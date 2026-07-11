Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdi

·1·Sport
Jorje Jezush Portugaliyada nimani o‘zgartiradi? U asosiy muammoni ochiq aytdi

Portugaliya milliy jamoasining yangi bosh murabbiyi Jorje Jezush taktika, o‘yin tizimi va futbolchilardan foydalanish borasidagi qarashlarini bayon qildi. Uning fikricha, zamonaviy futbolda tayyor sxemaga ko‘r-ko‘rona yopishib olish emas, balki futbolchilarning xususiyatlariga mos g‘oya yaratish hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Jezush, ayniqsa, 4-3-3 sxemasidagi an’anaviy uch markaziy yarimhimoyachi modeliga munosabatini yashirmadi.

«Futbol endi jamoalar va murabbiylar o‘yini»

Jorje Jezushning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda futbol katta o‘zgarishni boshdan kechirdi. Endi natija faqat alohida yulduzlarga emas, balki jamoaviy harakat va murabbiyning g‘oyasiga ham bog‘liq.

«Bugungi kunda futbol tobora jamoaviy o‘yinga aylanib bormoqda. U juda katta inqilobni boshdan kechirdi, chunki hozir futbol — bu jamoalar va murabbiylar o‘yini», dedi u.

Murabbiyning fikricha, har bir jamoa maydonda bo‘sh hududlarni kamaytirish, o‘z hujumlari sonini ko‘paytirish va raqibga imkon qadar kam vaziyat qoldirishga intiladi.

Jezush 4-3-3 sxemasini tanqid qildi

Portugaliya ustozi 4-3-3 sxemasida uch nafar markaziy yarimhimoyachi bilan o‘ynashni ma’qullamasligini ochiq aytdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoaga bir joyda harakat qiladigan futbolchilar emas, balki pozitsiyalarni tez almashtira oladigan, harakatchan va dinamik yarimhimoyachilar kerak.

«Men 4-3-3 sxemasida uch nafar markaziy yarimhimoyachi bilan o‘ynashning tarafdori emasman. Menga harakatchan va dinamik yarimhimoyachilar ko‘proq yoqadi», dedi Jezush.

Portugaliya yulduzlari haqida savol qo‘ydi

Murabbiy Portugaliya tarkibida dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachilari borligi ko‘p aytilganini eslatdi. Biroq u futbolchilar klublardagi o‘yin modeli bilan terma jamoadagi vazifalari o‘rtasida farq borligini ta’kidladi.

Jezush ikki futbolchi «PSJ»da, yana biri «Manchester Yunayted»da o‘ynayotganiga ishora qildi. Uning fikricha, «PSJ»dagi taktik g‘oyalar Portugaliya terma jamoasidagi imkoniyatlardan farq qiladi.

«PSJ»da o‘yinni individual mahorati bilan boshqaradigan uch nafar hujumchi bor. Portugaliyada esa bunday emas edi», dedi u.

Yangi murabbiyning asosiy tamoyili

Jezushning fikricha, murabbiy o‘z g‘oyasini futbolchilarga majburan singdirmasligi kerak. Aksincha, taktika tarkibdagi o‘yinchilarning kuchli jihatlarini ochib berishga xizmat qilishi lozim.

«Futbolchilarning xususiyatlariga mos keladigan g‘oyalarni joriy etish kerak. Murabbiy futbolchilarga yordam berishga intilishi lozim», dedi Portugaliya bosh murabbiyi.

U milliy jamoa futbolchilari yuqori saviyaga ega ekanini va ularga zarur paytda ko‘mak berishga tayyorligini qo‘shimcha qildi.

Jezushning bu so‘zlari Portugaliya terma jamoasida yangi taktik davr boshlanayotganidan darak bermoqda. Endi asosiy savol — uning g‘oyalari maydonda qanchalik tez ishlay boshlaydi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinManchester Yunayted Andrey Santos transferi uchun 50 million funt sarflashga yaqinBugun, 11:57Sadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiSadio Mane Senegal terma jamoasidagi faoliyatini yakunlaganini eʼlon qildiBugun, 11:52«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqida«Hammaning oldida uzr so‘rayman»: Vinisius Braziliyaning mag‘lubiyati haqidaBugun, 11:49«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdi«Uni yo‘q qilaman»: Makgregor Holloueyga keskin ogohlantirish berdiBugun, 11:45«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqida«Qo‘rqadigan bo‘lsa, Fransiya qo‘rqsin!» — Lamin Yamal JCH yarimfinali haqidaBugun, 11:39Gol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiGol urmadi, ammo baribir eng yaxshi bo‘ldi: Yamalning raqamlari hayratlantirdiBugun, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi