakurash (MMA) ixlosmandlarining diqqat markazida turibdi. Bo‘lajak to‘qnashuv haqidagi asosiy ma’lumotlar bilan tanishing:
Turnir: UFC 329
Jang maqomi: Turnirning asosiy (markaziy) jangi
Sana: 12 iyul
Bo‘lib o‘tadigan joy: Las-Vegas shahri, AQSH
Konor Makgregor va Maks Hollouey o‘rtasidagi ushbu qarama-qarshilik yilning eng shov-shuvli va kutilgan sport voqealaridan biri bo‘lishi shubhasiz.
…