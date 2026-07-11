«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdi

·46·Dunyo
«Konorni ayamay kaltaklayman»: Hollouey bo‘lajak jang oldidan bayonot berdi

UFC sobiq chempioni Maks Hollouey tarixdagi ilk ikki divizion chempioni Konor Makgregorga qarshi bo‘lajak jang haqida o‘z fikrlarini bildirib o‘tdi. Matbuot anjumanida amerikalik jangchi raqibi ustidan ishonchli g‘alaba qozonishini ma’lum qildi. Zamin.uz ushbu shiddatli bayonot tafsilotlarini taqdim etadi.

«Oktagonga chiqib, hammasini zarbalarim bilan ko‘rsataman»

Maks Hollouey bo‘lajak to‘qnashuvda g‘alaba qozonish uchun bor imkoniyatini ishga solishini va raqibiga oktagonda oson bo‘lmasligini ta’kidladi.

Maks Holloueyning matbuot anjumanidagi nutqidan: «Biz ertaga jang qilamiz. Shunda hammasini ko‘rasiz. Men yana biroz kutishim mumkin. O‘sha kuni oktagonga chiqib, hammasini zarbalarim bilan ko‘rsataman. Men g‘alaba qozonish uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qilaman.

Men Konorni ayamay kaltaklayman, o‘sha kuni hammasini o‘zingiz ko‘rasiz».

UFC 329: Markaziy jang tafsilotlari

Ikki afsonaviy jangchi o‘rtasidagi ushbu to‘qnashuv dunyo bo‘ylab aralash yakkakurash (MMA) ixlosmandlarining diqqat markazida turibdi. Bo‘lajak to‘qnashuv haqidagi asosiy ma’lumotlar bilan tanishing:

  • Turnir: UFC 329

  • Jang maqomi: Turnirning asosiy (markaziy) jangi

  • Sana: 12 iyul

  • Bo‘lib o‘tadigan joy: Las-Vegas shahri, AQSH

Konor Makgregor va Maks Hollouey o‘rtasidagi ushbu qarama-qarshilik yilning eng shov-shuvli va kutilgan sport voqealaridan biri bo‘lishi shubhasiz.

Макс ХоллоуэйКонор МакгрегорЮФСLas VegasAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdiParvoz vaqtida oyna sinib: yo‘lovchi tashqariga chiqib ketdiBugun, 11:18Zelenskiy Rossiyaga qarshi yangi harbiy qo‘mondonlik tuzdiZelenskiy Rossiyaga qarshi yangi harbiy qo‘mondonlik tuzdiBugun, 10:14Venesuelada yana zilzila kuzatildi, qurbonlar borVenesuelada yana zilzila kuzatildi, qurbonlar borBugun, 10:04Xitoyda suv toshqinida qolganlar dronlar yordamida qutqarilmoqda (video)Xitoyda suv toshqinida qolganlar dronlar yordamida qutqarilmoqda (video)Bugun, 09:4870 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandi70 yil “temir o‘pka”bilan hayot kechirgan ayolning hayot yo‘li yakunlandiBugun, 01:53«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdi«Agar menga biror narsa bo‘lsa...»: Tramp Eron bo‘yicha maxfiy ko‘rsatmasini aytdiKecha, 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi