Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdi
Portugaliya milliy jamoasining yangi bosh murabbiyi Jorje Jezush taktika, o‘yin tizimi va futbolchilardan foydalanish borasidagi qarashlarini bayon qildi. Uning fikricha, zamonaviy futbolda tayyor sxemaga ko‘r-ko‘rona yopishib olish emas, balki futbolchilarning xususiyatlariga mos g‘oya yaratish hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Jezush, ayniqsa, 4-3-3 sxemasidagi an’anaviy uch markaziy yarimhimoyachi modeliga munosabatini yashirmadi.
«Futbol endi jamoalar va murabbiylar o‘yini»
Jorje Jezushning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda futbol katta o‘zgarishni boshdan kechirdi. Endi natija faqat alohida yulduzlarga emas, balki jamoaviy harakat va murabbiyning g‘oyasiga ham bog‘liq.
«Bugungi kunda futbol tobora jamoaviy o‘yinga aylanib bormoqda. U juda katta inqilobni boshdan kechirdi, chunki hozir futbol — bu jamoalar va murabbiylar o‘yini», dedi u.
Murabbiyning fikricha, har bir jamoa maydonda bo‘sh hududlarni kamaytirish, o‘z hujumlari sonini ko‘paytirish va raqibga imkon qadar kam vaziyat qoldirishga intiladi.
Jezush 4-3-3 sxemasini tanqid qildi
Portugaliya ustozi 4-3-3 sxemasida uch nafar markaziy yarimhimoyachi bilan o‘ynashni ma’qullamasligini ochiq aytdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoaga bir joyda harakat qiladigan futbolchilar emas, balki pozitsiyalarni tez almashtira oladigan, harakatchan va dinamik yarimhimoyachilar kerak.
«Men 4-3-3 sxemasida uch nafar markaziy yarimhimoyachi bilan o‘ynashning tarafdori emasman. Menga harakatchan va dinamik yarimhimoyachilar ko‘proq yoqadi», dedi Jezush.
Portugaliya yulduzlari haqida savol qo‘ydi
Murabbiy Portugaliya tarkibida dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachilari borligi ko‘p aytilganini eslatdi. Biroq u futbolchilar klublardagi o‘yin modeli bilan terma jamoadagi vazifalari o‘rtasida farq borligini ta’kidladi.
Jezush ikki futbolchi «PSJ»da, yana biri «Manchester Yunayted»da o‘ynayotganiga ishora qildi. Uning fikricha, «PSJ»dagi taktik g‘oyalar Portugaliya terma jamoasidagi imkoniyatlardan farq qiladi.
«PSJ»da o‘yinni individual mahorati bilan boshqaradigan uch nafar hujumchi bor. Portugaliyada esa bunday emas edi», dedi u.
Yangi murabbiyning asosiy tamoyili
Jezushning fikricha, murabbiy o‘z g‘oyasini futbolchilarga majburan singdirmasligi kerak. Aksincha, taktika tarkibdagi o‘yinchilarning kuchli jihatlarini ochib berishga xizmat qilishi lozim.
«Futbolchilarning xususiyatlariga mos keladigan g‘oyalarni joriy etish kerak. Murabbiy futbolchilarga yordam berishga intilishi lozim», dedi Portugaliya bosh murabbiyi.
U milliy jamoa futbolchilari yuqori saviyaga ega ekanini va ularga zarur paytda ko‘mak berishga tayyorligini qo‘shimcha qildi.
Jezushning bu so‘zlari Portugaliya terma jamoasida yangi taktik davr boshlanayotganidan darak bermoqda. Endi asosiy savol — uning g‘oyalari maydonda qanchalik tez ishlay boshlaydi?
…